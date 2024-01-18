https://ukraina.ru/20240118/1052745952.html

"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ

"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

"Летом займемся вплотную": военный летчик раскрыл, когда ВС РФ будут бить по Яворовскому полигону ВСУ

ВС РФ нужно наносить удары по крупным объектам противника типа Яворовского военного полигона, расположенного во Львовской области. Не стоит "утюжить" весь полигон, нужно бить по отдельным объектам на его территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-18T05:00

2024-01-18T05:00

2024-01-18T05:00

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боеприпасы

склады

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Чтобы не дать противнику готовить крупные резервы, ВС РФ нужно наносить удары по крупным объектам противника типа Яворовского военного полигона, расположенного во Львовской области, рассказал эксперт.Но важен не сам полигон, а жилые помещения, где размещается личный состав, который тренируется на его территории, а также тыловая инфраструктура: склады, столовая, боксы для танков и ремонтные базы ВСУ, добавил военный летчик.По таким объектам ВС РФ необходимо наносить удары раз в неделю или хотя бы раз в месяц. Надеюсь, что к лету мы этим вплотную займемся. Потому что ракеты и другие боеприпасы мы производим и технику ремонтируем — используя ее на ротационной основе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

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новости, россия, украина, сво, яворовский полигон, полигон, удары, военная техника, боеприпасы, склады, всу