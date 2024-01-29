Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском - 29.01.2024 Украина.ру
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Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском
Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском - 29.01.2024 Украина.ру
Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском
Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер "М113". Об этом 29 января сообщает РИА Новости
2024-01-29T08:06
2024-01-29T08:06
бронетранспортеры
нато
новости
украина
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машина
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"В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец... Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады", - рассказал российский военнослужащий с позывным "Черемуха".Он подчеркнул, что для безопасной эвакуации бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время.M113 — бронетранспортер США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года, производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов. По состоянию на 2022 год, используется более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.
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бронетранспортеры, нато, новости, украина, россия, машина
бронетранспортеры, НАТО, Новости, Украина, Россия, машина

Российские военные захватили натовский бронетранспортер под Артемовском

08:06 29.01.2024
 
М-113 флаг украины
М-113 флаг украины
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Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", захватили в районе Артемовска исправный американский бронетранспортер "М113". Об этом 29 января сообщает РИА Новости
"В ходе успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки ремонтной роты был обнаружен данный образец... Это БТР М113 американского производства, полностью в исправном состоянии. Силами ремонтной роты был приведен в порядок, эвакуировали его непосредственно ребята с ремонтно-эвакуационной группы, а также с ремонтной роты 200-й бригады", - рассказал российский военнослужащий с позывным "Черемуха".
Он подчеркнул, что для безопасной эвакуации бронемашины с передовых позиций была проведена разведка и выбрано специальное время.
M113 — бронетранспортер США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года, производство продолжалось до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером США, в значительных количествах поставлялся также в другие страны и использовался во множестве вооруженных конфликтов. По состоянию на 2022 год, используется более чем в 44 странах мира, включая США, хотя постепенно вытесняется более современными машинами.
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