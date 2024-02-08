https://ukraina.ru/20240208/1053155944.html

Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы

Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы - 08.02.2024 Украина.ру

Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и... Украина.ру, 08.02.2024

2024-02-08T08:46

2024-02-08T08:46

2024-02-08T08:46

алексей живов

нато

всу

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китай

киев

волонтеры

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и объяснил, почему сложно выйти из позиционного тупика: 00:34 – Новые заявления из Европы и нежелание Швеции проводить расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках". 04:45 – Госзаказ и китайское оборудование на фронте.11:35 – В чём сегодня нуждается фронт?17:30 – Что будет большим успехом для России? 22:55 – О том, как "поголовная нищета" влияет на мобилизацию населения.

россия

китай

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей живов, нато, всу, впк, россия, дроны, сво, китай, киев, волонтеры, видео, видео