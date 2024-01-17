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Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО

Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО - 17.01.2024 Украина.ру

Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей

2024-01-17T13:21

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2024-01-17T13:21

видео

ростислав ищенко

россия

украина

сво

спецоперация

ссср

турция

дональд трамп

владимир зеленский

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00:40 - Возможен ли пересмотр Турцией доктрины Монтрё? 02:25 - О влиянии деятельности Георгия Щедровицкого на развал СССР; 05:20 - О личности Александра Солженицына; 09:59 - Кто и как обучает украинских солдат? 12:11 - Инсайдерская информация с украинской стороны в ТГ-каналах;14:59 - Проблемы нового "человека-потребителя"; 24:33 - Украинский конфликт при правлении Дональда Трампа; 25:39 - Выгоден ли Владимир Зеленский Кремлю? 25:47 - Роль Уинстона Черчилля в распаде Британской империи; 32:59 – Вероятность сценария боевых действия на территории РФ.

россия

украина

ссср

турция

великобритания

германия

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