https://ukraina.ru/20240207/1053129402.html

"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности

"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности - 07.02.2024 Украина.ру

"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности

Мэр Киева Виталий Кличко 7 февраля в своем телеграм-канале сообщил о взрыве в столице Украины

2024-02-07T09:18

2024-02-07T09:18

2024-02-07T09:18

новости

взрыв

виталий кличко

киев

тревога

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"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" - написал Кличко.Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.СМИ писали о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.Также взрывы раздавались в Харькове и Николаевской области. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.

https://ukraina.ru/20240207/1053128101.html

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новости, взрыв, виталий кличко, киев, тревога