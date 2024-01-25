Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
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Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76
Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76 - 25.01.2024 Украина.ру
Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76
Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал в своем телеграм-канале украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ
2024-01-25T08:39
2024-01-25T08:39
ил-76
самолет
владимир зеленский
новости
расследование
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"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский.Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день. * Внесен в список экстремистов и террористов.
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ил-76, самолет, владимир зеленский, новости, расследование
Ил-76, самолет, Владимир Зеленский, Новости, Расследование

Зеленский отреагировал на крушение российского Ил-76

08:39 25.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня все же прокомментировал в своем телеграм-канале украинскую атаку на российский самолет Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ
"ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных... Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - отметил Зеленский.
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.
Позднее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в связи с украинской атакой на самолет Ил-76 отменил поездку по Украине "до выяснения обстоятельств падения" российского самолета.
Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в этот день.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Вчера, 18:04
Обмен пленными не состоялся, опубликованы списки погибших в Ил-76. Итоги 24 январяНовые подробности катастрофы Ил-76 на Белогородчине; визит премьер-министра Словакии на Закарпатье; перспективы военной помощи Украине
 
Ил-76самолетВладимир ЗеленскийНовостиРасследование
 
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