Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку - 26.01.2024 Украина.ру
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Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку - 26.01.2024 Украина.ру
Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
В Авдеевке против ВСУ играют погодные условия и долгое темное время суток. В этих условиях украинские окопы превращаются в канавы, залитые грязью и ледяной водой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-26T05:30
2024-01-26T05:30
новости
авдеевка
днр
штурм
штурмовик
погода
оборона
артиллерия
наступление
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Сейчас в Авдеевке наступает самое неприятное время для ВСУ. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Поэтому российские силы могут решить этот вопрос за февраль-март, рассказал эксперт.Именно так бойцы ВС РФ смогли занять авдеевскую базу отдыха "Царская охота". Среди ночи туда зашла штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию, добавил он.Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html
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новости, авдеевка, днр, штурм, штурмовик, погода, оборона, артиллерия, наступление
Новости, Авдеевка, ДНР, штурм, штурмовик, погода, оборона, артиллерия, наступление

Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку

05:30 26.01.2024
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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В Авдеевке против ВСУ играют погодные условия и долгое темное время суток. В этих условиях украинские окопы превращаются в канавы, залитые грязью и ледяной водой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас в Авдеевке наступает самое неприятное время для ВСУ. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Поэтому российские силы могут решить этот вопрос за февраль-март, рассказал эксперт.
Именно так бойцы ВС РФ смогли занять авдеевскую базу отдыха "Царская охота". Среди ночи туда зашла штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию, добавил он.
"Против ВСУ играют погодные условия. Сейчас температура колеблется около нуля, а в этих условиях любая окопная позиция превращается в канавы, залитые грязью и ледяной водой", - подчеркнул Анпилогов.
Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 04:14
Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с РоссиейОсновная проблема ВСУ состоит в том, что мы выбили основной кадровых состав их двух армий, которые они создали за два года. Сейчас они затыкают дыры в обороне людьми, которые в плохой физической форме или ни разу не держали оружия в руках
 
НовостиАвдеевкаДНРштурмштурмовикпогодаоборонаартиллериянаступление
 
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Заголовок открываемого материала
07:26Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФ
07:13ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
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05:52Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и Европы
05:45Обреченный гарнизон: военный эксперт объяснил, почему ВСУ не смогут выйти из окруженной Авдеевки
05:30Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку
05:15Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"
05:14Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности
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04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу
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