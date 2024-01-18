https://ukraina.ru/20240118/1052774576.html

Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека

Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека - 18.01.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека

Мы можем актуализировать вопрос Переяславских статей, рассматривая это событие не как точку на протяжённой истерической линии, а как один из этапов растянутого исторического процесса, считает политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-01-18T17:48

2024-01-18T17:48

2024-01-18T17:48

интервью

россия

малороссия

ростислав ищенко

интеграция

речь посполитая

новые регионы

история

богдан хмельницкий

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.370 лет назад, 18 января 1654 года, собрание представителей украинского народа – Переяславская рада – во главе с Богданом Хмельницким приняла решение о вхождении Войска Запорожского в состав Русского царства на правах автономии.- Ростислав Владимирович, как вы оцениваете это событие, может ли история спустя 370 лет повториться в том или ином виде?- Примерно так же, как щит, прибитый вещим Олегом на врата Царьграда, поход Святослава Игоревича на Волжскую Булгарию или на Дунайскую Болгарию, как исторический факт. Понятно, что в нынешние времена на актуальную политику никакого влияния этот факт не оказывает. Более того, как факт исторический он по-разному оценивается в России и на Украине и многими и там, и там он оценивается негативно.Поскольку между двумя государствами ведутся боевые действия, а они всегда приводят к ожесточению, в России есть достаточное количество людей, которые говорят, что вообще не нужно было никакой Переяславской рады, существовала бы Украина в составе Речи Посполитой, пусть бы сами выясняли между собой что и как. Это, конечно, с точки зрения политических интересов российского государства того времени абсурд. Но таково отношение широкого среза российского общества, и эта ситуация показывает, как меняется отношение к одному и тому же событию независимо от того, как оценивали это событие в 18-м, 19-м и 20 веках.В современной России и на современной Украине значительная часть общества, с мнением которой надо считаться, оценивает его негативно. Это отражение реально существующего противостояния, мобилизации двух обществ друг против друга. Понятно, что нынешнее противостояние будет в наибольшей степени влиять на отношения внутри российского общества и, если оно сохранится в пределах или вне пределов нынешней Украины, внутри украинского общества. События сегодняшнего дня на это будут влиять в значительно большей степени, чем какая-то Переяславская рада.- Хватает ли у нас исторических знаний, чтобы оценить значение тех событий?- Более-менее внятно события того времени могут изложить только профессиональные историки. Широкие круги знают, что Богдан Хмельницкий попросил о подданстве, через некоторое время царь Алексей Михайлович с этим согласился. Даже не все знают, что согласие давал не царь, даже не Боярская дума, а Земский собор. То есть вопрос по тем временам был настолько сложен, что власть решила посоветоваться со всей землей, представителями всех сословий, потому что издержки падали на всех. Решение о воссоединении было принято всесословно тогда. Тем более не все знают и последующие события, потому что через два года начались противоречия между русским государством и украинской автономией.Мартовские статьи неоднократно переписывались, хотя их условия сохранились прежними, то есть Малороссия или Гетманство рассматривалась как автономная единица в составе Российского государства, которая имела свою финансовую систему, не выплачивала налоги в центр, но пользовалась военной поддержкой центра. И была ограничена лишь во внешней политике.Эти отношения сохранялись до Софьи Алексеевны, которая начала менять гетманов по собственному произволу. До этого статьи менялись существенно лишь в отдельных аспектах. Менялись соглашения о размещении отдельных гарнизонов российских войск на территории Гетманства, количества казацких полков. Саму Переяславскую раду можно рассматривать только как отправную точку переинтеграции русских земель, оказавшихся за пределами Русского государства.Процесс реинтеграции русских земель начался при Иване III. До этого предшествующие князья занимались укреплением своих позиций в пределах Владимирского княжества. От Ивана III до Алексея Михайловича прошло полтора столетия. От Переяславской рады до полной интеграции Малороссии в состав России, когда там возникло губернское деление, а малороссийское дворянство получило права российского дворянства, тоже прошло полтора столетия. Процесс завершился во времена Екатерины II в 70-80-е годы 18 века с уничтожением Гетманства и Сечи.