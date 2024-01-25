https://ukraina.ru/20240125/1052885382.html

Командир танковой роты рассказал о сплоченности бойцов и командном взаимодействии танкистов на поле боя

Командир танковой роты рассказал о сплоченности бойцов и командном взаимодействии танкистов на поле боя - 25.01.2024 Украина.ру

Командир танковой роты рассказал о сплоченности бойцов и командном взаимодействии танкистов на поле боя

Особенность танковой роты состоит в том, что взаимодействие здесь идёт по каналам связи. Несмотря на то, что бойцы в танке разобщены, здесь присутствует ощущение единого коллектива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"

2024-01-25T06:30

2024-01-25T06:30

2024-01-25T06:30

новости

россия

украина

танки

сво

радио

связь

командование

вс рф

жизнеобеспечение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046836415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23ccd9bca0cdc45909871da6a9173f77.jpg

На поле боя особенность танковой роты состоит в том, что взаимодействие здесь идёт по каналам связи. В танке есть основная связь, встроенная с завода, и есть радиостанции, рассказал командир.В ходе боя у каждого бойца танковой роты есть определённая роль. Сам командир танка, как более опытный, отвечает за результаты, механик — за продвижение и маневренность, наводчик — за точность попадания по целям, отметил военный.Командир танковой роты — это хозяин, который отвечает за обеспечение и быт подчиненных, ставит задачи и следит, чтобы они были обуты и одеты. В первую очередь выступает для бойцов в роли отца и уже во вторую очередь - в роли командира, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240123/1052818942.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, танки, сво, радио, связь, командование, вс рф, жизнеобеспечение