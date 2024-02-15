https://ukraina.ru/20240215/1053288979.html

"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов

"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов - 15.02.2024 Украина.ру

"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов

Однажды мы увидели, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал". Машина была с дефектами, осколками посекло радиатор, у него были пробиты колеса. Этот "Урал" мы привели в порядок и по дороге он помог эвакуировать раненых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T04:40

2024-02-15T04:40

2024-02-15T04:40

новости

вс рф

разведчик

урал

техника

раненые

эвакуация

ремонт

танки

бой

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На данный момент из наград у меня есть медаль "За отвагу". История ее связана с эвакуацией раненых с поля боя. Однажды с командиром мы приехали на передовую, он поехал на совещание, я поехал с ним. Я увидел, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал", рассказал разведчик.Мы этот "Урал" привели в порядок и забрали себе. Мы поехали с командиром еще дальше, и получилось так, что этот "Урал" оказался там, где надо. По нам начали работать украинские танки. Тогда у нас было 5 двухсотых, трехсотый и была эвакуация, добавил разведчик.И мы все загрузились в этот "Урал". Ехали на нем в-общем "как цыгане, даже хуже". Всё из кузова вываливалось, кого-то сильно подкидывало. Пока мы ехали, ребята работали и вычисляли, где находится этот вражеский танк. Потом он был уничтожен, но этот "Урал" оказался в нужное время в нужном месте, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053275584.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, разведчик, урал, техника, раненые, эвакуация, ремонт, танки, бой, сво