Главное за ночь 5 февраля
© Пресс-служба МИД РФ
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
США и Великобритания возобновили удары по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Зафиксировано как минимум 15 ударов.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен поручил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства разработать варианты по возможному признанию палестинского государства.
Российские силы помогли армии Центральноафриканской Республики отразить атаку суданских боевиков в деревне Мамун на севере страны. Удалось ликвидировать командира, возглавлявшего атаку. Им оказался один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамед Али по прозвищу "Б-13".
Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций.
Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше 250 тысяч евро, сложно считать нуждающимися в защите, заявил евродепутат Гаральд Вилимски и добавил, что Евросоюз передаёт Киеву очередной транш в размере 50 млрд евро, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен поручил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства разработать варианты по возможному признанию палестинского государства.
Российские силы помогли армии Центральноафриканской Республики отразить атаку суданских боевиков в деревне Мамун на севере страны. Удалось ликвидировать командира, возглавлявшего атаку. Им оказался один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамед Али по прозвищу "Б-13".
Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций.
Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше 250 тысяч евро, сложно считать нуждающимися в защите, заявил евродепутат Гаральд Вилимски и добавил, что Евросоюз передаёт Киеву очередной транш в размере 50 млрд евро, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.