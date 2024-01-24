https://ukraina.ru/20240124/1052860842.html
Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады
Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады - 24.01.2024 Украина.ру
Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады
Депутат Верховной Рады, украинский предприниматель Сергей Тарута прокомментировал политику президента Владимира Зеленского в ходе конфликта с Россией, передает испанская газета Mundo
2024-01-24T09:42
2024-01-24T09:42
2024-01-24T09:42
контрнаступление
рада
украина
владимир зеленский
депутат
новости
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"Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - возмутился Тарута.Он указал, что западные союзники "давили" на Украину, чтобы она начала контрнаступление, которое, по его словам, не имело "ни малейших шансов на успех" без авиации, на полностью заминированной местности, с нехваткой боеприпасов.Ранее испанская газета Mundo заявляла, что украинские военные винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.
https://ukraina.ru/20240120/1052799575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, рада, украина, владимир зеленский, депутат, новости
контрнаступление, Рада, Украина, Владимир Зеленский, депутат, Новости
Зеленский демонстрирует невероятный уровень некомпетентности — депутат Рады
Депутат Верховной Рады, украинский предприниматель Сергей Тарута прокомментировал политику президента Владимира Зеленского в ходе конфликта с Россией, передает испанская газета Mundo
"Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - возмутился Тарута.
Он указал, что западные союзники "давили" на Украину, чтобы она начала контрнаступление, которое, по его словам, не имело "ни малейших шансов на успех" без авиации, на полностью заминированной местности, с нехваткой боеприпасов.
"Мне жаль это говорить, но ответственность ложится в основном на плечи Запада. Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах общественного мнения", - добавил украинский предприниматель.
Ранее испанская газета Mundo заявляла, что украинские военные винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.