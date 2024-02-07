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Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины

Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины - 07.02.2024 Украина.ру

Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины

Европейский Союз в своём современном виде берёт начало из нидерландского города Маастрихт, где 7 февраля 1992 года был подписан договор, предусматривающий трансформацию Европейских сообществ в экономический, валютный и политический союз

2024-02-07T16:00

2024-02-07T16:00

2024-02-07T16:09

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Хотя формально именно Маастрихтский договор положил начало нынешнему Европейскому Союзу, однако ни дату его подписания, ни дату вступления в силу (1 ноября 1993 года) в Европе особо не празднуют. Там считают, что процесс европейской интеграции начался 9 мая 1950 года – с предложения главы МИД Франции Робера Шумана создать франко-германское объединение угля и стали, то есть поставить под совместный контроль важнейшие на тот момент ресурсы, из-за которых столетиями соперничали эти два государства.18 апреля 1951 года шесть стран – ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Италия – подписали в Париже Договор о создании Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Через шесть лет, 25 марта 1957 года, они же заключили Римский договор, который учредил Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), общий рынок с устранением таможенных барьеров. Тогда же было учреждено и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).В рамках этих трёх сообществ были созданы наднациональные институты: Совет министров, Европейская комиссия, парламентская ассамблея. Однако в течение почти тридцати последующих лет базовые договоры практически не менялись. Первые серьёзные поправки были внесены только в 1986 году с подписанием Единого европейского акта, содержавшего программу строительства единого внутреннего рынка. Но увеличение числа членов Европейских сообществ, качественные изменения внутри ЕЭС и глобальная трансформация мировой системы рубежа 1990-х годов требовали нового этапа развития европейской интеграции.Решающей фазой подготовки Маастрихтского договора стали две межправительственные конференции. На одной из них прорабатывался текст разделов, посвященных экономическому и валютному союзу, на другой – о политическом союзе. Переговоры глав государств и правительств проходили в Маастрихте в декабре 1991 года, они продолжались в общей сложности 31 час и закончились в ночь на 11 декабря парафированием Договора о Европейском Союзе. Как вспоминали позже некоторые участники этих переговоров, в положительном исходе переговоров не было уверенности до последнего момента.К моменту подписания Маастрихтского договора Европейские сообщества подошли в составе 12 государств: Бельгии, Великобритании, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Франции и ФРГ. Их министры иностранных дел и экономики подписали договор 7 февраля 1992 года – до того документ на 320 страницах проходил редакционную доработку.Согласно договору, Европейский Союз учреждался на основе Европейских сообществ (ЕЭС, ЕОУС и Евратома, которые образовали так называемую "первую опору" ЕС), дополненных общей внешней политикой и политикой безопасности ("вторая опора") и сотрудничеством в области юстиции и внутренних дел ("третья опора"). Договор определил основные параметры и этапы создания Европейского экономического и валютного союза. При этом по требованию Великобритании из текста документа исчезло слово "федеральный", Лондон сразу также отказался от участия в валютном союзе ЕС и пакете соглашений по социальным вопросам.Договор чётко определил критерии, которым должны соответствовать страны, вступающие в экономический и валютный союз:- темпы инфляции не должны превышать более чем 1,5 процента среднего показателя в странах-членах с наименьшим ростом цен;- государственный долг не должен быть более 60% ВВП;- дефицит госбюджета не должен быть более 3% ВВП;- процентные ставки по долгосрочным кредитам не должны быть выше более чем на 2 процентных пункта соответствующего среднего показателя для трёх стран с наименьшим ростом цен;- в течение двух лет уровень девальвации валюты не должен выходить за пределы, установленные Европейской валютной системой.Маастрихтский договор определил процедуру введения единой валюты ЕС, позже получившей название "евро". Документ предусматривал создание Европейского Центробанка (ЕЦБ), имеющего исключительное право санкционировать эмиссию банкнот.Стоит отметить, что ныне ключевые экономики Европейского Союза – Германия, Франция, Италия – и близко не соответствуют "маастрихтским критериям", что позволяет представителям киевских властей требовать поблажек для Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. При этом для Киева намного важнее не описанные выше критерии вступления в экономический и валютный союз ЕС (до чего ещё очень далеко), а статья 49 Маастрихтского договора, которая определяет критерий вступления собственно в Европейский Союз.