Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах - 18.01.2024 Украина.ру
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Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах
Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах - 18.01.2024 Украина.ру
Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах
В Сумской области с начала года заметно активизировались боевые действия в приграничных районах. Почти ежедневно и еженощно происходят взаимные обстрелы из минометов и артиллерии. Украинские военные также заявляют о регулярных заходах российских ДРГ на территорию области
2024-01-18T12:26
2024-01-18T12:27
эксклюзив
украина
эвакуация
сумы
сумская область
сво
россия
всу
обморожения
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Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в среду, 17 января, призвал эвакуировать все мирное население из приграничных районов, поскольку оно, дескать, мешает ВСУ вести огонь. Однако не исключено, что командование ВСУ опасается, что мирные жители будут сдавать координаты позиций ВСУ и укреплений, которые сейчас активно строят в приграничной полосе.В связи с похолоданием в середине января в больницах Сумской области резко возросло число пациентов с обморожениями. Попадают в палаты не только военнослужащие ВСУ, но и строители оборонительных укреплений, которых не снабжают необходимой зимней экипировкой. Украинские журналисты недавно посетили ожоговое отделение Сумской областной клинической больницы, где врачи рассказали им о хроническом обморожении из-за длительного пребывания на холоде во влажной среде."Сейчас очень много в связи с военными действиями так называемой “траншейной стопы”. Это считается хроническое обморожение. Когда люди, находясь во влажной среде, мокрая обувь и температура, которая может быть даже +2, +3, но все это вызывает такие явления, как обморожение”, – рассказал заведующий отделением Валерий Бахмут.Строят пограничные укрепления зачастую безработные, которых посылает на трудовые повинности Центр занятости. Тем временем на этом строительстве "Слуги народа" отмывают миллионы. Под Новый год стало известно, что на строительство только взводного опорного пункта в Сумской области через систему "Прозорро" выделяют почти 46 миллионов гривен ($1,2 млн.). Тендер выиграла "Компания Федорченко". Владелец компании Виктор Федорченко является депутатом Сумского областного совета от партии "Слуга народа". При таких затратах на строительство лишь одного взводного опорного пункта, Киеву не хватит никакой западной помощи, хотя в реальности их будут строить безработные за копейки.В приграничных районах опустевшие дома зачастую занимают украинские военные. Эвакуировавшие жители приграничья не решаются ехать вглубь страны, ищут жилье в дачных поселках Сум, Шостки Ахтырки, поэтому цена аренду жилья здесь взлетела до уровня Киева.Приграничная Шостка, которая когда-то была индустриальным центром области, в последнее время чаще стала подвергаться ударам. Целью одного из ударов стал завод "Импульс". Предприятие является единственным на Украине производителем капсюлей и других устройств для детонации боеприпасов.Во вторник, 16 января, в Сумской области произошел достаточно интересный судебный процесс над украинским уклонистом. Когда молодого человека доставили в ТЦК (военкомат), он открыто заявил о поддержке российских властей. Он также сказал, что в случае мобилизации сдастся в плен или будет сдавать позиции украинских военных. Кроме того, молодой человек заявил в военкомате, что ВСУ обстреливают мирное население, сдали Мариуполь, а в целом в России жить лучше, чем на Украине. Хотя такие заявления на Украине обычно трактуют как государственную измену, молодой человек отделался достаточно мягким приговором – год испытательного срока.Сам областной центр тем временем живет обычной жизнью, если не считать периодических облав военкомов. Украинские военные с завистью и ненавистью смотрят на гражданских, которым не грозит обморожение или удар дрона.В одном из недавних интервью украинский военнослужащий Алексей с позывным ”Каспер", сержант 239 роты отдельного батальона 129 бригады территориальной обороны, которая дислоцируется лесах Сумской области, рассказал, что гражданских здесь совершенно не волнуют военные действия."Когда попадаешь в цивилизованный мир, очень трудно смотреть на то, что кроме тебя, ничего никому больше не нужно. Там война закончилась, видимо, не начавшись", - говорит военнослужащий. В результате у ВСУшников возникает, по его словам, "чувство зависти от того, что люди живут и ни за что не переживают".Демотиривируют украинских военнослужащих также истории их сослуживцев, которые после тяжелых ранений не могут получить адекватного лечения и причитающихся выплат. Так, например, в Сумах сейчас целый сонм украинских волонтеров не может с прошлого года добиться выплат и получения статуса инвалидности для бывшего командира ЗРК Виталия Шумея. Еще в 2022 году его ЗРК была уничтожена, сам он получил множественные ранения, включая перелом черепа. После ранения он проходил лечение в Испании, но по возвращении домой ему отказали в выплатах. Ему сказали, что он должен был из Испании еженедельно отправлять в свою часть справки о прохождении лечения с заверенным нотариально украинским переводом.Другие раненые военнослужащие, получившие инвалидность, жалуются, что их постоянно гоняют по комиссиям, при этом одна комиссия не признает справок другой украинской медицинской комиссии. Подобные бюрократические препоны должны сократить число получателей социальной помощи для инвалидов, которых на Украине становится слишком много.
https://ukraina.ru/20231217/1052166501.html
https://ukraina.ru/20240117/1052719286.html
https://ukraina.ru/20240112/1052636283.html
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сумы
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эксклюзив, украина, эвакуация, сумы, сумская область, сво, россия, всу, обморожения
Эксклюзив, Украина, эвакуация, Сумы, Сумская область, СВО, Россия, ВСУ, обморожения

Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах

12:26 18.01.2024 (обновлено: 12:27 18.01.2024)
 
© AFP2023 / YASUYOSHI CHIBA
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AFP2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Сумской области с начала года заметно активизировались боевые действия в приграничных районах. Почти ежедневно и еженощно происходят взаимные обстрелы из минометов и артиллерии. Украинские военные также заявляют о регулярных заходах российских ДРГ на территорию области
Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев в среду, 17 января, призвал эвакуировать все мирное население из приграничных районов, поскольку оно, дескать, мешает ВСУ вести огонь.
Однако не исключено, что командование ВСУ опасается, что мирные жители будут сдавать координаты позиций ВСУ и укреплений, которые сейчас активно строят в приграничной полосе.
В связи с похолоданием в середине января в больницах Сумской области резко возросло число пациентов с обморожениями. Попадают в палаты не только военнослужащие ВСУ, но и строители оборонительных укреплений, которых не снабжают необходимой зимней экипировкой.
Украинские журналисты недавно посетили ожоговое отделение Сумской областной клинической больницы, где врачи рассказали им о хроническом обморожении из-за длительного пребывания на холоде во влажной среде.
"Сейчас очень много в связи с военными действиями так называемой “траншейной стопы”. Это считается хроническое обморожение. Когда люди, находясь во влажной среде, мокрая обувь и температура, которая может быть даже +2, +3, но все это вызывает такие явления, как обморожение”, – рассказал заведующий отделением Валерий Бахмут.
Строят пограничные укрепления зачастую безработные, которых посылает на трудовые повинности Центр занятости.
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17 декабря 2023, 06:00
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Тем временем на этом строительстве "Слуги народа" отмывают миллионы. Под Новый год стало известно, что на строительство только взводного опорного пункта в Сумской области через систему "Прозорро" выделяют почти 46 миллионов гривен ($1,2 млн.).
Тендер выиграла "Компания Федорченко". Владелец компании Виктор Федорченко является депутатом Сумского областного совета от партии "Слуга народа". При таких затратах на строительство лишь одного взводного опорного пункта, Киеву не хватит никакой западной помощи, хотя в реальности их будут строить безработные за копейки.
В приграничных районах опустевшие дома зачастую занимают украинские военные. Эвакуировавшие жители приграничья не решаются ехать вглубь страны, ищут жилье в дачных поселках Сум, Шостки Ахтырки, поэтому цена аренду жилья здесь взлетела до уровня Киева.
Приграничная Шостка, которая когда-то была индустриальным центром области, в последнее время чаще стала подвергаться ударам. Целью одного из ударов стал завод "Импульс". Предприятие является единственным на Украине производителем капсюлей и других устройств для детонации боеприпасов.
Во вторник, 16 января, в Сумской области произошел достаточно интересный судебный процесс над украинским уклонистом. Когда молодого человека доставили в ТЦК (военкомат), он открыто заявил о поддержке российских властей. Он также сказал, что в случае мобилизации сдастся в плен или будет сдавать позиции украинских военных.
Кроме того, молодой человек заявил в военкомате, что ВСУ обстреливают мирное население, сдали Мариуполь, а в целом в России жить лучше, чем на Украине. Хотя такие заявления на Украине обычно трактуют как государственную измену, молодой человек отделался достаточно мягким приговором – год испытательного срока.
Станция метро Пушкинская, Харьков
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Сам областной центр тем временем живет обычной жизнью, если не считать периодических облав военкомов. Украинские военные с завистью и ненавистью смотрят на гражданских, которым не грозит обморожение или удар дрона.
В одном из недавних интервью украинский военнослужащий Алексей с позывным ”Каспер", сержант 239 роты отдельного батальона 129 бригады территориальной обороны, которая дислоцируется лесах Сумской области, рассказал, что гражданских здесь совершенно не волнуют военные действия.
"Когда попадаешь в цивилизованный мир, очень трудно смотреть на то, что кроме тебя, ничего никому больше не нужно. Там война закончилась, видимо, не начавшись", - говорит военнослужащий.
В результате у ВСУшников возникает, по его словам, "чувство зависти от того, что люди живут и ни за что не переживают".
Демотиривируют украинских военнослужащих также истории их сослуживцев, которые после тяжелых ранений не могут получить адекватного лечения и причитающихся выплат.
Так, например, в Сумах сейчас целый сонм украинских волонтеров не может с прошлого года добиться выплат и получения статуса инвалидности для бывшего командира ЗРК Виталия Шумея. Еще в 2022 году его ЗРК была уничтожена, сам он получил множественные ранения, включая перелом черепа.
После ранения он проходил лечение в Испании, но по возвращении домой ему отказали в выплатах. Ему сказали, что он должен был из Испании еженедельно отправлять в свою часть справки о прохождении лечения с заверенным нотариально украинским переводом.
12 января, 04:03
Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в ДнепреВ Днепр и другие города Днепропетровской области после Нового года стало поступать намного больше раненых украинских военнослужащих, что косвенно свидетельствует о росте потерь в рядах ВСУ
Другие раненые военнослужащие, получившие инвалидность, жалуются, что их постоянно гоняют по комиссиям, при этом одна комиссия не признает справок другой украинской медицинской комиссии.
Подобные бюрократические препоны должны сократить число получателей социальной помощи для инвалидов, которых на Украине становится слишком много.
 
ЭксклюзивУкраинаэвакуацияСумыСумская областьСВОРоссияВСУобморожения
 
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