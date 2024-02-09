https://ukraina.ru/20240209/1053192507.html

Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко

Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко - 09.02.2024 Украина.ру

Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как информационные поводы в медиапространстве резко сменяют друг друга, а также об отношениях между Россией и странами постсоветского пространства

2024-02-09T10:01

2024-02-09T10:01

2024-02-09T10:01

видео

ростислав ищенко

сша

такер карлсон

владимир путин

казахстан

ес

европа

швеция

северный поток

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00:29 - Ажиотаж в связи с приездом Такера Карлсона в Москву; 02:39 - Почему так возбудились в США? 03:02 - Отставка правительства в Казахстане; 04:06 - Отношения между Россией и Казахстаном; 15:36 - На что повлияла трагедия с российским ИЛ-76? 19:15 - Влияние внешнего управления на действия украинских элит; 24:54 - О текущих действиях Петра Порошенко в медиапространстве; 28:40 - О заявлениях Швеции по "Северным потокам" и Урсулы фон дер Ляйен по Украине; 34:18 – О череде "отмен" и давлении общественности в России.

сша

казахстан

европа

швеция

россия

украина

москва

киев

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2024

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