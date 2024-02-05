https://ukraina.ru/20240205/1053087654.html

Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей

Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей - 05.02.2024 Украина.ру

Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании

2024-02-05T12:00

2024-02-05T12:00

2024-02-05T12:00

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В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.В Яндексе уверили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.Сделку по продаже бизнеса Яндекса должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.

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