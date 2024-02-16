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ВСУ бегут. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России

ВСУ бегут. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России - 16.02.2024 Украина.ру

ВСУ бегут. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России

Ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе регулярного брифинга заявил представитель Белого дома Джон Кирби

2024-02-16T07:19

2024-02-16T07:19

2024-02-16T07:26

авдеевка

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боеприпасы

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"Ситуация в Авдеевке – критическая. Россия продолжает теснить позиции украинцев на ежедневной основе. Авдеевка рискует перейти под контроль российских войск", - сказал Кирби.По его словам, во многом такое положение дел обусловлено дефицитом боеприпасов у ВСУ.Газета Washington Post пишет, что украинские военные уже начали частичный отход в районе Авдеевки.Один из бойцов рассказал изданию, что российские силы в настоящее время "оказывают давление" и делают это успешно, а украинские войска вынуждены отступать."Наши силы вынуждены отступать под давлением", - сказал украинский военный с позывным "Витамин".Издание предполагает, что коксохимический завод в Авдеевке может быть "последним опорным пунктом" ВСУ в городе.На днях новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в соцсетях признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной", однако направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить.А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.

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авдеевка, всу, россия, новости, боеприпасы