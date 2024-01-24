https://ukraina.ru/20240124/1052859702.html

Кремль отреагировал на территориальные притязания Зеленского к России

Кремль отреагировал на территориальные притязания Зеленского к России - 24.01.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на территориальные притязания Зеленского к России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой закамуфлировать проблемы. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину

2024-01-24T09:16

2024-01-24T09:16

2024-01-24T09:16

дмитрий песков

кремль

владимир зеленский

новости

проблема

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"Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет", - сказал официальный представитель Кремля.По его словам, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".

https://ukraina.ru/20240123/1052843804.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, кремль, владимир зеленский, новости, проблема