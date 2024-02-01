Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов - 01.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240201/1053020050.html
Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов
Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов - 01.02.2024 Украина.ру
Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов
Весеннее наступление ВСУ, о котором заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов – это игра на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов 1 февраля
2024-02-01T10:29
2024-02-01T10:29
новости
владимир рогов
всу
наступление
кирилл буданов
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_0:70:2903:1703_1920x0_80_0_0_2ff99374ce912cb5e437cea6bed705b1.jpg
"Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой. Он стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения. Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление", - сказал Рогов.Прежде чем заявлять о новом контрнаступлении, Буданову следовало бы ответить на вопрос, где они возьмут живую силу, так как предыдущую они погубили в бесполезных "мясных штурмах" на линии фронта, считает Рогов.Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление. По его словам, наступательная операция российской армии, которая идет в настоящее время, скоро закончится и в наступление перейдут ВСУ.
https://ukraina.ru/20240131/1052998383.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_90c4a89f8d6949cc09839259e60fbebd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир рогов, всу, наступление, кирилл буданов, валерий залужный
Новости, Владимир Рогов, ВСУ, наступление, Кирилл Буданов, Валерий Залужный

Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов

10:29 01.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Рогов
 Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Весеннее наступление ВСУ, о котором заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов – это игра на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов 1 февраля
"Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой. Он стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения. Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление", - сказал Рогов.
Прежде чем заявлять о новом контрнаступлении, Буданову следовало бы ответить на вопрос, где они возьмут живую силу, так как предыдущую они погубили в бесполезных "мясных штурмах" на линии фронта, считает Рогов.
Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление. По его словам, наступательная операция российской армии, которая идет в настоящее время, скоро закончится и в наступление перейдут ВСУ.
Вчера, 12:53
Недоотставка Залужного. Новые данные - всё еще хужеРаскрутка темы несостоявшейся отставки Залужного продолжается. Причём раскрутка эта идёт отнюдь не в пользу Зеленского — кажется, контроль над ситуацией в информационной сфере Офисом президента был утрачен. Как минимум не удалось навязать свою версию западным СМИ, но и украинские источники не очень понимают, в чём она состоит.
 
НовостиВладимир РоговВСУнаступлениеКирилл БудановВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах
12:14"Медиалогия" представила рейтинг самых цитируемых СМИ за 2023 год
12:11Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко
12:05Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации
12:00Распад продолжается. Что придёт на смену французской колониальной системы
11:44Суд высмеял претензии Украины к России — сенатор Карасин
10:52Залужного уволят до конца недели - CNN
10:29Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке Залужного
10:29Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов
10:04Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраля
09:22Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76
09:03Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины
08:59Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах
08:39США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
08:38Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
08:18Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев
08:08Главное за ночь 1 февраля
08:05"Евросоюз начнёт продавливать Украину": чего Киеву ждать от саммита ЕС
07:59Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат
07:58Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале
Лента новостейМолния