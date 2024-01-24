Кремль отреагировал на территориальные притязания Зеленского к России
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой закамуфлировать проблемы. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
"Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".
"Но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов.. но этого нет. Они кончаются у его спонсоров. Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента (России Владимира) Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается", - объяснил Песков.