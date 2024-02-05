Главное за ночь 5 февраля - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053082325.html
Главное за ночь 5 февраля
Главное за ночь 5 февраля - 05.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-05T08:05
2024-02-05T08:05
энтони блинкен
сша
британия
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_0:230:2992:1913_1920x0_80_0_0_9b00d565d0c509dd15e7920ae5c5b390.jpg
США и Великобритания возобновили удары по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Зафиксировано как минимум 15 ударов.Глава Госдепа США Энтони Блинкен поручил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства разработать варианты по возможному признанию палестинского государства.Российские силы помогли армии Центральноафриканской Республики отразить атаку суданских боевиков в деревне Мамун на севере страны. Удалось ликвидировать командира, возглавлявшего атаку. Им оказался один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамед Али по прозвищу "Б-13".Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций.Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше 250 тысяч евро, сложно считать нуждающимися в защите, заявил евродепутат Гаральд Вилимски и добавил, что Евросоюз передаёт Киеву очередной транш в размере 50 млрд евро, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.
https://ukraina.ru/20240117/1052739492.html
сша
британия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/82/1032638284_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_86be3face2eefd864cc3e24cf82b06b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
энтони блинкен, сша, британия, новости, украина
Энтони Блинкен, США, Британия, Новости, Украина

Главное за ночь 5 февраля

08:05 05.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
США и Великобритания возобновили удары по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглись провинции Ходейда и Саада. Зафиксировано как минимум 15 ударов.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен поручил сотрудникам американского внешнеполитического ведомства разработать варианты по возможному признанию палестинского государства.

Российские силы помогли армии Центральноафриканской Республики отразить атаку суданских боевиков в деревне Мамун на севере страны. Удалось ликвидировать командира, возглавлявшего атаку. Им оказался один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамед Али по прозвищу "Б-13".

Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт товаров из РФ в разрабатываемый 13-й пакет антироссийских санкций.

Украинских беженцев, передвигающихся на территории Австрии на автомобилях стоимостью выше 250 тысяч евро, сложно считать нуждающимися в защите, заявил евродепутат Гаральд Вилимски и добавил, что Евросоюз передаёт Киеву очередной транш в размере 50 млрд евро, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
17 января, 13:40
Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на УкраинеГоссекретарь США Энтони Блинкен в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине
 
Энтони БлинкенСШАБританияНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния