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Ярослав Стецько: президент нацистской Украины

Ярослав Стецько: президент нацистской Украины - 19.01.2024 Украина.ру

Ярослав Стецько: президент нацистской Украины

Ярослав Семёнович Стецько – пожалуй самый высокопоставленный соратник Степана Бандеры. Он был главой Провода ОУН(б)* и Антибольшевистского блока народов (нацистский интернационал под присмотром западных спецслужб), а в 1941 году был некоторое время председателем Украинского государственного правления – в некотором роде президент нацистской Украины

2024-01-19T08:34

2024-01-19T08:34

2024-01-19T08:34

история

оун

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Ярослав Стецько родился 19 января 1912 года в семье священника Семёна Стецько и его жены Теодозии. По одним данным это произошло в Тернополе, по другим — неподалеку от него в селе Великий Глубочёк. Своё имя Ярослав получил в честь знаменитого князя Киевской Руси.Детство Стецько было типичным для его поколения. Первая мировая война, потом революция, учеба в украинской гимназии в Тернополе, увлечение националистическими идеями.Стецько очень рано встал на националистические позиции, к 18 годам он уже был членом УВО, ОУН* и "Юнацтва" (молодежный филиал ОУН*). По воспоминаниям соседей, он не упускал случая, чтобы пробудить в окружающих сознательность. Например, учил соседских детей, запирая их в доме и не выпуская, прежде чем они не споют "Ще не вмерла". По окончании подобных сеансов он угощал их участников конфетами.После учебы в гимназии Стецько некоторое время проучился в Ягеллонском и Львовском университетах, где познакомился с Бандерой. В студенческие годы он окончательно сделал выбор в пользу политического активизма, уже к 18 годам став окружным проводником ОУН* в Тернополе, а к 19 — референтом по идеологии "Юнацтва" на Западноукраинских землях.Интересно, что помимо стандартного "интегрального национализма" Дмитрия Донцова Стецько внедрил в программу обучения молодежи книгу "Подземная Россия", посвящённую дореволюционному радикальному подполью. Именно по этой книге молодые подпольщики осваивали азы революционной борьбы. Стецько позднее вспоминал, что в то время они очень гордились тем, что террористы Перовская и Кибальчич были украинцами, хотя их и огорчало, что вместо борьбы с москалями за независимую Украину они предпочитали воевать с царём.В 1934 году Стецько попал под зачистку подполья и предстал перед польским судом. В отличие от большинства соратников, получивших большие сроки, а то и пожизненное заключение, Стецько получил только пять лет, да и то через два года вышел по амнистии.К моменту раскола ОУН Стецько уже давно был на свободе. Как один из самых ярких молодых лидеров он вместе с Бандерой выступил против "стариков", группировавшихся вокруг Мельника, который возглавил организацию после ликвидации Евгения Коновальца. В итоге ОУН* раскололась на "бандеровцев" и "мельниковцев", а сам Стецько стал первым заместителем Бандеры во главе фракции.С началом войны Стецько оказался ни много ни мало главой Украинского государства.Во главе небольшой походной группы на грузовике, украшенном антисоветскими лозунгами и украинскими флагами, Стецько прорвался в оставленный советской армией Львов. 30 июня 1941 года там был принят акт провозглашения Украинского государства и сформировано виртуальное правительство, премьером стал Стецько. Он же торжественно зачитал сей акт.Вслед за приходом походных групп во Львове начался еврейский погром. В советских источниках Стецько традиционно считался одним из ответственных за его организацию. В современных украинских источниках это отрицается. В западных исследованиях существуют разные мнения. Одни авторы считают, что Стецько несет если и не прямую, то косвенную ответственность за погром, тогда как другие отрицают какое-либо его участие.Акция с виртуальным правительством не была согласована с немцами и вызвала их недовольство.Как и Бандера, Стецько был арестован за самодеятельность с независимостью. Немцы не любили, когда кто-то действовал в обход их. Во-первых, такой независимости не было в ближайших планах. Во-вторых, переговоры по украинскому вопросу немцы предпочитали вести с мельниковцами, с которыми были налажены контакты. Остаток войны Стецько провел в заключении.Освободили его только осенью 1944 года, когда немцы по тактическим соображениям решили воспользоваться возможностями украинского подполья.В конце войны Стецько оказался в Праге, но успел сбежать в американскую зону оккупации перед подходом советских войск, причем по пути едва не погиб от рук американцев. Немецкую колонну, в которой они ехали, обстреляли американские самолеты. Стецько получил тяжелое ранение и чудом выжил благодаря тому, что ему была быстро сделана операция в соседнем населенном пункте.Пребывая в госпитале, Стецько обратился к американцам, потребовав защиты и предупредив их, что он не просто какой-то гражданский, а целый премьер-министр Украины. Американцы от письма отмахнулись, но на всякий случай запретили ему покидать больницу. Испугавшись, что его выдадут советской стороне, Стецько при помощи соратников подкупил персонал больницы и бежал в Мюнхен.Этот город на долгие годы стал штаб-квартирой Стецько. Именно там в 1946 году он создал Антибольшевистский блок народов, который со временем превратился в семейный подряд (из 50 лет существования АБН 40 лет его возглавлял сам Стецько, а 10 лет его супруга).Несмотря на название, организация была не столько антисоветской, сколько антирусской. В основе идеологии лежало утверждение, что СССР — это наследник дореволюционной российской тюрьмы народов, которая веками порабощала свободолюбивых соседей. Русская империя меняет только вывески, но её суть остается единой.Поэтому в организации были широко представлены практически все народы соцлагеря, за исключением русских, которых не принимали по принципиальным соображениям. АБН демонстративно не сотрудничала даже с русскими эмигрантскими антисоветскими организациями.Стецько долгое время запрещал АБН принимать участие в деятельности Всемирной антикоммунистической лиги, поскольку его не устраивали ее формулировки. По его мнению, лига должна была выступать не только против коммунизма, но и против русского империализма.Нельзя сказать, что организация была особо могущественна. Но при определенных обстоятельствах могла пригодиться, поэтому положение её было достаточно стабильным, а сам Стецько периодически даже встречался с лидерами настоящих, а не виртуальных государств. АБН объединял самых разных политиков, от национал-демократов до бывших прогитлеровских политиков и коллаборационистов типа словака Дюрчанского, болгарина Дочева, узбека Вели Каюм-хана и белоруса Островского.В 1968 году Стецько по совместительству возглавил ОУН (б)*, но к тому времени она уже окончательно превратилась в эмигрантский междусобойчик и не имела ни боевиков, ни разветвленного подполья.В последние годы жизни Стецько его секретарем в АБН был выходец из Америки Роман Зварич — министр юстиции после первого Майдана, а ныне депутат Верховной рады и руководитель "Гражданского корпуса" скандально известного "Азова". Впрочем, надо учесть, что Зварича ловили на серьезных фальсификациях его биографии, и к его утверждениям следует относиться с осторожностью.Стецько совсем немного не дожил до распада СССР. Он умер от рака 5 июля 1986 года.Зато его жена и по совместительству первая помощница во всех организациях Ярослава Стецько (она же Анна Музыка) не просто застала независимую Украину, но и успела побыть депутатом Верховной Рады. А созданное ею радикальное движение "Конгресс украинских националистов", считающее себя преемником ОУН (б)*, проводило своих депутатов практически на каждых выборах в Раду и существует до сих пор.* организация, запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20230827/1048822301.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, оун, степан бандера, бандеровцы, национализм, история украины