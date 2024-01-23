Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников - 23.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240123/1052843375.html
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников - 23.01.2024 Украина.ру
Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
Военнослужащий ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых служащих ВСУ, видео опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
2024-01-23T13:23
2024-01-23T13:23
новости
россия
вс рф
военнопленные
плен
всу
орден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052841883_0:0:713:402_1920x0_80_0_0_e2e707212478f3a98bce198f08b0444b.jpg
Российский военнослужащий рассказал, что завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, все рассредоточились и начали вести бой. Он занял позицию у подвала, начался артобстрел.Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.Военнослужащий поблагодарил командира своего взвода, который оперативно оказал ему медицинскую помощь и доставил в ближайший медбат. "Дело шло на минуты, можно сказать он спас мне жизнь", добавил военнослужащий.На данный момент он находится на реабилитации в военном госпитале Вишневского, ему вручили орден Мужества.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.
https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052841883_35:0:674:479_1920x0_80_0_0_ee4bf8f5d7ac7a9e06ef6c2d78d8e7fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, военнопленные, плен, всу, орден
Новости, Россия, ВС РФ, военнопленные, плен, ВСУ, орден

Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников

13:23 23.01.2024
 
© скриншот видео Zvezdanews
© скриншот видео Zvezdanews
Читать в
Военнослужащий ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых служащих ВСУ, видео опубликовал телеграм-канал Zvezdanews
Российский военнослужащий рассказал, что завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, все рассредоточились и начали вести бой. Он занял позицию у подвала, начался артобстрел.
"Я попытался открыть дверь в подвал и укрыться там. При открытии двери оказалось, что там еще одна дверь. Я крикнул: Есть кто? Выходи! Раздался голос: Не стреляйте, у нас раненый. Я занял позицию. Там оказались шесть украинских военнослужащих. […] Они начали выкидывать оружие", - рассказал российский военнослужащий.
Среди сдающихся в плен оказался один раненый, ему была оказала помощь.
Военнослужащий поблагодарил командира своего взвода, который оперативно оказал ему медицинскую помощь и доставил в ближайший медбат. "Дело шло на минуты, можно сказать он спас мне жизнь", добавил военнослужащий.
На данный момент он находится на реабилитации в военном госпитале Вишневского, ему вручили орден Мужества.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен.
16 января, 11:33
"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронтеВоеннослужащие ВСУ сдались в российский плен на Запорожском направлении, следует из видео Минобороны РФ
 
НовостиРоссияВС РФвоеннопленныепленВСУорден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Запад переориентировался на враждебные христианству ценности - патриарх Кирилл
14:06Патриарх Кирилл предложил запретить мобилизацию многодетных отцов
13:39Скотт Риттер: США и Зеленский сделали всё, чтобы ВСУ предпочли умереть другой смертью, чем сейчас
13:32Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян
13:27"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН
13:23Российский военнослужащий в одиночку взял в плен 6 ВСУшников
13:02Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на Приднестровье
13:00Попытка "копаться" в делах РФ, мощные удары, иллюзии Киева. Главное на Украине на 13:00 23 января
12:55Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит
12:46Песков отказался назвать удары ВС РФ по Киеву и Харькову ответом на атаку ВСУ по Донецку
12:41Лукашенко призвал "держать в прицеле" военнослужащих из Германии и США в Литве
12:39Миру нужно больше нефти, Россия обогнала Саудовскую Аравию. Хроника энергетической войны
12:21Украина отказалась от Донбасса и Крыма
12:10НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг
12:07Какие новости читать в тылу и как модернизируется ВПК - Корнев
12:07Выступление пианиста "коллаборанта" отменили в Риме из-за угроз украинских активистов
12:04Донбасское чистилище
12:00"Кредит, который отдадут Львовом и Тернополем": пользователи Сети не разделили радости Зеленского
11:38Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
10:58Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
Лента новостейМолния