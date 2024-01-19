https://ukraina.ru/20240119/1052773811.html

Демократия или фашизм? За 2 года СВО Украина открыла 74 тысячи политически мотивированных уголовных дел

Демократия или фашизм? За 2 года СВО Украина открыла 74 тысячи политически мотивированных уголовных дел - 19.01.2024 Украина.ру

Демократия или фашизм? За 2 года СВО Украина открыла 74 тысячи политически мотивированных уголовных дел

Изучив отчеты Офиса Генерального прокурора Украины и областных прокуратур, по состоянию на январь 2024 года, издание Украина.ру получило данные о том, скольких людей Украина преследует за их взгляды и мнения, а также за нежелание убивать и умирать в чужих интересах

2024-01-19T13:13

2024-01-19T13:13

2024-01-19T13:13

репрессии на украине

украина

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Был ли прав Гонсало Лира?В январе 2024 года стало известно о гибели в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лира.В СБУ заявили, что блогер "отрицал военные преступления России", говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине "неонацистским", а потому его схватили по подозрению в "оправдании вооруженной агрессии России" (ст. 436-2 УК Украины), что предполагает до восьми лет лишения свободы. Иначе говоря, привлекли к уголовной ответственности за взгляды и мнения.Гонсало умер в тюрьме из-за неоказания ему медицинской помощи. Его дело стало широкоизвестным благодаря его американскому гражданству. К сожалению, мировая пресса молчит касательно судьбы огромного количества граждан Украины, которые оказались в украинских тюрьмах после событий февраля 2022 года. У этих людей есть свои взгляды, убеждения, цели и мечты, но для мира они безмолвны.Мы стараемся предавать огласке истории хотя бы некоторых их них, но отдельные истории, даже самые душещипательные, не могут представить всю широту картины политически мотивированных преследований на Украине. Может показаться, что это "отдельные случаи", некие эксцессы, которые, к сожалению, случаются везде, даже в самых демократических странах. Единственным вариантом увидеть всю картину является статистика, причем статистика самой Украины, что автоматически снимает любые возможные обвинения в "пророссийской" предвзятости.Изучив отчеты Офиса Генерального прокурора Украины и областных прокуратур, по состоянию на лето 2023 года мы получили 156 524 открытых уголовных производства по статьям, связанным с конфликтом (ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431, 436–442 УК Украины). Статьи выбирались, прежде всего, те, которые традиционно связывает с конфликтом в своих докладах УВКПЧ ООН: преступления против основ национальной безопасности — ст.ст.109–114-2; некоторые виды правонарушений против гражданской безопасности — 258–258-6, 260, 261— статьи, по которым традиционно судили ополченцев и жителей ЛДНР; правонарушения против мира, безопасности, правопорядка — 437–442 УК Украины — непосредственно связанные с боевыми действиями.Однако, помимо вышеперечисленных статей, мы считаем, что с конфликтом могут быть связаны также: уголовные правонарушения, связанные с гостайной, незаконным пересечением границы, уклонением от мобилизации — статьи 328, 330, 332, 335–337 УК Украины, военные криминальные правонарушения, такие как неповиновение, самоволка, дезертирство и др. — статьи 402–403, 407–409, 422, 427, 429–431 УК Украины; распространение коммунистической или нацистской символики или пропаганда, оправдание российской агрессии — ст. 436 УК Украины.Из 156 524 заведенных по состоянию на лето 2023 года уголовных производств большинство (100 144) касалось ст. 438 УК — нарушения законов и обычаев войны. Учитывая, что из этих ста тысяч предано в суд с обвинительным актом абсолютно ничтожное количество дел (56), мы предполагаем, что это так называемые фактовые дела по результатам обстрелов или других форм боевых действий, которые не возбуждаются против конкретных лиц и чаще всего не имеют никаких юридических последствий.Уголовные производства, которые могли коснуться гражданских лиц и могут быть политически мотивированными либо касаться взглядов и мнений возбуждаются как правило по ст.