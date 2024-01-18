Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Россия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году
По его словам, Запад не хочет даже слышать об озабоченностях России, не собирается разговаривать всерьез об устранении фундаментальных противоречий.
"Наоборот Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это сейчас создает дополнительные стратегические риски. Вы видите как бывшие командующие Вооруженными силами США в Европе... на днях давали публичные советы киевскому режиму, что надо добомбить Крым до такого состояния, что когда жить будет невозможно. Ну это отставники. А что касается действующих политиков.... мы достоверно знаем что такие же советы .. продвигают британцы в контактах с киевским режимом", - указал Лавров.
Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы "перерезать логистические пути" российским военным" — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову "проникающий и точный" удар, России придется "переосмыслить свои позиции". Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.
По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову "проникающий и точный" удар, России придется "переосмыслить свои позиции". Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.