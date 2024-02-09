Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим - 09.02.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим
Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим - 09.02.2024 Украина.ру
Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим
Если в Авдеевке бойцы смогут отрезать ВСУ и выйти к трассе через Орловку, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. В этом случае у ВС РФ появится возможность продвинуться в сторону Ласточкино и Орловки, а также окружить коксохим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T03:20
2024-02-09T03:20
новости
вс рф
авдеевка
трасса
днр
логистика
укрепления
застройка
завод
бои
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Сейчас российские подразделения пытаются отсечь южную жилую часть Авдеевки от коксохима. На трассе через Орловку есть ориентир в виде бывшего кафе "Бревно", до которого осталось пройти 1,5 километра, рассказал обозреватель.Поскольку сейчас в Авдеевку ведет только "полторы" трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные, сейчас российские подразделения взяли эти дороги под частичный огневой контроль, добавил он.Если бойцы смогут там отрезать ВСУ, они будут вынуждены отойти из жилой застройки. В этом случае будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить территорию коксохима, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html
авдеевка
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новости, вс рф, авдеевка, трасса, днр, логистика, укрепления, застройка, завод, бои, наступление, всу
Новости, ВС РФ, Авдеевка, трасса, ДНР, логистика, укрепления, застройка, завод, бои, наступление, ВСУ

Военный обозреватель объяснил, как ВС РФ отрезают позиции ВСУ в Авдеевке и берут в окружение коксохим

03:20 09.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если в Авдеевке бойцы смогут отрезать ВСУ и выйти к трассе через Орловку, то противник будет вынужден отойти из жилой застройки. В этом случае у ВС РФ появится возможность продвинуться в сторону Ласточкино и Орловки, а также окружить коксохим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Сейчас российские подразделения пытаются отсечь южную жилую часть Авдеевки от коксохима. На трассе через Орловку есть ориентир в виде бывшего кафе "Бревно", до которого осталось пройти 1,5 километра, рассказал обозреватель.
Поскольку сейчас в Авдеевку ведет только "полторы" трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные, сейчас российские подразделения взяли эти дороги под частичный огневой контроль, добавил он.
"А сам город в охвате. Коммуникации под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Именно это имеет в виду украинский военкор [Юрий] Бутусов, когда говорит, что "нам нужны резервы, потому что русские просачиваются через наши порядки", - подчеркнул Угольный.
Если бойцы смогут там отрезать ВСУ, они будут вынуждены отойти из жилой застройки. В этом случае будет возможность продвинуться на запад в сторону Ласточкино, Орловки и Северного, а также окружить территорию коксохима, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 07:17
Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском ДонцеАктивность российских разведгрупп в Сумской и Харьковской областях связана с проблемой обеспечения безопасности воздушных перелетов, считает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
 
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