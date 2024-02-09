https://ukraina.ru/20240209/1053165733.html

Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим

Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим - 09.02.2024 Украина.ру

Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим

Если в Авдеевке бойцы смогут отрезать ВСУ и выйти к трассе через Орловку, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. В этом случае у ВС РФ появится возможность продвинуться в сторону Ласточкино и Орловки, а также окружить коксохим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-09T03:20

2024-02-09T03:20

2024-02-09T03:20

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Сейчас российские подразделения пытаются отсечь южную жилую часть Авдеевки от коксохима. На трассе через Орловку есть ориентир в виде бывшего кафе "Бревно", до которого осталось пройти 1,5 километра, рассказал обозреватель.Поскольку сейчас в Авдеевку ведет только "полторы" трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные, сейчас российские подразделения взяли эти дороги под частичный огневой контроль, добавил он.Если бойцы смогут там отрезать ВСУ, они будут вынуждены отойти из жилой застройки. В этом случае будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить территорию коксохима, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html

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новости, вс рф, авдеевка, трасса, днр, логистика, укрепления, застройка, завод, бои, наступление, всу