"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбучение украинских военнослужащих канадскими инструкторами по программе UNIFIER на Яворивском полигоне
ВС РФ нужно наносить удары по крупным объектам противника типа Яворовского военного полигона, расположенного во Львовской области. Не стоит "утюжить" весь полигон, нужно бить по отдельным объектам на его территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Чтобы не дать противнику готовить крупные резервы, ВС РФ нужно наносить удары по крупным объектам противника типа Яворовского военного полигона, расположенного во Львовской области, рассказал эксперт.
Но важен не сам полигон, а жилые помещения, где размещается личный состав, который тренируется на его территории, а также тыловая инфраструктура: склады, столовая, боксы для танков и ремонтные базы ВСУ, добавил военный летчик.
"Полигон большой. Он размером в 15–20 километров в длину и 30–40 километров в ширину. Зачем нам весь его утюжить? Надо бить по отдельным объектам", - отметил Попов.
По таким объектам ВС РФ необходимо наносить удары раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Надеюсь, что к лету мы этим вплотную займемся. Потому что ракеты и другие боеприпасы мы производим и технику ремонтируем — используя ее на ротационной основе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 12:45Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России КалининградСША и Германия заключили интересную сделку, при которой последняя становится основным щитом против России на Западе, но при этом получает сферу влияния в Восточной Европе и право на воссоздание своей армии