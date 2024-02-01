https://ukraina.ru/20240201/1053020050.html

Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов

Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов - 01.02.2024 Украина.ру

Заявления о весеннем наступлении ВСУ - игра на фоне готовящейся отставки Залужного, считает Рогов

Весеннее наступление ВСУ, о котором заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов – это игра на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов 1 февраля

2024-02-01T10:29

2024-02-01T10:29

2024-02-01T10:29

новости

владимир рогов

всу

наступление

кирилл буданов

валерий залужный

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"Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой. Он стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения. Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление", - сказал Рогов.Прежде чем заявлять о новом контрнаступлении, Буданову следовало бы ответить на вопрос, где они возьмут живую силу, так как предыдущую они погубили в бесполезных "мясных штурмах" на линии фронта, считает Рогов.Как сообщало издание Украина.ру, Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление. По его словам, наступательная операция российской армии, которая идет в настоящее время, скоро закончится и в наступление перейдут ВСУ.

https://ukraina.ru/20240131/1052998383.html

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новости, владимир рогов, всу, наступление, кирилл буданов, валерий залужный