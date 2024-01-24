"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки - 24.01.2024 Украина.ру
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"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки
"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки - 24.01.2024 Украина.ру
"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки
Военкомы пытались раздать повестки пассажирам автобуса в Одессе, женщины попытались вытолкнуть их на улицу. Видео распространили в соцсетях
2024-01-24T11:19
2024-01-24T11:19
новости
украина
одесса
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На видео видно, как три женщины в автобуса пытались вытолкнуть из дверей представителя военкомата."День прошёл, число сменилось – [ничего] не изменилось", "А не лучше было бы поехать этим шкафам в зону боевых действий, освободив рабочие места для пенсионерок?", "Уже как традиция, вместо прогноза погоды - рамсы с тцк", "День сурка (c) Odessa Edition", "С утра пораньше попасть в автобус с бабками. Тцк еще пожалеют об этом", - отреагировали украинцы в комментариях.Украинские военкомы днём ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
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новости, украина, одесса
Новости, Украина, Одесса

"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршрутки

11:19 24.01.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Военкомы пытались раздать повестки пассажирам автобуса в Одессе, женщины попытались вытолкнуть их на улицу. Видео распространили в соцсетях
"Ты будешь воевать со мной? С бабами будешь воевать? Иди воюй и защищай!" - кричали женщины в автобусе.
На видео видно, как три женщины в автобуса пытались вытолкнуть из дверей представителя военкомата.
"День прошёл, число сменилось – [ничего] не изменилось", "А не лучше было бы поехать этим шкафам в зону боевых действий, освободив рабочие места для пенсионерок?", "Уже как традиция, вместо прогноза погоды - рамсы с тцк", "День сурка (c) Odessa Edition", "С утра пораньше попасть в автобус с бабками. Тцк еще пожалеют об этом", - отреагировали украинцы в комментариях.
Украинские военкомы днём ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.
19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".
За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
19 января, 11:54
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизациюУкраинские военкомы остановили очередную утреннюю маршрутку в Одессе, чтобы провести мобилизацию. Видео публикуют местные телеграм-каналы
 
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