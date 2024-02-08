Пятый филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе - 08.02.2024 Украина.ру
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Пятый филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе
Пятый филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе - 08.02.2024 Украина.ру
Пятый филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе
Строители Минобороны России продолжают возведение пятого филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 февраля
2024-02-08T17:58
2024-02-08T17:58
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В Мариуполе специалисты МО РФ продолжают строительство пятого филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, сообщили в пресс-службе. Срок сдачи образовательного учреждения под ключ – начало учебного года, отметили в ведомстве. Новое училище на 560 мест будет состоять из пяти зданий площадью 67474 м², расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных крытыми переходами с видом на Азовское море. Строители уже завершают отделку, монтируют вентиляционные системы и лифтовое оборудование в учебно-административном корпусе с актовым залом на 600 мест и библиотекой. В нем будут располагаться классы для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, а также музей с хранилищем и лекторием, где установят мультимедийное оборудование. Для курсантов уже подготовлены двухкомнатные кубрики, в каждой из спален будет по 5 человек. В одном из общежитий, рассчитанном на 240 мест, также появятся кабинеты дополнительного образования: шахматный клуб, лаборатории, теле- и фотостудии.В столовой на 620 мест строители заканчивают прокладку сетей и установку оборудования. Выполнены работы по созданию спортивного комплекса с футбольным полем: уже проложены беговые дорожки, строятся полоса препятствий и площадка общей физподготовки. Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге, его четыре филиала построены во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе.
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новости, мо рф, строительство, днр, мариуполь, курсант
Новости, МО РФ, Строительство, ДНР, Мариуполь, курсант

Пятый филиал Нахимовского военно-морского училища строят в Мариуполе

17:58 08.02.2024
 
© скриншот видео Минобороны России
© скриншот видео Минобороны России
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Строители Минобороны России продолжают возведение пятого филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 февраля
В Мариуполе специалисты МО РФ продолжают строительство пятого филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, сообщили в пресс-службе. Срок сдачи образовательного учреждения под ключ – начало учебного года, отметили в ведомстве.
"Стройка не прекращается даже в выходные. Строительные процессы на всех площадках идут параллельно", - говорится в сообщении Минобороны.
Новое училище на 560 мест будет состоять из пяти зданий площадью 67474 м², расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных крытыми переходами с видом на Азовское море.
Строители уже завершают отделку, монтируют вентиляционные системы и лифтовое оборудование в учебно-административном корпусе с актовым залом на 600 мест и библиотекой.
В нем будут располагаться классы для военно-морской подготовки, кабинет биологии с лабораторией, помещения молодежного клуба Русского географического общества, а также музей с хранилищем и лекторием, где установят мультимедийное оборудование.
Для курсантов уже подготовлены двухкомнатные кубрики, в каждой из спален будет по 5 человек. В одном из общежитий, рассчитанном на 240 мест, также появятся кабинеты дополнительного образования: шахматный клуб, лаборатории, теле- и фотостудии.
В столовой на 620 мест строители заканчивают прокладку сетей и установку оборудования. Выполнены работы по созданию спортивного комплекса с футбольным полем: уже проложены беговые дорожки, строятся полоса препятствий и площадка общей физподготовки.
Нахимовское военно-морское училище расположено в Санкт-Петербурге, его четыре филиала построены во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе.
13:19
Следователи вычислили офицеров ВСУ, обстрелявших ЛисичанскСледственный комитет РФ провел расследование украинского обстрела в Лисичанске, сообщили 8 февраля в пресс-службе СК РФ
 
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