Первое предложение этой статьи гласит: "Любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза".В свою очередь, в статье 2 сказано: "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин".Таким образом, если с географическим критерием у Украины проблем нет, то назвать киевский режим уважающим перечисленные в статье 2 Маастрихтского договора ценности ЕС – будет большой натяжкой.Кроме введения единой валюты ЕС, что произошло только в 1999 году (в наличное обращение евро было введено в 2002-м), Маастрихтский договор с момента его вступления в силу ввёл для граждан стран-членов ЕС единое европейское гражданство (не отменяя гражданство каждой отдельно взятой страны). Документ предоставил им право участия в муниципальных выборах и выборах в Европарламент по месту жительства, а также свободного передвижения и проживания в любой из стран ЕС. Эти положения позже дополнила Шенгенская конвенция, вступившая в силу в 1995 году.Маастрихтским договором также предусматривались разработка и принятие Конституции ЕС, что, по мнению аналитиков, создало проблемы при ратификации документа в отдельных странах. Там, где договор ратифицировали парламенты, не было существенных проблем, – кроме Британии, где в палате общин сцепились лейбористы и консерваторы.Другое дело – референдумы. Если в Ирландии Маастрихтский договор поддержали 69% избирателей, то во Франции – только 50,8%, а в Дании избиратели отклонили договор, 50,7% были против. Только освобождение от обязанности вводить общую валюту позволило проголосовать повторно, и в 1993-м датчане большинством в 56,7% голосов одобрили договор, сохранив свою крону.Неудивительно, что в ходе ратификации Маастрихтского договора начались актуальные до сих пор дискуссии о "Европе двух скоростей" или даже Европе à la carte ("по выбору из меню") Именно в них было заложено начало пути к Brexit.С 1 января 1995 года к Европейскому Союзу присоединились Австрия, Швеция и Финляндия. А в 2002-м ЕС начал сразу два грандиозных проекта: беспрецедентное расширение союза на Центральную и Восточную Европу, и выработку Конституции, похожей на основной закон федеративного государства. В проекте Конституции ЕС были учреждение постов президента ЕС, европейского министра иностранных дел, прокурора и прочих атрибутов субъектности, провозглашение хартии основных прав.В 2004 году в ЕС были приняты одновременно 10 государств: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр и Мальта. Хотя их население составляло около 75 миллионов человек, однако совокупный ВВП по паритету покупательной способности – всего $ 840 млрд, то есть примерно был равен ВВП Испании, далеко не самой богатой страны ЕС.Некоторые аналитики считают этот момент началом конца успеха ЕС. Пока главным предметом интеграции была экономика, члены ЕС сохраняли большую часть политического суверенитета. С переходом к политическому союзу Брюссель стал активно перенимать их государственные функции, что всё чаще вызывало протесты.Хотя Конституция ЕС была отвергнута избирателями во Франции и Нидерландах на референдумах в 2005 году, подготовленный Брюсселем и принятый в конце 2007 года Лиссабонский договор сохранил её основные элементы, просто в менее категоричной форме.У ЕС теперь есть постоянный председатель Европейского Совета вместо меняющихся каждые полгода в порядке ротации, есть верховный представитель по внешней политике и безопасности. Но саму внешнюю политику определяют по-прежнему правительства стран ЕС, а верховный представитель её координирует, выражая лишь общий знаменатель.С европейской обороной, которую сразу после подписания Маастрихтского договора считали одним из главных пунктов документа, ситуация ещё хуже. Несмотря на усилия Франции, европейская армия не возникла, а собираемых под флагом ЕС частей хватает только на миротворческую операцию в Боснии и Герцеговине, где нет боевых действий с 1995 года. Большинство членов ЕС проявляет слабый интерес к европейской обороне, уповая на военную мощь США и НАТО.Хотя созданный для координации действий полицейских органов стран ЕС Европол работает достаточно эффективно, однако сотрудничество в области внутренних дел и юстиции не смогло обеспечить ЕС должного управления миграционным кризисом 2015 года. ЕС не смог распределить прибывающих в Грецию и Италию беженцев по другим странам союза, особенно в Центральной и Восточной Европе, где отношение к мигрантам на грани враждебного.С другой стороны, экономический и валютный союз выдержал долговой кризис, начавшийся в 2009 года с Греции и поставивший на грань дефолта Португалию, Ирландию, Испанию и Кипр. ЕС смог удержать Грецию в зоне евро, несмотря на доказанную вину Афин в статистической подтасовке "маастрихтских критериев". Евро стал одной из главных мировых валют и остается таковой, его также используют в качестве национальных валют Черногория и частично признанное Косово.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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история, ес, украина-ес, европа, договор