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Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО
Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО - 17.01.2024 Украина.ру
Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
2024-01-17T13:21
2024-01-17T13:21
2024-01-17T13:21
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
спецоперация
ссср
турция
дональд трамп
владимир зеленский
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00:40 - Возможен ли пересмотр Турцией доктрины Монтрё? 02:25 - О влиянии деятельности Георгия Щедровицкого на развал СССР; 05:20 - О личности Александра Солженицына; 09:59 - Кто и как обучает украинских солдат? 12:11 - Инсайдерская информация с украинской стороны в ТГ-каналах;14:59 - Проблемы нового "человека-потребителя"; 24:33 - Украинский конфликт при правлении Дональда Трампа; 25:39 - Выгоден ли Владимир Зеленский Кремлю? 25:47 - Роль Уинстона Черчилля в распаде Британской империи; 32:59 – Вероятность сценария боевых действия на территории РФ.
россия
украина
ссср
турция
великобритания
германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, спецоперация, ссср, турция, дональд трамп, владимир зеленский, черчилль, великобритания, александр солженицын, германия, нато, семья, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, СССР, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Черчилль, Великобритания, Александр Солженицын, Германия, НАТО, Семья
Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
00:40
- Возможен ли пересмотр Турцией доктрины Монтрё? 02:25
- О влиянии деятельности Георгия Щедровицкого на развал СССР; 05:20
- О личности Александра Солженицына; 09:59
- Кто и как обучает украинских солдат? 12:11
- Инсайдерская информация с украинской стороны в ТГ-каналах;
14:59
- Проблемы нового "человека-потребителя"; 24:33
- Украинский конфликт при правлении Дональда Трампа; 25:39
- Выгоден ли Владимир Зеленский Кремлю? 25:47
- Роль Уинстона Черчилля в распаде Британской империи; 32:59
– Вероятность сценария боевых действия на территории РФ.