ст. 109–114, 258, 260, 328, 330, 332, 335–337, 402–403, 407–409, 422, 427, 429—431, 436 УК Украины. Таких производств за чуть более чем полтора года СВО было открыто 56 250. Более чем 12 тысячам человек сообщено о подозрении. Более 8,7 тысячи дел передано в суд с обвинительным актом. Часть дел возбуждена за проступки, которые не предполагают тюремное заключение, часть заведена заочно против людей, не находящихся на территории Украины, однако они могут "компенсироваться" лицами, которые находятся в неофициальных местах лишения свободы без соблюдения по отношению к ним соответствующих процессуальных норм. Из этого можно сделать вывод, что летом 2023 года в украинских тюрьмах могло находится около 10 тысяч задержанных за действия, связанные с конфликтом.Преследования, связанные с конфликтом, за два года СВОС лета 2023 года, когда были произведены эти расчеты, прошло полгода и мы готовы показать, какова динамика политический преследований за это время и сколько людей пострадало от них за два года военного конфликта. Цифры также косвенно показывают наличие на Украине людей, поддерживающий российскую политику.Итак, за два года СВО на Украине заведено 195 776 уголовных дел по статьям, связанным с конфликтом — на 39 252 дела больше, чем в середине лета 2023 года. Из них 74 302 дела (на 18 052 больше, чем летом 2023 года) могут быть связаны со взглядами и мнениями. В 16 571 случае выписаны сообщения о подозрении (на 4,5 тысячи больше, чем летом 2023 года) и 12 793 дела переданы в суд с обвинительным актом (на 4 тысячи больше, чем летом 2023 года).Отсюда видно, что процент передачи дел в суд повысился гораздо значительнее, чем количество новых открытых дел, а это значит, что старые дела не остаются "висеть", а доводятся до конца.Также из этих данных можно сделать приблизительный вывод, что к 2024 году в местах лишения свободы на Украине могут находиться 13-14 тысяч гражданских пленных.Примечание: Конечно, часто уголовные производства открывают по нескольким статьям одновременно против одного лица, а также не все статьи, изучаемые нами, предполагают содержание в СИЗО во время судебного рассмотрения, а также могут предполагать условные сроки. Однако, как мы уже неоднократно упоминали, существуют также и несанкционированные места содержания под стражей, в которых люди содержатся без правовых оснований.Новые данные собраны без учета прокуратуры Луганской области, поскольку она не предоставила данные. Несмотря на то, что почти вся Луганская область находится под контролем России в виде ЛНР, соответствующая украинская прокуратура существует и продолжает возбуждать уголовные производства.Больше всего производств по статьям, связанных с конфликтом, заведено в Донецкой, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях (см. карту). Далее с высоким количеством заведенных дел идут Житомирская, Одесская и, что не соответствует устоявшимся представлениям, Львовская область и Закарпатье. И если в приграничном Закарпатье уголовные дела обычно связаны с уклонением от мобилизации, во Львове ситуация иная. Как ни странно, в столице самого националистического региона оказалось немало людей, которые не согласны с нынешней политикой украинской власти. В частности, мы писали о львовянах: правозащитнике Александре Косторном, политике Инне Иваночко и IT-специалисте Андрее Ивасенко, которых судят по разных статьям, но, по сути, за предполагаемую поддержку действий России.Уклонисты и дезертирыНаибольшее количество уголовных производств продолжают возбуждать по статьям, связанным с различными видами уклонения от службы в армии. Люди не хотят убивать и умирать и никакая пропаганда не в силах изменить этот естественный факт жизни. Чем активнее и проводят насильственную мобилизацию, тем больше становится тех, кто любым способом старается избежать попадания на фронт.