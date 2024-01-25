Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери - 25.01.2024 Украина.ру
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Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери - 25.01.2024 Украина.ру
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
Долги иноагента Артура Смольянинова* в России придется оплачивать его матери-пенсионерки, пишет 25 января телеграм-канал SHOT
2024-01-25T17:02
2024-01-25T17:02
новости
смольянинов
долги
иноагент
мать
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По данным канала, приставы пытаются взыскать с актера 150 тысяч рублей. В эту сумму входят просроченный кредит (95 тысяч), штрафы за дискредитацию армии (30 тысяч) и штрафы за нарушения ПДД.По всей видимости, неоплаченные долги актера теперь станут головной болью его 59-летней матери-пенсионерки, которая находится в Москве, предполагает SHOT."Сегодня появилось видео, как Смольянинов* говорит пранкерам Вовану и Лексусу, что хотел бы получить украинское гражданство для всей семьи. Также он согласился выступать перед ВСУ и пообещал быть "максимально полезным". Но попросил, чтобы это было непублично, так как в России у него ещё остались родственники", - отмечает телеграм-канал.В настоящее время Смольянинов* живет в Латвии. По его собственным словам, там он собрал музыкальную группу, выступает с ней в переходах и собирает деньги с прохожих.* Иноагент, внесён в список террористов и экстремистов.
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новости, смольянинов, долги, иноагент, мать
Новости, Смольянинов, долги, иноагент, мать

Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери

17:02 25.01.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Артур Смольянинов
Актёр Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Долги иноагента Артура Смольянинова* в России придется оплачивать его матери-пенсионерки, пишет 25 января телеграм-канал SHOT
По данным канала, приставы пытаются взыскать с актера 150 тысяч рублей. В эту сумму входят просроченный кредит (95 тысяч), штрафы за дискредитацию армии (30 тысяч) и штрафы за нарушения ПДД.
По всей видимости, неоплаченные долги актера теперь станут головной болью его 59-летней матери-пенсионерки, которая находится в Москве, предполагает SHOT.
"Сегодня появилось видео, как Смольянинов* говорит пранкерам Вовану и Лексусу, что хотел бы получить украинское гражданство для всей семьи. Также он согласился выступать перед ВСУ и пообещал быть "максимально полезным". Но попросил, чтобы это было непублично, так как в России у него ещё остались родственники", - отмечает телеграм-канал.
В настоящее время Смольянинов* живет в Латвии. По его собственным словам, там он собрал музыкальную группу, выступает с ней в переходах и собирает деньги с прохожих.
* Иноагент, внесён в список террористов и экстремистов.
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"Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом"Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в неё вернуться!" — такое совершенно безумное заявление сделал иноагент, экстремист и террорист Артур Смольянинов
 
НовостиСмольяниновдолгииноагентмать
 
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17:02Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
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