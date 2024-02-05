Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей - 05.02.2024 Украина.ру
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Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей - 05.02.2024 Украина.ру
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей
Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании
2024-02-05T12:00
2024-02-05T12:00
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В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.В Яндексе уверили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.Сделку по продаже бизнеса Яндекса должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.
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Новости, Россия, Нидерланды, Яндекс, акции, продажа

Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей

12:00 05.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании
"Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "ЯНДЕКС" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский", - говорится в сообщении.
В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
В Яндексе уверили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.
Сделку по продаже бизнеса Яндекса должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.
Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.
На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную суммуМировой суд в Москве оштрафовал компанию "Яндекс" на 2 млн. рублей, сообщил телеканал РБК 19 июня
 
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