https://ukraina.ru/20240126/1052891253.html

Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку

Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку - 26.01.2024 Украина.ру

Окопы залиты грязью и ледяной водой: военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ окончательно возьмут Авдеевку

В Авдеевке против ВСУ играют погодные условия и долгое темное время суток. В этих условиях украинские окопы превращаются в канавы, залитые грязью и ледяной водой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-01-26T05:30

2024-01-26T05:30

2024-01-26T05:30

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наступление

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Сейчас в Авдеевке наступает самое неприятное время для ВСУ. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Поэтому российские силы могут решить этот вопрос за февраль-март, рассказал эксперт.Именно так бойцы ВС РФ смогли занять авдеевскую базу отдыха "Царская охота". Среди ночи туда зашла штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию, добавил он.Российским войскам необходимо перерезать снабжение ВСУ в Авдеевке. Если бои идут в городской черте, это означает, что ВСУ все труднее выстраивать линию обороны и бить с помощью артиллерии и минометов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html

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новости, авдеевка, днр, штурм, штурмовик, погода, оборона, артиллерия, наступление