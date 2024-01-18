Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров - 18.01.2024 Украина.ру
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Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров
Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров - 18.01.2024 Украина.ру
Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров
Россия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году
2024-01-18T12:44
2024-01-18T12:44
сергей лавров
запад
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украина
россия
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По его словам, Запад не хочет даже слышать об озабоченностях России, не собирается разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий.Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы "перерезать логистические пути" российским военным" — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову "проникающий и точный" удар, России придется "переосмыслить свои позиции". Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.
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сергей лавров, запад, крым, новости, зарубежье, украина, россия
Сергей Лавров, Запад, Крым, Новости, Зарубежье, Украина, Россия

Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров

12:44 18.01.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Россия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году
По его словам, Запад не хочет даже слышать об озабоченностях России, не собирается разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий.
"Наоборот Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это сейчас создает дополнительные стратегические риски. Вы видите как бывшие командующие Вооруженными силами США в Европе... на днях давали публичные советы киевскому режиму, что надо добомбить Крым до такого состояния, что когда жить будет невозможно. Ну это отставники. А что касается действующих политиков.... мы достоверно знаем что такие же советы .. продвигают британцы в контактах с киевским режимом", - указал Лавров.
Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы "перерезать логистические пути" российским военным" — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову "проникающий и точный" удар, России придется "переосмыслить свои позиции". Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
09:51
Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по КрымуБывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму, передает Hill
 
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