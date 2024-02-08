Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы - 08.02.2024 Украина.ру
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Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы
Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы - 08.02.2024 Украина.ру
Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и... Украина.ру, 08.02.2024
2024-02-08T08:46
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нато
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россия
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китай
киев
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и объяснил, почему сложно выйти из позиционного тупика: 00:34 – Новые заявления из Европы и нежелание Швеции проводить расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках". 04:45 – Госзаказ и китайское оборудование на фронте.11:35 – В чём сегодня нуждается фронт?17:30 – Что будет большим успехом для России? 22:55 – О том, как "поголовная нищета" влияет на мобилизацию населения.
россия
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алексей живов, нато, всу, впк, россия, дроны, сво, китай, киев, волонтеры, видео, видео
Алексей Живов, НАТО, ВСУ, ВПК, Россия, дроны, СВО, Китай, Киев, волонтеры, Видео

Китай нам друг, но истина дороже: Живов о зависимости России и о том, к чему мы пока не готовы

08:46 08.02.2024
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о снабжении российской армии китайским оборудованием, а также прокомментировал ситуацию на фронте и объяснил, почему сложно выйти из позиционного тупика:
00:34 – Новые заявления из Европы и нежелание Швеции проводить расследование обстоятельств диверсии на "Северных потоках".
04:45 – Госзаказ и китайское оборудование на фронте.
11:35 – В чём сегодня нуждается фронт?
17:30 – Что будет большим успехом для России?
22:55 – О том, как "поголовная нищета" влияет на мобилизацию населения.
 
Алексей ЖивовНАТОВСУВПКРоссиядроныСВОКитайКиевволонтерыВидео
 
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