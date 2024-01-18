https://ukraina.ru/20240118/1052759877.html

Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров

Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров - 18.01.2024 Украина.ру

Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров

Россия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году

2024-01-18T12:44

2024-01-18T12:44

2024-01-18T12:44

сергей лавров

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По его словам, Запад не хочет даже слышать об озабоченностях России, не собирается разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий.Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы "перерезать логистические пути" российским военным" — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову "проникающий и точный" удар, России придется "переосмыслить свои позиции". Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.

https://ukraina.ru/20240118/1052754296.html

запад

крым

украина

россия

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сергей лавров, запад, крым, новости, зарубежье, украина, россия