"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ - 19.01.2024 Украина.ру
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"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ - 19.01.2024 Украина.ру
"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ
Недавно стало известно, что комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" все же появился на передовой. Артиллерия ВС РФ с точки зрения дальнобойности готовит ВСУ много неприятных сюрпризов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-19T05:30
2024-01-19T05:30
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Контрбатарейная борьба очень важна для прикрытия российских войск. Но артиллерийских комплексов "Коалиция" в массовом порядке на фронте пока нет, рассказал эксперт.Российские эксперты долго твердили, что этот комплекс скоро будет на фронте, чтобы за один-два выстрела накрывать вражеские орудия. На днях стало известно, что он уже появился на передовой, рассказал эксперт."Но мы еще с вами не упомянули наших врагов, которые говорят, что у российской армии появились северокорейские ракеты KN-23. Я не знаю, правда это или нет", - отметил социолог.Однако сейчас российские РСЗО стали стрелять на 80 километров вместо 40. Это тоже говорит о многом. Ствольная и реактивная артиллерия с точки зрения дальнобойности еще преподнесет ВСУ много неприятных сюрпризов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, россия, украина, артиллерия, коалиция, ракеты, рсзо, сво, вс рф, война, оружие, вооружение
Новости, Россия, Украина, артиллерия, коалиция, ракеты, РСЗО, СВО, ВС РФ, война, оружие, вооружение

"Это замечательная штука": эксперт раскрыл, как уколы "Пенициллина" обнуляют дальнобойную артиллерию ВСУ

05:30 19.01.2024
 
© НИИ "Вектор"
© НИИ "Вектор"
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Недавно стало известно, что комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" все же появился на передовой. Артиллерия ВС РФ с точки зрения дальнобойности готовит ВСУ много неприятных сюрпризов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Контрбатарейная борьба очень важна для прикрытия российских войск. Но артиллерийских комплексов "Коалиция" в массовом порядке на фронте пока нет, рассказал эксперт.

"Да, "Коалиций" в массовом порядке у нас пока нет. Как и "Пенициллина" (комплекс артиллерийской разведки). Это замечательная штука для контрбатарейной борьбы", - добавил Подлесный.

Российские эксперты долго твердили, что этот комплекс скоро будет на фронте, чтобы за один-два выстрела накрывать вражеские орудия. На днях стало известно, что он уже появился на передовой, рассказал эксперт.
"Но мы еще с вами не упомянули наших врагов, которые говорят, что у российской армии появились северокорейские ракеты KN-23. Я не знаю, правда это или нет", - отметил социолог.
Однако сейчас российские РСЗО стали стрелять на 80 километров вместо 40. Это тоже говорит о многом. Ствольная и реактивная артиллерия с точки зрения дальнобойности еще преподнесет ВСУ много неприятных сюрпризов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
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