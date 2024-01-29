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ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times
ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times - 29.01.2024 Украина.ру
ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times
Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, к которому она получила доступ
2024-01-29T07:26
2024-01-29T07:26
2024-01-29T07:37
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По данным издания, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на "экономические слабости" Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето против помощи Киеву."В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,... они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС", - говорится в материале.Без финансирования ЕС европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такое "наказание" может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита государства.По данным трех неназванных дипломаов ЕС, многие страны поддержали этот план. На саммите в Брюсселе в декабре Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.
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венгрия, ес, поддержка, брюссель, украина, новости, зарубежье
Венгрия, ЕС, поддержка, Брюссель, Украина, Новости, Зарубежье
ЕС может саботировать экономику Венгрии из-за Украины - Financial Times
07:26 29.01.2024 (обновлено: 07:37 29.01.2024)
Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, к которому она получила доступ
По данным издания, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на "экономические слабости" Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето против помощи Киеву.
"В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,... они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС", - говорится в материале.
Без финансирования ЕС европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такое "наказание" может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита государства.
"В документе Совета ЕС ... излагаются экономические уязвимости Венгрии, в том числе ее очень высокий государственный дефицит, очень высокая инфляция, слабая валюта и самые большие платежи по долгам в соотношении с ВВП. В нем объясняется, как рабочие места... в значительной степени зависят от зарубежного финансирования, которое основано на высоком уровне финансирования ЕС", - пишет издание.
По данным трех неназванных дипломаов ЕС, многие страны поддержали этот план.
На саммите в Брюсселе в декабре Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.