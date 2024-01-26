Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
В Авдеевке против ВСУ играют погодные условия и долгое темное время суток. В этих условиях украинские окопы превращаются в канавы, залитые грязью и ледяной водой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас в Авдеевке наступает самое неприятное время для ВСУ. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Поэтому российские силы могут решить этот вопрос за февраль-март, рассказал эксперт.
Именно так бойцы ВС РФ смогли занять авдеевскую базу отдыха "Царская охота". Среди ночи туда зашла штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию, добавил он.
"Против ВСУ играют погодные условия. Сейчас температура колеблется около нуля, а в этих условиях любая окопная позиция превращается в канавы, залитые грязью и ледяной водой", - подчеркнул Анпилогов.
Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, заключил собеседник издания.
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