Малороссийское и великорусское общества перестали между собой отличаться. Региональные отличия были, но такие же, как между Москвой и Петербургом. Но и внутренние малороссийские различия были весьма существенны, даже большими, чем различия между великорусскими и малороссийскими территориями.Это был сложный процесс интеграции другого общества, которое более чем за 200 лет нахождения в составе другого государства сформировалось по-другому. Единственное, что сохраняло единство малороссийского и великоросского общества – это Православная вера. Процесс его интеграции занял полторы сотни лет.- Новые российские регионы также долго будут привыкать жить в составе Российской Федерации?- Наверное, в современном обществе он займет меньше, поэтому я говорю, что территории, которые мы присоединяем вместе с живущим там населением, будут окончательно интегрированы лет через 50. Границу можно перенести за сутки, а изменить настрой, привычки людей… Речь не идет о том, лояльны они будут или нет, будут любить Россию или нет. Речь идет о том, что это будет единое общество, а не два разных в рамках одной страны. Некоторые говорят, что 50 лет — это много, но Российская империя переваривала Малороссию полторы сотни лет и ни разу не пожалела об этом.- А с какими трудностями проходило процесс реинтеграции малороссийских земель в состав Российской империи?- Для нас в современном мире это может быть уроком. Потому что мы привыкли воспринимать историю, как нам ее преподавали, по книгам и фильмам. Мы ее видим, как ряд точек. То есть событие произошло в 1654 году, и в один момент Украина из польской стала русской. А так не было. Она никогда не была полностью польской, там тоже шла интеграция в польское общество. И религиозные отличия этому серьезно мешали.Как раз интеграции казацкой старшины, загоновой шляхты, как католическая шляхта, что приводило к мятежам и восстаниям. А потом привычки, которое впитало это общество, находясь в составе Речи Посполитой, мешало интеграции в российское общество.За эти полторы сотни лет Россия не только меняла психологию малороссийского общества, но и использовало его в своих интересах. Та же войсковая организация Гетманщины с полками не только военными, но и хозяйственно-административными единицами была удобной для содержания приграничной поселенной армии. Тем более на границе, которая находилась под ударами очень мобильных кочевых орд. Значит, необходимо большое количество не менее мобильного профессионального войска. С другой стороны, кормить 40-60-80 тысяч профессиональных воинов – дорогое удовольствие. Вся российская армия при Елизавете составляла до 200 тысяч человек, при Екатерине – до 250 тысяч. И начала бурно расти при Александре в преддверии наполеоновских войн. Надо было содержать до трети армии, причем в основном конную мобильную армию.Такая поселенная армия. Которая кормилась с хуторов, которыми владела, и защищала протяженную границу на юге, оказалась выходом. Несмотря на то, отношения с гетманством не сложились у старшей сестры Петра и у ее фаворита Василия Голицына, Гетманство продержалось еще 100 лет и было уничтожено, когда эти территории оказались глубоким тылом России. Часть казаков, которые никак не хотели переходить к мирной жизни, были переселены на Кубань, составили там Черноморское войско, и занимались тем же – охраняли границу. Поэтому есть смысл говорить о взаимном использовании двух обществ и их интеграции.Но в Империи все это происходило естественным путем, без плана, то есть не ставилась задача в какие-то сроки переформатировать Малороссию. Это происходило Ad hoc, возникла проблема, мы ее решили. Сейчас же мы обладаем большим объемом знаний и большей скоростью прохождения информации, поэтому задачу по интеграции мы можем поставить, и поставить задачу, пока эта интеграция будет идти, выгодного симбиоза двух обществ. И решать эту задачу, ускоряя процесс интеграции и повышать выгодность самого симбиоза. Таким образом мы можем актуализировать вопрос Переяславских статей, рассматривая это событие не как точку на протяжённой истерической линии, а как один из этапов растянутого исторического процесса. Это длительный сериал, который идет от сезона к сезону и не заканчивается.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240118/1052764955.html

https://ukraina.ru/20240118/1042742999.html

https://ukraina.ru/20240118/1022285879.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, россия, малороссия, ростислав ищенко, интеграция, речь посполитая, новые регионы, история, богдан хмельницкий