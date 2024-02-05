https://ukraina.ru/20240205/1053082325.html

Главное за ночь 5 февраля

Главное за ночь 5 февраля - 05.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 5 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-05T08:05

2024-02-05T08:05

2024-02-05T08:05

энтони блинкен

сша

британия

новости

украина

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США и Великобритания возобновили удары по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Зафиксировано как минимум 15 ударов.Глава Госдепа США Энтони Блинкен поручил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства разработать варианты по возможному признанию палестинского государства.Российские силы помогли армии Центральноафриканской Республики отразить атаку суданских боевиков в деревне Мамун на севере страны. Удалось ликвидировать командира, возглавлявшего атаку. Им оказался один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамед Али по прозвищу "Б-13".Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций.Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше 250 тысяч евро, сложно считать нуждающимися в защите, заявил евродепутат Гаральд Вилимски и добавил, что Евросоюз передаёт Киеву очередной транш в размере 50 млрд евро, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.

https://ukraina.ru/20240117/1052739492.html

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энтони блинкен, сша, британия, новости, украина