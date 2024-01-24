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"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки

"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки - 24.01.2024 Украина.ру

"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки

Военкомы пытались раздать повестки пассажирам автобуса в Одессе, женщины попытались вытолкнуть их на улицу. Видео распространили в соцсетях

2024-01-24T11:19

2024-01-24T11:19

2024-01-24T11:19

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На видео видно, как три женщины в автобуса пытались вытолкнуть из дверей представителя военкомата."День прошёл, число сменилось – [ничего] не изменилось", "А не лучше было бы поехать этим шкафам в зону боевых действий, освободив рабочие места для пенсионерок?", "Уже как традиция, вместо прогноза погоды - рамсы с тцк", "День сурка (c) Odessa Edition", "С утра пораньше попасть в автобус с бабками. Тцк еще пожалеют об этом", - отреагировали украинцы в комментариях.Украинские военкомы днём ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.

https://ukraina.ru/20240119/1052782578.html

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