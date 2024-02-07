"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности - 07.02.2024 Украина.ру
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"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности
"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности - 07.02.2024 Украина.ру
"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности
Мэр Киева Виталий Кличко 7 февраля в своем телеграм-канале сообщил о взрыве в столице Украины
2024-02-07T09:18
2024-02-07T09:18
новости
взрыв
виталий кличко
киев
тревога
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"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" - написал Кличко.Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.СМИ писали о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.Также взрывы раздавались в Харькове и Николаевской области. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
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новости, взрыв, виталий кличко, киев, тревога
Новости, взрыв, Виталий Кличко, Киев, тревога

"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасности

09:18 07.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко 7 февраля в своем телеграм-канале сообщил о взрыве в столице Украины
"Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!" - написал Кличко.
Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
СМИ писали о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве.
Также взрывы раздавались в Харькове и Николаевской области. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
09:00
"Озверевшие" боевики Киева, взрывы и успехи ВС РФ, западная помощь. Главное на Украине на утро 7 февраля
 
НовостивзрывВиталий КличкоКиевтревога
 
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