https://ukraina.ru/20240124/1052860842.html

Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады

Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады - 24.01.2024 Украина.ру

Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады

Депутат Верховной Рады, украинский предприниматель Сергей Тарута прокомментировал политику президента Владимира Зеленского в ходе конфликта с Россией, передает испанская газета Mundo

2024-01-24T09:42

2024-01-24T09:42

2024-01-24T09:42

контрнаступление

рада

украина

владимир зеленский

депутат

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052825062_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_846d7dbc21e7a22144cc3ec73f32b485.jpg.webp

"Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - возмутился Тарута.Он указал, что западные союзники "давили" на Украину, чтобы она начала контрнаступление, которое, по его словам, не имело "ни малейших шансов на успех" без авиации, на полностью заминированной местности, с нехваткой боеприпасов.Ранее испанская газета Mundo заявляла, что украинские военные винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.

https://ukraina.ru/20240120/1052799575.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, рада, украина, владимир зеленский, депутат, новости