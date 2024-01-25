https://ukraina.ru/20240125/1052907828.html
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери - 25.01.2024 Украина.ру
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
Долги иноагента Артура Смольянинова* в России придется оплачивать его матери-пенсионерки, пишет 25 января телеграм-канал SHOT
2024-01-25T17:02
2024-01-25T17:02
2024-01-25T17:02
новости
смольянинов
долги
иноагент
мать
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По данным канала, приставы пытаются взыскать с актера 150 тысяч рублей. В эту сумму входят просроченный кредит (95 тысяч), штрафы за дискредитацию армии (30 тысяч) и штрафы за нарушения ПДД.По всей видимости, неоплаченные долги актера теперь станут головной болью его 59-летней матери-пенсионерки, которая находится в Москве, предполагает SHOT."Сегодня появилось видео, как Смольянинов* говорит пранкерам Вовану и Лексусу, что хотел бы получить украинское гражданство для всей семьи. Также он согласился выступать перед ВСУ и пообещал быть "максимально полезным". Но попросил, чтобы это было непублично, так как в России у него ещё остались родственники", - отмечает телеграм-канал.В настоящее время Смольянинов* живет в Латвии. По его собственным словам, там он собрал музыкальную группу, выступает с ней в переходах и собирает деньги с прохожих.* Иноагент, внесён в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231005/1049925962.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, смольянинов, долги, иноагент, мать
Рассчитываться с долгами иноагента Смольянинова* приходится его матери
Долги иноагента Артура Смольянинова* в России придется оплачивать его матери-пенсионерки, пишет 25 января телеграм-канал SHOT
По данным канала, приставы пытаются взыскать с актера 150 тысяч рублей. В эту сумму входят просроченный кредит (95 тысяч), штрафы за дискредитацию армии (30 тысяч) и штрафы за нарушения ПДД.
По всей видимости, неоплаченные долги актера теперь станут головной болью его 59-летней матери-пенсионерки, которая находится в Москве, предполагает SHOT.
"Сегодня появилось видео, как Смольянинов* говорит пранкерам Вовану и Лексусу, что хотел бы получить украинское гражданство для всей семьи. Также он согласился выступать перед ВСУ и пообещал быть "максимально полезным". Но попросил, чтобы это было непублично, так как в России у него ещё остались родственники", - отмечает телеграм-канал.
В настоящее время Смольянинов* живет в Латвии. По его собственным словам, там он собрал музыкальную группу, выступает с ней в переходах и собирает деньги с прохожих.
* Иноагент, внесён в список террористов и экстремистов.