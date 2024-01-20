https://ukraina.ru/20240120/1052801238.html
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян - 20.01.2024 Украина.ру
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.01.2024
2024-01-20T12:06
2024-01-20T12:06
2024-01-20T12:06
армен гаспарян
иосиф сталин
ленин
сво
спецоперация
давос
выборы
видео
россия
ссср
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - 100 лет со дня смерти Владимира Ленина: о его роли в создании Украины и о том, зачем это было сделано.12:10 - Форум в Давосе: чего добился Зеленский и почему глава китайской делегации отказался от встречи с президентом Украины? 16:50 - Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение и успеют ли в США раскрутить Мишель Обаму до выборов?
давос
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армен гаспарян, иосиф сталин, ленин, сво, спецоперация, давос, выборы, видео, россия, ссср, украинизация, видео
Армен Гаспарян, Иосиф Сталин, Ленин, СВО, Спецоперация, Давос, выборы, Видео, Россия, СССР, украинизация
Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - 100 лет со дня смерти Владимира Ленина: о его роли в создании Украины и о том, зачем это было сделано.
12:10 - Форум в Давосе: чего добился Зеленский и почему глава китайской делегации отказался от встречи с президентом Украины?
16:50 - Как Трамп одержал первую победу в гонке за выдвижение и успеют ли в США раскрутить Мишель Обаму до выборов?