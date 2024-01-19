"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
© НИИ "Вектор"
© НИИ "Вектор"
Недавно стало известно, что комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" все же появился на передовой. Артиллерия ВС РФ с точки зрения дальнобойности готовит ВСУ много неприятных сюрпризов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Контрбатарейная борьба очень важна для прикрытия российских войск. Но артиллерийских комплексов "Коалиция" в массовом порядке на фронте пока нет, рассказал эксперт.
"Да, "Коалиций" в массовом порядке у нас пока нет. Как и "Пенициллина" (комплекс артиллерийской разведки). Это замечательная штука для контрбатарейной борьбы", - добавил Подлесный.
Российские эксперты долго твердили, что этот комплекс скоро будет на фронте, чтобы за один-два выстрела накрывать вражеские орудия. На днях стало известно, что он уже появился на передовой, рассказал эксперт.
"Но мы еще с вами не упомянули наших врагов, которые говорят, что у российской армии появились северокорейские ракеты KN-23. Я не знаю, правда это или нет", - отметил социолог.
Однако сейчас российские РСЗО стали стрелять на 80 километров вместо 40. Это тоже говорит о многом. Ствольная и реактивная артиллерия с точки зрения дальнобойности еще преподнесет ВСУ много неприятных сюрпризов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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