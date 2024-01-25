Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
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Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76
Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76
Убийство Киевом своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, это чудовищный акт. Об этом заявил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-01-25T10:47
2024-01-25T10:47
новости
дмитрий песков
всу
пленные
ил-76
крушение
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"Обмен пленными - это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно",- возмутился Песков.Он указал на необходимость международного расследования преступных действий киевского режима.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский комментируя украинскую атаку на российский самолет, заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли.Украинские СМИ в день крушения сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили такие сообщения с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, дмитрий песков, всу, пленные, ил-76, крушение
Новости, Дмитрий Песков, ВСУ, Пленные, Ил-76, крушение

Песков назвал чудовищным убийство Киевом собственных граждан в Ил-76

10:47 25.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Убийство Киевом своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, это чудовищный акт. Об этом заявил 25 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Обмен пленными - это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, это, конечно, чудовищный совершенно акт. Просто чудовищно",- возмутился Песков.
Он указал на необходимость международного расследования преступных действий киевского режима.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский комментируя украинскую атаку на российский самолет, заявил, что Киев будет "настаивать на международном расследовании".
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли.
Украинские СМИ в день крушения сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили такие сообщения с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
08:39
Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал в своем телеграм-канале украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ
 
НовостиДмитрий ПесковВСУПленныеИл-76крушение
 
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