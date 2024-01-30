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"Солдат должен быть в азарте": Герой России Федоров о том, как нужно хвалить и ругать бойцов на фронте

"Солдат должен быть в азарте": Герой России Федоров о том, как нужно хвалить и ругать бойцов на фронте - 30.01.2024 Украина.ру

"Солдат должен быть в азарте": Герой России Федоров о том, как нужно хвалить и ругать бойцов на фронте

Командир обязан создавать правильную психологическую обстановку в подразделении, тут должен быть принцип соревновательности. Солдат должен быть в азарте и как охотник искать свою цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-30T03:45

2024-01-30T03:45

2024-01-30T03:45

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Каждый командир на войне должен быть психологом. Надо к каждому бойцу находить свой подход. Одному надо напомнить, как сделать, а других, кто по профессиональной подготовке выше, тех нужно мотивировать, рассказал военный.Командир обязан создавать правильную психологическую обстановку, тут как в спорте — должен быть принцип соревновательности. Где-то солдата нужно поругать, а где-то - похвалить. Поругать, чтобы он начал анализировать свои действия и делать выводы, добавил он.Одна из главных задач командира — мотивировать таким образом, чтобы солдат всегда был в азарте и как охотник искал цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240129/1052935079.html

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новости, украина, россия, герой россии, военные, командование, солдаты, приказ, потери, психология, вс рф