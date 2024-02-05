https://ukraina.ru/20240205/1053087654.html
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей - 05.02.2024 Украина.ру
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей
Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании
2024-02-05T12:00
2024-02-05T12:00
2024-02-05T12:00
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В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.В Яндексе уверили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.Сделку по продаже бизнеса Яндекса должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.
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новости, россия, нидерланды, яндекс, акции, продажа
Новости, Россия, Нидерланды, Яндекс, акции, продажа
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублей
Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании
"Новой головной компанией Яндекса станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "ЯНДЕКС" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский", - говорится в сообщении
.
В сумме сделки учитывается дисконт в размере не менее 50 процентов от рыночной стоимости, как того потребовала правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.
В Яндексе уверили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.
Сделку по продаже бизнеса Яндекса должны согласовать акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.
Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.
На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.