Если в 2022 году по ст. 336 (уклонение от мобилизации) было заведено 1108 дел, то на конец 2023 года таких уже 3784. Более 2 тысяч дел за период СВО переданы в суды с обвинительным актом. В лидерах традиционно Закарпатье (693 дела), через которое уклонисты пытаются нелегально выбраться в другие станы, несмотря на действующий запрет на выезд для военнообязанных. Самый большой рост за полгода произошел в Днепропетровской области. Если летом 2023 года по уклонистам было открыто 278 дел, то сейчас таковых уже 468. Радикально увеличивается количество уклонистов в Николаевской области (с 289 до 424 дел). Значительно выросли показатели Львовской области (с 261 до 324 дел) и Волыни (с 220 до 325 дел). Традиционно оппозиционный Харьков остается примерно на предыдущем уровне (с 234 до 262 дел), как и Черновицкая область, через которую обычно перебираются в Румынию и Молдавию (с 212 до 232 дел).С нежеланием воевать часто связаны самоволки и, само собой, дезертирства.За два года по статье 407 — самовольное оставление воинской части или места службы — заведено более 22 тысячи производств. В 2022 году — 6183, в 2023 году — 16 515 производств. Рост колоссальный. В суд при этом передано немногим более 3 тысяч дел. Но поскольку за самоволку чаще всего присуждается наказание в виде штрафов или условного срока, здесь важно обратить внимание не столько на количество наказанных, сколько на количество самих случаев, которых конечно больше, чем даже заведенных дел. Кроме того, квалификация "самоволки" или "дезертирства" часто бывает неочевидна — дезертиров, которых смогли вернуть, могут формально назвать ушедшими в самоволку, поскольку дезертирам дают реальные тюремные сроки, и они так или иначе выбывают из состава ВСУ, а ушедших в самоволку можно легко вернуть в строй.Тем не менее, дезертиров тоже становится больше. Если летом 2023 года по ст. 408 (дезертирство) было открыто 3262 дела, то за весь 2023 год — 7771, а за два года СВО — почти 11 тысяч. В лидерах — прифронтовые области: Донецкая (4915), Харьковская (2627) и Запорожская (1876).Поскольку легально выехать из страны военнообязанные не могут, на Украине развился бизнес по незаконной переправке людей через границу. Есть и соответствующая ст. 332 УК, по которой за два года СВО возбудили 5077 уголовных производств. В более чем 2 тысячах случаев лицам сообщено о подозрении и почти 1,5 тысячи дел переданы в суд. В лидерах по регионам традиционно Закарпатье, Волынь, Львов (переправка в Польшу, Венгрию и Словакию), Одесса и Черновцы (переправка в Румынию и Молдавию), и Киев, в котором просто очень большое население. Колоссальный рост, который наблюдается за последние полгода (в 2,5 раза по заведенным делам и почти в 1,5 раза по переданным в суд), можно связать как с постоянным ужесточением правил пересечения границы, так и с усилением активности властей по насильственной мобилизации, в том числе массовый отлов людей на улицах и история с небезызвестным законопроектом. Чем жестче мобилизация, тем больше желающих уклониться от нее, чем больше желающих уклониться, тем больше тех, кто готов им помочь за вознаграждение. Тенденцию, по всей видимости, не смогут перебороть никакими репрессиями, так как даже большие тюремные сроки (если поймают) не выглядят страшнее, чем смерть в окопе.В юго-восточных областях таких дел намного меньше — все коридоры, по которым можно было легально или нелегально выбраться из Украины в сторону России, были окончательно закрыты ближе к концу 2022 года.Взгляды, мнения, перепискиСтатья 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — чаще всего связанна со взглядами. С лета 2023 года количество возбужденных дел по ней почти не изменилось (порядка 11 тысяч), но зато выросла доля переданных в суд дел (с 173 до 236). В целом по этой статье оппозиционеров стали преследовать реже, поскольку она сложна для доказывания — нужно доказать публичные призывы, которые, кроме того, должны нарушать какую-либо статью Конституции. Кроме того, многие такие дела заводятся дистанционно, по публичным высказываниям и публикациям. Этим объясняется и низкий процент передачи дел в суд — за неимением обвиняемого в зоне доступа.Зато с госизменой (ст. 111) дело обстоит иначе.Помимо обычной госизмены, которая есть в Уголовных кодексах всех стран, на Украине после начала СВО появились новые формы: коллаборационизм (111-1) и пособничество государству-агрессору (111-2). Кроме того, добавилась ч. 2 ст.111 — госизмена в период военного положения, которая предполагает больший срок, чем "обычная" госизмена — от 15 лет до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества осужденного.