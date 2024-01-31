https://ukraina.ru/20240131/1052999262.html

Где деньги, Абрамович? В Великобритании жаждут отправить средства от продажи "Челси" на поддержку Украине

Где деньги, Абрамович? В Великобритании жаждут отправить средства от продажи "Челси" на поддержку Украине - 31.01.2024 Украина.ру

Где деньги, Абрамович? В Великобритании жаждут отправить средства от продажи "Челси" на поддержку Украине

Британские законодатели разочарованы тем, что российский миллиардер Роман Абрамович все еще не пожертвовал средства от продажи футбольного клуба "Челси" на поддержку Украины. Об этом 31 января пишет ABC News, ссылаясь на доклад председателя комитета по делам Европы в верхней палате британского парламента Питера Рикеттса по этому вопросу

2024-01-31T11:51

2024-01-31T11:51

2024-01-31T11:51

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роман абрамович

великобритания

деньги

замороженные активы

парламент

правительство

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Абрамович продал "Челси" в 2022 году, после того, как британское правительство наложило на него санкции за содействие специальной военной операции России на Украине."Он пообещал пожертвовать 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,2 миллиарда долларов) от продажи жертвам войны. Но почти 20 месяцев спустя средства все еще заморожены на банковском счете из-за очевидного разногласия с британским правительством по поводу того, как их следует расходовать. Эта тупиковая ситуация подчеркивает, насколько сложно западным правительствам использовать замороженные активы для Украины — даже те, которые были заложены их владельцем", - отмечает издание.В момент продажи футбольного клуба Абрамович заявил, что полученные деньги будут переведены в еще не созданный фонд, который будет работать "в интересах всех жертв войны на Украине". Это может относиться к украинцам за пределами Украины, в том числе к тем, кто находится на "контролируемых Россией частях Украины", допустил в интервью ABC News автор парламентского доклада Питер Рикеттс. По его словам, британское правительство наложит вето на любой такой шаг.Тем временем бывший исполнительные директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз, который назначен главой фонда, который должен контролировать средства от продажи "Челси", когда они будут разморожены, заявил СМИ, что использование денег в новых регионах России противоречило бы существующим санкциям и поэтому не может быть разрешено.Пенроуз напомнил, что замороженные средства по-прежнему принадлежат Абрамовичу. Чтобы их перевести, Арбамович должен подать заявку на получение лицензии, которая, по словам британского правительства, зависит от того, будут ли деньги использованы "исключительно в гуманитарных целях на Украине". По его словам, сделка может включать беженцев в Европе, а также тех, кто страдает от нехватки продовольствия в Африке из-за перебоев в маршрутах поставок продовольствия.Западные аналитики считают, что Абрамович пытался балансировать между Россией и Западом с самого начала войны, отмечает издание.По мнению директора Центра исследований финансовой преступности и безопасности при Королевском объединенном университете Тома Китинга, Абрамович является тем высокопоставленным олигархом, который за последние два года сумел успешно удержаться в обоих лагерях.Китинг предположил, что Абрамович может уклоняться от любой договоренности, при которой все средства "Челси" будут расходоваться на территории, контролируемой правительством Украины, а не на гуманитарные проекты в других местах, потому что это может поставить его в "конфликт" с Кремлем.По словам британского эксперта, фонды "Челси" являются важным примером проблемы, с которой сталкивается Запад, пытаясь использовать замороженные российские активы на благо Украины.В докладе британского парламента, опубликованном 31 января, правительству страны рекомендуется рассмотреть вопрос о пересмотре санкций в отношении отдельных лиц, если они соответствуют определенным условиям, таким как предоставление поддержки восстановлению Украины.

https://ukraina.ru/20231129/1051597150.html

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новости, роман абрамович, великобритания, деньги, замороженные активы, парламент, правительство