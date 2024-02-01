https://ukraina.ru/20240201/1053006237.html

Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины

Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины - 01.02.2024 Украина.ру

Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины

Аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, они действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-01T03:50

2024-02-01T03:50

2024-02-01T03:50

новости

вс рф

россия

разведка

бпла

самолет

авиация

армия

космос

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/34/1018773475_0:472:2801:2048_1920x0_80_0_0_7910fb0418583a8b0d0d3b1c6c1eef9b.jpg.webp

Российской армии пока не хватает одного из сильнейшего фактора на поле боя — фронтовой пилотируемой авиаразведки. Важно создавать больше авиационных полков, которые бы решали эту задачу, рассказал эксперт.Потому что аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, самолеты действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью, добавил редактор.Активность российских самолетов-разведчиков привлекла бы внимание противника. Хорошо известно, что когда разведывательные аппараты НАТО летают в акватории Черного моря, значит затевается либо атака дронов, либо удары высокоточным оружием, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, россия, разведка, бпла, самолет, авиация, армия, космос, дроны, сво