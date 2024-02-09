Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко - 09.02.2024 Украина.ру
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Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко
Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко - 09.02.2024 Украина.ру
Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как информационные поводы в медиапространстве резко сменяют друг друга, а также об отношениях между Россией и странами постсоветского пространства
2024-02-09T10:01
2024-02-09T10:01
видео
ростислав ищенко
сша
такер карлсон
владимир путин
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европа
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северный поток
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00:29 - Ажиотаж в связи с приездом Такера Карлсона в Москву; 02:39 - Почему так возбудились в США? 03:02 - Отставка правительства в Казахстане; 04:06 - Отношения между Россией и Казахстаном; 15:36 - На что повлияла трагедия с российским ИЛ-76? 19:15 - Влияние внешнего управления на действия украинских элит; 24:54 - О текущих действиях Петра Порошенко в медиапространстве; 28:40 - О заявлениях Швеции по "Северным потокам" и Урсулы фон дер Ляйен по Украине; 34:18 – О череде "отмен" и давлении общественности в России.
сша
казахстан
европа
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видео, ростислав ищенко, сша, такер карлсон, владимир путин, казахстан, ес, европа, швеция, северный поток, северный поток-2, ажиотаж, россия, отмена, государство, общество, элита, украина, владимир зеленский, валерий залужный, москва, петр порошенко, киев, видео
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Об интервью Путина Карлсону, о предателях и о том, как общество давит на власть России - Ищенко

10:01 09.02.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, как информационные поводы в медиапространстве резко сменяют друг друга, а также об отношениях между Россией и странами постсоветского пространства
00:29 - Ажиотаж в связи с приездом Такера Карлсона в Москву;
02:39 - Почему так возбудились в США?
03:02 - Отставка правительства в Казахстане;
04:06 - Отношения между Россией и Казахстаном;
15:36 - На что повлияла трагедия с российским ИЛ-76?
19:15 - Влияние внешнего управления на действия украинских элит;
24:54 - О текущих действиях Петра Порошенко в медиапространстве;
28:40 - О заявлениях Швеции по "Северным потокам" и Урсулы фон дер Ляйен по Украине;
34:18 – О череде "отмен" и давлении общественности в России.
 
ВидеоРостислав ИщенкоСШАТакер КарлсонВладимир ПутинКазахстанЕСЕвропаШвецияСеверный потокСеверный поток-2ажиотажРоссияотменагосударствоОбществоэлитаУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйМоскваПетр ПорошенкоКиев
 
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