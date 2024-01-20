Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052801238.html
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян - 20.01.2024 Украина.ру
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.01.2024
2024-01-20T12:06
2024-01-20T12:06
армен гаспарян
иосиф сталин
ленин
сво
спецоперация
давос
выборы
видео
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/14/1052801116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0f63f370d8709cd237fa8605d6280c2.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - 100 лет со дня смерти Владимира Ленина: о его роли в создании Украины и о том, зачем это было сделано.12:10 - Форум в Давосе: чего добился Зеленский и почему глава китайской делегации отказался от встречи с президентом Украины? 16:50 - Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение и успеют ли в США раскрутить Мишель Обаму до выборов?
давос
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/14/1052801116_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa577c8e9a7830d68e4e6da120b5e1e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
армен гаспарян, иосиф сталин, ленин, сво, спецоперация, давос, выборы, видео, россия, ссср, украинизация, видео
Армен Гаспарян, Иосиф Сталин, Ленин, СВО, Спецоперация, Давос, выборы, Видео, Россия, СССР, украинизация

Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян

12:06 20.01.2024
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - 100 лет со дня смерти Владимира Ленина: о его роли в создании Украины и о том, зачем это было сделано.
12:10 - Форум в Давосе: чего добился Зеленский и почему глава китайской делегации отказался от встречи с президентом Украины?
16:50 - Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение и успеют ли в США раскрутить Мишель Обаму до выборов?
 
Армен ГаспарянИосиф СталинЛенинСВОСпецоперацияДавосвыборыВидеоРоссияСССРукраинизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
11:43Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
11:22"Евромайдан" в Сербии. Чего на самом деле стоит бояться президенту Вучичу
11:06Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
10:49Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
10:24Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:10Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
09:51Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
09:30"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году
09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
Лента новостейМолния