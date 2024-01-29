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Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском

Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском - 29.01.2024 Украина.ру

Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском

Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер "М113". Об этом 29 января сообщает РИА Новости

2024-01-29T08:06

2024-01-29T08:06

2024-01-29T08:06

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"В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец... Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады", - рассказал российский военнослужащий с позывным "Черемуха".Он подчеркнул, что для безопасной эвакуации бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время.M113 — бронетранспортер США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года, производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов. По состоянию на 2022 год, используется более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.

https://ukraina.ru/20231122/1051257466.html

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бронетранспортеры, нато, новости, украина, россия, машина