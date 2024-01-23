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Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников - 23.01.2024 Украина.ру
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
Военнослужащий ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых служащих ВСУ, видео опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:23
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Российский военнослужащий рассказал, что завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, все рассредоточились и начали вести бой. Он занял позицию у подвала, начался артобстрел.Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.Военнослужащий поблагодарил командира своего взвода, который оперативно оказал ему медицинскую помощь и доставил в ближайший медбат. "Дело шло на минуты, можно сказать он спас мне жизнь", добавил военнослужащий.На данный момент он находится на реабилитации в военном госпитале Вишневского, ему вручили орден Мужества.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.
https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html
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новости, россия, вс рф, военнопленные, плен, всу, орден
Новости, Россия, ВС РФ, военнопленные, плен, ВСУ, орден
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
Военнослужащий ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых служащих ВСУ, видео опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
Российский военнослужащий рассказал, что завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, все рассредоточились и начали вести бой. Он занял позицию у подвала, начался артобстрел.
"Я попытался открыть дверь в подвал и укрыться там. При открытии двери оказалось, что там еще одна дверь. Я крикнул: Есть кто? Выходи! Раздался голос: Не стреляйте, у нас раненый. Я занял позицию. Там оказались шесть украинских военнослужащих. […] Они начали выкидывать оружие", - рассказал
российский военнослужащий.
Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.
Военнослужащий поблагодарил командира своего взвода, который оперативно оказал ему медицинскую помощь и доставил в ближайший медбат. "Дело шло на минуты, можно сказать он спас мне жизнь", добавил военнослужащий.
На данный момент он находится на реабилитации в военном госпитале Вишневского, ему вручили орден Мужества.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.