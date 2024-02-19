"Тикают, сверкая пятками": Журавлев пояснил, как армия РФ разрушила миф о "непобедимом" укрепрайоне ВСУ
Поле освобождения Авдеевки ВСУ не смогут бить по Донецку из ствольной артиллерии. А применять для ежедневных ударов дальнобойное вооружение вроде РСЗО HIMARS обойдется Киеву слишком дорого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Освобождение Авдеевки - в первую очередь это возможность мирному населению Донецка вздохнуть свободнее. Ведь именно из этого мощного укрепрайона последние 10 лет украинские военные обстреливали город, рассказал политик.
По крайней мере, ВСУ не смогут бить по Донецку из ствольной артиллерии — уже не достанут до города. А использовать что-то дальнобойное, вроде РСЗО HIMARS, на ежедневной основе обойдется Киеву слишком накладно, добавил он.
"Кроме того, для режима [президента Украины Владимира] Зеленского — это очередное разрушение созданного киевской пропагандой мифа о непобедимом укрепрайоне. Весь мир увидел, как из одного из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ украинские солдаты и офицеры "тикают", сверкая пятками", - указал Журавлев.
После освобождения укрепрайона заметно оживилась вся линия фронта: за Авдеевкой ВС РФ "по инерции" взяли еще и деревню Ласточкино, при этом серьезный наступательный кулак был собран армией РФ под Работино, заключил собеседник издания.
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17 февраля, 17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.