По госизмене (ст.111) за два года возбуждено более 3 тысяч дел (для сравнения — 2732 дела летом 2023 года), о подозрении сообщено 1078 лицам, в суд передано 584 дела.Больше всего госизмен в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, чуть меньше — в Киевской и Запорожской. Это те регионы, в которых либо идут военные действия, либо которые некоторое время находились под контролем РФ.Для последней категории территорий особенно характерны обвинения в коллаборационизме (ст. 111-1) для тех, кто работал в российских администрациях, школах, больницах, коммунальных предприятиях или раздавал российскую гуманитарную помощь. За два года СВО по этой статье заведено более 7 тысяч дел и более 1600 дел переданы в суд. С лета 2023 года рост фиксируется незначительный, поскольку российская армия больше не отступает и сотрудничавшие с российскими администрациями на занятых РФ территориях люди больше не попадают в зону доступа украинских властей.По статье о пособничестве "государству-агрессору" (ст. 111-2) возбуждена почти 1 тысяча дел, из которых только 88 в суде. Более половины из них в Херсонской и Харьковской областях.По ст. 114-1 — препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований — и ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия и боеприпасов, движении, перемещении или размещении ВСУ, в условиях ВП или ЧП — более 600 производств. Больше всего в Донецкой и Харьковской областях.В чем разница между ч. 2 ст. 111, ст. 111-1 и ст. 114-2, не понимают даже украинские следственные органы, которые часто одни и те же действия людей (например, передачу России данных о передвижении ВСУ) квалифицируют и как госизмену в военное время, и как пособничество, и как несанкционированное распространение информации.Зато классических засланных врагом шпионов и диверсантов почти нет — за два года открыто всего 175 дел, из которых только 8 передано в суд.Увеличилось количество производств и дел по ст. 436-1 — создание, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. По ней может быть максимальный приговор от 5 до 10 лет с конфискацией или без. Естественно, она применяется только в отношении коммунистической символики. Если к лету 2023 года было заведено 480 производств, из которых 178 переданы в суд, то сейчас заведено 600 и передано в суд 332. Рост очень большой.Также после 2022 года УК Украины был также дополнен новой статьей 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Максимальная санкция от 5 до 8 лет с конфискацией или без. По стране зарегистрировано 2636 производств. Более 1100 дел передано в суд. Больше всего производств в зонах, затронутых конфликтом: Николаевская область — 299, Киев и область — 284, Харьковская — 281, Сумская — 260, Одесская — 225. Чтобы быть привлеченным по этой статье часто даже не нужно соглашаться с действиями российских властей или говорить что-то, восхваляющее российские войска. Достаточно критически отозваться о политике Украины, сказать, что украинские власти тоже приложили руку к разжиганию конфликта и призвать к мирным переговорам.Представленные данные свидетельствуют о количественном и качественном скачке преследований по политическим мотивам на Украине после начала СВО. Однако их нельзя воспринимать как полные и всеобъемлющие, поскольку помимо официально оформленных преследований существует национальная, языковая, религиозная и культурная дискриминация, которая может не воплощаться в уголовных делах, но воплощается в украинском законодательстве и негативно влияет на жизнь миллионов людей. Это не говоря о бытовых конфликтов на почве разжигаемой украинскими СМИ национальной и иной ненависти, "охоты на ведьм", которыми в медиапространстве названы все русские и все сомневающиеся в том, что все русские — это враги и их нужно убивать, не глядя ни на пол, ни на возраст, ни на личные убеждения.Также статистические данные не охватывают лиц, пропавших без вести, а также лиц, подвергнутых насильственным исчезновениям (похищениям государством). Сам факт наличия таких людей признают в ООН и других международных организациях, но их голос слаб, а война списывает многое. Пока что списывает.

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украина, репрессии, права человека, гражданские свободы, свобода слова, сбу, всу, сво, эксклюзив, госизмена, коллаборационизм