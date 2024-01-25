Командир танковой роты рассказал о сплоченности бойцов и командном взаимодействии танкистов на поле боя
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Особенность танковой роты состоит в том, что взаимодействие здесь идёт по каналам связи. Несмотря на то, что бойцы в танке разобщены, здесь присутствует ощущение единого коллектива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
На поле боя особенность танковой роты состоит в том, что взаимодействие здесь идёт по каналам связи. В танке есть основная связь, встроенная с завода, и есть радиостанции, рассказал командир.
В ходе боя у каждого бойца танковой роты есть определённая роль. Сам командир танка, как более опытный, отвечает за результаты, механик — за продвижение и маневренность, наводчик — за точность попадания по целям, отметил военный.
"Таким образом, происходит наше командное взаимодействие и сплочённость, которую мы поддерживаем внутри танка по радиосвязи. Несмотря на то что мы в танке разобщены, присутствует ощущение единого коллектива", - подчеркнул Хан.
Командир танковой роты — это хозяин, который отвечает за обеспечение и быт подчиненных, ставит задачи и следит, чтобы они были обуты и одеты. В первую очередь выступает для бойцов в роли отца и уже во вторую очередь - в роли командира, заключил собеседник Украина.ру.
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