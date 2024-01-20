https://ukraina.ru/20240120/1052801238.html

Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян

Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян - 20.01.2024 Украина.ру

Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.01.2024

2024-01-20T12:06

2024-01-20T12:06

2024-01-20T12:06

армен гаспарян

иосиф сталин

ленин

сво

спецоперация

давос

выборы

видео

россия

ссср

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - 100 лет со дня смерти Владимира Ленина: о его роли в создании Украины и о том, зачем это было сделано.12:10 - Форум в Давосе: чего добился Зеленский и почему глава китайской делегации отказался от встречи с президентом Украины? 16:50 - Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение и успеют ли в США раскрутить Мишель Обаму до выборов?

давос

россия

ссср

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армен гаспарян, иосиф сталин, ленин, сво, спецоперация, давос, выборы, видео, россия, ссср, украинизация, видео