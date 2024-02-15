"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов - 15.02.2024 Украина.ру
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"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов - 15.02.2024 Украина.ру
"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
Однажды мы увидели, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал". Машина была с дефектами, осколками посекло радиатор, у него были пробиты колеса. Этот "Урал" мы привели в порядок и по дороге он помог эвакуировать раненых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T04:40
2024-02-15T04:40
новости
вс рф
разведчик
урал
техника
раненые
эвакуация
ремонт
танки
бой
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На данный момент из наград у меня есть медаль "За отвагу". История ее связана с эвакуацией раненых с поля боя. Однажды с командиром мы приехали на передовую, он поехал на совещание, я поехал с ним. Я увидел, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал", рассказал разведчик.Мы этот "Урал" привели в порядок и забрали себе. Мы поехали с командиром еще дальше, и получилось так, что этот "Урал" оказался там, где надо. По нам начали работать украинские танки. Тогда у нас было 5 двухсотых, трехсотый и была эвакуация, добавил разведчик.И мы все загрузились в этот "Урал". Ехали на нем в-общем "как цыгане, даже хуже". Всё из кузова вываливалось, кого-то сильно подкидывало. Пока мы ехали, ребята работали и вычисляли, где находится этот вражеский танк. Потом он был уничтожен, но этот "Урал" оказался в нужное время в нужном месте, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053275584.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, разведчик, урал, техника, раненые, эвакуация, ремонт, танки, бой, сво
Новости, ВС РФ, разведчик, Урал, техника, раненые, эвакуация, ремонт, танки, бой, СВО

"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов

04:40 15.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
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Однажды мы увидели, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал". Машина была с дефектами, осколками посекло радиатор, у него были пробиты колеса. Этот "Урал" мы привели в порядок и по дороге он помог эвакуировать раненых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
На данный момент из наград у меня есть медаль "За отвагу". История ее связана с эвакуацией раненых с поля боя. Однажды с командиром мы приехали на передовую, он поехал на совещание, я поехал с ним. Я увидел, что ребята из другого подразделения по дороге бросили ненужный "Урал", рассказал разведчик.
"В них прилетел снаряд, они испугались и бросили его. Машина была с дефектами, осколками посекло радиатор масляный, пробиты колеса. Там была запаска, и у нас "Урал" был с запаской, мы этот "Урал" быстро поставили на ход, там были трубки перебиты, антифриза не было", - подчеркнул Турист.
Мы этот "Урал" привели в порядок и забрали себе. Мы поехали с командиром еще дальше, и получилось так, что этот "Урал" оказался там, где надо. По нам начали работать украинские танки. Тогда у нас было 5 двухсотых, трехсотый и была эвакуация, добавил разведчик.
И мы все загрузились в этот "Урал". Ехали на нем в-общем "как цыгане, даже хуже". Всё из кузова вываливалось, кого-то сильно подкидывало. Пока мы ехали, ребята работали и вычисляли, где находится этот вражеский танк. Потом он был уничтожен, но этот "Урал" оказался в нужное время в нужном месте, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 03:20
Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбуЗалужный пытался организовать стратегическую оборону. Он пытался сконцентрировать войска так, чтобы они когда-нибудь могли перейти в наступление. У Сырского нет таких задач. Зеленский просто потребовал от него показать хоть какие-то тактические успехи, которые он мог бы продемонстрировать на Западе
 
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