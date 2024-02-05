За час вся страна проголосовала дважды. Украинскую "Дию" сломали из-за "Евровидения" - 05.02.2024 Украина.ру
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За час вся страна проголосовала дважды. Украинскую "Дию" сломали из-за "Евровидения"
За час вся страна проголосовала дважды. Украинскую "Дию" сломали из-за "Евровидения" - 05.02.2024 Украина.ру
За час вся страна проголосовала дважды. Украинскую "Дию" сломали из-за "Евровидения"
В украинском приложении "Дия" (от укр. действие, аналог российских "Госуслуг") произошёл сбой из-за рекордного количества пользователей, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в соцсети
2024-02-05T14:07
2024-02-05T14:07
новости
украина
евровидение
михаил федоров
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В работе украинской "Дии" произошел сбой после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение".По его словам, в сравнении с прошлым годом мощности обслуживающей "Дию" инфраструктуры увеличили в пять раз, а запросов поступило в 20 раз больше. Федоров добавил, что на Украине пишут историю "самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире"."Вот как повестки начнут через действие приходить, увидите сколько запросов будет. Думаю минус тысяч 500 пользователей", "Какая неожиданность: люди во время голосования пытались... голосовать!", "15000 и уже все умерло?...Жаль, когда школьники работают на таких серьезных проектах", "1500*60*60 = 54 000 000, вся Украина проголосовала 1,5 раза за 60 минут", "при том, что в Дии где-то 20 млн украинцев. И не все они в принимали участие в голосовании. Явно преувеличивают в том министерстве", - прокомментировали украинцы.Исходя из данных Федорова, каждую секунду попытались проголосовать 15 тысяч пользователей "Дии". Получается, что за минуту (15 000* 60 = 900 000) отправили запрос на участие в голосовании 900 тысяч украинцев. Следуя этим расчетам, за один час должны были проголосовать 54 млн пользователей. Однако по подсчетам "Украинского института будущего" численность населения Украины по состоянию на май 2023 года сократилась до 29 млн человек (при официальном показателе в 41 млн человек в 2021 году). В украинском приложении "Дия" стартовало голосование за представителя от Украины на песенном конкурсе "Евровидение". В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.
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новости, украина, евровидение, михаил федоров
Новости, Украина, Евровидение, Михаил Федоров

За час вся страна проголосовала дважды. Украинскую "Дию" сломали из-за "Евровидения"

14:07 05.02.2024
 
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В украинском приложении "Дия" (от укр. действие, аналог российских "Госуслуг") произошёл сбой из-за рекордного количества пользователей, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в соцсети
В работе украинской "Дии" произошел сбой после начала голосования за финалистов отбора на музыкальный конкурс "Евровидение".
"Сегодня было рекордное количество пользователей в действии за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 000 запросов", - написал Федоров.
По его словам, в сравнении с прошлым годом мощности обслуживающей "Дию" инфраструктуры увеличили в пять раз, а запросов поступило в 20 раз больше. Федоров добавил, что на Украине пишут историю "самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире".
"Вот как повестки начнут через действие приходить, увидите сколько запросов будет. Думаю минус тысяч 500 пользователей", "Какая неожиданность: люди во время голосования пытались... голосовать!", "15000 и уже все умерло?...Жаль, когда школьники работают на таких серьезных проектах", "1500*60*60 = 54 000 000, вся Украина проголосовала 1,5 раза за 60 минут", "при том, что в Дии где-то 20 млн украинцев. И не все они в принимали участие в голосовании. Явно преувеличивают в том министерстве", - прокомментировали украинцы.
Исходя из данных Федорова, каждую секунду попытались проголосовать 15 тысяч пользователей "Дии". Получается, что за минуту (15 000* 60 = 900 000) отправили запрос на участие в голосовании 900 тысяч украинцев. Следуя этим расчетам, за один час должны были проголосовать 54 млн пользователей. Однако по подсчетам "Украинского института будущего" численность населения Украины по состоянию на май 2023 года сократилась до 29 млн человек (при официальном показателе в 41 млн человек в 2021 году).
В украинском приложении "Дия" стартовало голосование за представителя от Украины на песенном конкурсе "Евровидение". В мае 2024 году песенный конкурс "Евровидение" пройдёт в шведском городе Мальмё.
клавиатура, флаг Украины, интернет
Вчера, 10:43
Украинские "Госуслуги" восстановлены после масштабного сбоя - СМИПриложение украинского минцифры "Дия" (укр. "Действие") восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
НовостиУкраинаЕвровидениеМихаил Федоров
 
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