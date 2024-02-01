Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины - 01.02.2024 Украина.ру
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Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины
Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины - 01.02.2024 Украина.ру
Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины
Аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, они действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-01T03:50
2024-02-01T03:50
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Российской армии пока не хватает одного из сильнейшего фактора на поле боя — фронтовой пилотируемой авиаразведки. Важно создавать больше авиационных полков, которые бы решали эту задачу, рассказал эксперт.Потому что аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, самолеты действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью, добавил редактор.Активность российских самолетов-разведчиков привлекла бы внимание противника. Хорошо известно, что когда разведывательные аппараты НАТО летают в акватории Черного моря, значит затевается либо атака дронов, либо удары высокоточным оружием, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html
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новости, вс рф, россия, разведка, бпла, самолет, авиация, армия, космос, дроны, сво
Новости, ВС РФ, Россия, разведка, БПЛА, самолет, авиация, Армия, космос, дроны, СВО

Алексей Леонков раскрыл, зачем нужны самолеты-разведчики и как ВКС РФ бьют по ракетным заводам Украины

03:50 01.02.2024
 
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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Аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, они действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Российской армии пока не хватает одного из сильнейшего фактора на поле боя — фронтовой пилотируемой авиаразведки. Важно создавать больше авиационных полков, которые бы решали эту задачу, рассказал эксперт.
Потому что аппаратура, которую можно установить на самолет-разведчик, гораздо мощнее аппаратуры для БПЛА. В отличие от дронов, самолеты действуют на большей дальности и проводят разведку с большей скоростью, добавил редактор.
"Но у нас есть средства космической разведки. У них есть плюсы и минусы, мы можем с их помощью заниматься стратегическим планированием. То, что эта разведка хорошо работает, говорят наши удары по тылам противника. В частности, мы 29 декабря в Киеве накрыли КБ "Луч", которое занималось всеми ракетными технологиями Украины", - подчеркнул Леонков.
Активность российских самолетов-разведчиков привлекла бы внимание противника. Хорошо известно, что когда разведывательные аппараты НАТО летают в акватории Черного моря, значит затевается либо атака дронов, либо удары высокоточным оружием, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кот интервью
Вчера, 14:28
Юрий Кот: Когда Залужный откусит последний кусок от Зеленского, женщины Одессы выйдут на борьбу с ВСУ Украина – страна с карнавальной политикой, которой нужны люди-символы. Залужный – это символ. Это проамериканский всеядный силовик. А все опросы последних нескольких лет показывали, что украинцы хотели бы видеть сильную руку во главе государства
 
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