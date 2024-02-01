https://ukraina.ru/20240201/1053032314.html

Суд ООН подтвердил, что у украинской АТО на Донбассе не было оснований. Найдет ли он основания для СВО

Суд ООН подтвердил, что у украинской АТО на Донбассе не было оснований. Найдет ли он основания для СВО - 01.02.2024 Украина.ру

Суд ООН подтвердил, что у украинской АТО на Донбассе не было оснований. Найдет ли он основания для СВО

Международный суд ООН посчитал недоказанным, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а именно это было главным основанием для ввода украинских войск на Донбасс в 2014 году

2024-02-01T16:44

2024-02-01T16:44

2024-02-01T16:44

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Впереди решение о геноциде населения Донбасса со стороны Украины.Международный суд ООН в Гааге (не путать с Международным уголовным судом) на сегодняшний день является единственной в мире организацией, решающей межгосударственные споры всех 193 государств-членов ООН. 15 судей, которые избираются Генеральной Ассамблей ООН, не представляют свои национальные государства, а потому считаются независимыми. Решения суда обязательны к исполнению, но суд, естественно, не может никого заставить их исполнить. Для этого есть Совбез ООН. Впрочем, его резолюцию может ветировать любой из членов Совбеза, поэтому решения суда чаще всего оказываются символическими. Но символический не значит бессмысленный. Репутация и моральная правота в глазах широких масс бывает даже более ценной, чем, скажем, выплата компенсаций.Принятое решение Международного суда касается иска Украины от 2017 года и той политической, военной и гуманитарной реальности, которая существовала после госпереворота на Майдане и до начала СВО, то есть во время украинской АТО на Донбассе, которую многие небезосновательно считают гражданской войной."Мы не говорим "гражданская война", потому что это не юридический термин, но, по сути, разницы нет", — заявил летом 2014 года директор отдела оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.Пришедшее к власти путем госпереворота правительство Украины не согласилось с внутренним характером конфликта и в традиционных целях объединения нации против внешнего врага обвинила в разжигании войны Россию.Украина подала иск против России по целому ряду статей Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD):Но по сути основных претензий было две: финансирование Москвой терроризма на Донбассе и национальная дискриминация украинцев и крымских татар в Крыму (в том числе убийства, незаконные обыски и задержания по национальному признаку).Об этих двух претензиях надо поговорить отдельно.В Уголовном кодексе Украины есть ст. 258-5, которая предполагает ответственность за финансирование любого из преступлений, предусмотренных в ст.ст. 258-258-4 УК (террористический акт, вовлечение в совершение террористического акта, публичные призывы к совершению террористического акта, создание террористической группы или террористической организации, содействие совершению террористического акта). Она называется "Финансирование терроризма", хотя, если посмотреть, за что именно в ней предусмотрена ответственность, можно сильно удивиться. В ней нет речи о терроризме вообще, но только о спонсировании отдельного террориста или террористической организации, то есть человека или организованной группы лиц, которые совершают теракты или призывают к их совершению. Согласно Закону Украины "О борьбе с терроризмом", теракт — это сознательное, целенаправленное применение насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения иных посягательств на жизнь либо здоровье ни в чем не виновных людей или угрозы совершения таких действий.Как видно, легальное определение чрезмерно широкое и, если им пользоваться, как теракт можно трактовать любое насилие, если оно сознательно и целенаправленно. Тем не менее, доказывание в суде финансирования террориста или террористической организации предполагает наличие решения суда о признании террористом того или иного лица или организации. Нельзя финансировать то, чего нет.В претензии Украины речь идет о ДНР и ЛНР, которые в медийном дискурсе и в обвинительных документах СБУ и прокуратур проходят как террористические организации.У меня на руках есть официальные ответы, данные в 2015 и 2017 годах (как раз, когда Украиной подана жалоба в Международный суд) различными украинскими государственными органами вроде Минюста и Генпрокуратуры о том, что в установленном законом порядке ДНР и ЛНР на Украине террористическими организациями не признаны. Не просто нет ни одного решения суда об этом, но никто даже не подавал иск с требованием такого признания. Соответственно, обвинение в финансировании терроризма применительно к ДНР и ЛНР на Украине - незаконно.Однако это не мешало в те самые годы предъявлять людям такие обвинения. Так в Запорожье 8 лет по этой статье дали фермеру из Донецкой области Николаю Бутрименко, поле которого оказалось по обе стороны линии фронта, поэтому он платил налог в том числе в ДНР.