https://ukraina.ru/20240208/1053155944.html
Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы
Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы - 08.02.2024 Украина.ру
Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и... Украина.ру, 08.02.2024
2024-02-08T08:46
2024-02-08T08:46
2024-02-08T08:46
алексей живов
нато
всу
впк
россия
дроны
сво
китай
киев
волонтеры
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и объяснил, почему сложно выйти из позиционного тупика: 00:34 – Новые заявления из Европы и нежелание Швеции проводить расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках". 04:45 – Госзаказ и китайское оборудование на фронте.11:35 – В чём сегодня нуждается фронт?17:30 – Что будет большим успехом для России? 22:55 – О том, как "поголовная нищета" влияет на мобилизацию населения.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Живов, НАТО, ВСУ, ВПК, Россия, дроны, СВО, Китай, Киев, волонтеры, Видео
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и объяснил, почему сложно выйти из позиционного тупика:
00:34 – Новые заявления из Европы и нежелание Швеции проводить расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках".
04:45 – Госзаказ и китайское оборудование на фронте.
11:35 – В чём сегодня нуждается фронт?
17:30 – Что будет большим успехом для России?
22:55 – О том, как "поголовная нищета" влияет на мобилизацию населения.