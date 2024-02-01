Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра-2016" в Приморье
Аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, они действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Российской армии пока не хватает одного из сильнейшего фактора на поле боя — фронтовой пилотируемой авиаразведки. Важно создавать больше авиационных полков, которые бы решали эту задачу, рассказал эксперт.
Потому что аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, самолеты действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью, добавил редактор.
"Но у нас есть средства космической разведки. У них есть плюсы и минусы, мы можем с их помощью заниматься стратегическим планированием. То, что эта разведка хорошо работает, говорят наши удары по тылам противника. В частности, мы 29 декабря в Киеве накрыли КБ "Луч", которое занималось всеми ракетными технологиями Украины", - подчеркнул Леонков.
Активность российских самолетов-разведчиков привлекла бы внимание противника. Хорошо известно, что когда разведывательные аппараты НАТО летают в акватории Черного моря, значит затевается либо атака дронов, либо удары высокоточным оружием, заключил собеседник Украина.ру.
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