Также 2,5 года просидели в СИЗО макеевские водители Сергей Сергеев и Андрей Горбань за то, что возили донецких пенсионеров в Запорожье для получения ими пенсий и тем самым способствовали финансированию терроризма. Автор этих строк пытался выяснить у прокурора, кто в деле проходит как террорист — неужели пенсионеры? Внятного ответа я не получил, но, вероятно, имелось в виду, что старики привезут в Донецк свои пенсии и передадут их каким-то террористам. Конструкция - настолько шаткая, что адвокаты смогли вырвать для Сергеева и Горбаня оправдательный приговор и отбить совсем уж невообразимое обвинение в финансировании терроризма путем оплаты дорожного сбора в ДНР на сумму в несколько сотен рублей."Финансировал терроризм" в те годы предприниматель из Луганской области Андрей Татаринцев. В его случае речь шла даже не о деньгах, а о топливе, которое он передал детской больнице в ЛНР. После нескольких лет в СИЗО с тяжелейшим диабетом, его все-таки отпустили под залог и он, не дожидаясь решения суда, уехал в Россию, а потом началась СВО.То, что получалось в национальных судах, в международном не получилось. Главное, что в Гааге сочли недоказанным, являются ли ЛНР и ДНР террористическими группами. Так и должно было быть, поскольку это не доказано даже на Украине. Соответственно, Россия не могла нарушить обязательства по п. 1 ст. 10 ICSFT, отказавшись преследовать на своей территории представителей ДНР и ЛНР как террористов. Таrже Россия не могла нарушить Конвенцию, передавая ДНР и ЛНР какие-либо материальные ценности, поскольку не доказана их террористичность. Да и факт передачи денег доказать не смогли, а оружие не подпадает под действие Конвенции по финансированию.Нарушение выявили только в п. 1 ст. 9 ICSFT. В суде посчитали, что России не предприняла необходимые меры для расследования действий представителей ЛНР и ДНР, которые могли совершить, по мнению Украины, теракты. Этот момент странный и немного не соответствует предыдущим выводам суда, поскольку непонятны основания, исходя из которых Россия должны была бы провести расследование, если нет доказательств террористической деятельности указанных структур. Впрочем, компенсацию по этому нарушению выплачивать не нужно.Что касается нарушений по CERD, обвинения в убийствах и похищениях украинцев и крымских татар в Крыму были отклонены за отсутствием предъявленных доказательств, расовой дискриминации при предоставлении гражданства не выявлено (странно, если бы выявили, поскольку ни украинцы, ни крымские татары не являются расами). То же касается запрета "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация признана экстремистской и запрещена в России). Единственное, в чем Россию посчитали неправой, касается ст. 2 (1) (a) и ст. 5 (e) (v) CERD по школьному образованию на украинском языке и то очень условно. Условно, потому что суд признал наличие доступа жителей Крыма к образованию на крымскотатарском и украинском языках, но признал резкое сокращение количества школ с таковым.России предписали исправить это нарушение, чего сделано конечно не будет. Ведь суд не учел исторический аспект. Действительно, после 2014 года большинство школ в Крыму стало русскоязычными, но это произошло в результате свободного выбора населения, которое в большинстве своем и является русскоязычным. Массовость обучения украинскому языку в свое время была навязана киевскими властями в рамках проекта построения на Украине гомогенной нации. Тем не менее, всем, кто хочет изучать украинский язык, такая возможность сейчас предоставляется и суд с этим фактом не спорит.Решение Международного суда ООН имеет крайне важное значение. На самом высоком международном уровне была опровергнута главная причина начала АТО на Украине — терроризм ДНР и ЛНР. Это хороший задел для будущего судебного процесса над инициаторами АТО и, может быть, его участниками. Кроме того, это поднимает вопрос о правомочности преследования граждан внутри Украины по статье не только о финансировании ДНР и ЛНР, но и по статье о содействии соответствующим террористическим организациям. Также был опровергнут транслируемый украинскими медиа и западными НКО нарратив о репрессиях в отношении украинцев и крымских татар в Крыму. Короче говоря, оснований, на которых Украина до СВО выстраивала свою политику в отношении Донбасса и частично Крыма, больше нет и нужно ставить вопрос — против кого Киев вводил войска в 2014 году?2 февраля этого года Международный суд ООН вынесет решение о приемлемости другого иска Украины против России, где Киев оспаривает факт геноцида населения Донбасса. Украинская АТО, как выяснилось, не имела оснований. Теперь Украина пытается доказать, что оснований не имеет российская СВО. Правда, доказывать отсутствие чего-то — это странный подход, но результат может оказаться интересным. Здесь многое будет зависеть от российской стороны, которая должна предоставить неопровержимые доказательства геноцида населения Донбасса в понимании определения геноцида ООН. Это непросто, но, если получится, мы вдруг окажемся в мире, в котором Украина использовала войска против мирного протеста населения Донбасса, а Россия — с целью предотвратить геноцид.Хотя, точка зрения все равно будет иметь значение. Ведь российские СМИ написали, что суд не нашел почти никаких нарушений, а западные и украинские — что нашел. Правы и те, и другие, но политические результаты двух формулировок — совсем разные.

https://ukraina.ru/20240201/1053026877.html

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https://ukraina.ru/20240201/1053029879.html

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