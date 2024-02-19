"Тикают, сверкая пятками": Журавлев пояснил, как армия РФ разрушила миф о "непобедимом" укрепрайоне ВСУ

Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра

Снятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.