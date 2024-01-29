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ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times

ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times - 29.01.2024 Украина.ру

ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, к которому она получила доступ

2024-01-29T07:26

2024-01-29T07:26

2024-01-29T07:37

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По данным издания, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на "экономические слабости" Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето против помощи Киеву."В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,... они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС", - говорится в материале.Без финансирования ЕС европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такое "наказание" может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита государства.По данным трех неназванных дипломаов ЕС, многие страны поддержали этот план. На саммите в Брюсселе в декабре Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.

https://ukraina.ru/20240128/1052947858.html

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венгрия, ес, поддержка, брюссель, украина, новости, зарубежье