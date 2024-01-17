https://ukraina.ru/20240117/1052729714.html

Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУ

Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУ - 17.01.2024 Украина.ру

Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУ

До конца марта противник серьезных наступательных операций проводить не будет. Это будет или вынужденный контрудар, если мы начнем наступление по границам Харьковской области или где-то прорвем фронт

2024-01-17T04:24

2024-01-17T04:24

2024-01-17T04:24

интервью

всу

россия

сво

киев

ракеты

беспилотники

харьков

сша

"кинжал"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042724156_57:21:832:457_1920x0_80_0_0_9e75333f36db2bc0d9ff8d7374a7ac1a.jpg

Но наиболее вероятное развитие событий – это наше продвижение то тут на километр, то там на километр, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в медийное пространство утекли планы боевых действий ВСУ на 2024 год, которые состоят из нескольких этапов. Весна – уплотнение оборонительных порядков и создание своей "линии Суровикина". Лето – активная оборона с прощупыванием российских позиций за счет подоспевших артиллерийских снарядов и FPV-дронов. Осень – нанесение ударов по военным объектам на территории "старых" российских регионов с помощью дальнобойных ракет. Зима – подготовка к новому наступлению на 2025 год.- Илья Борисович, что мы уже сейчас делаем, чтобы сорвать эти планы?- Я не согласен с вами, что планы противника куда-то утекли. Потому что противник сам ходит с большими агитационными плакатами, где эти планы написаны (смеется). У нас тоже есть эксперты, которые уже шагают где-то за Львовом. Но ситуация на линии боевого соприкосновения (ЛБС) – совершенно другая.ВСУ перестраивались из наступления в оборону весь декабрь. Образно говоря, они приняли древнеримское построение "Черепаха" и провели перегруппировку. За время этой перегруппировки нам удалось взять Хромово, которое они оставили в панике, потому что им надо было менять людей на ЛБС. А в Марьинке они просто разменяли оставшиеся кварталы на время. В общем, к концу декабря они перестроились.Сейчас ВСУ определили четыре "фортеци незламности": Синьковка под Купянском, Авдеевка, Новомихайловка (между Угледаром и Курахово) и Крынки. Противник туда перебросил наиболее опытные боевые части, усиленные отдельными полками операторов FPV-дронов, и стал держать оборону.В конце декабря мы "За Родину, за Сталина" попытались прорвать эту оборону. В результате получился знаменитый видеоролик от 28 числа, когда под Синьковкой противник за полчаса из FPV-дронов уничтожил нашу штурмовую группу, которая шла по всем правилам военного искусства: впереди – танк с тралом, за ним – несколько единиц бронетехники с пехотой.Я не могу сказать, что в этом кто-то виноват.- Так не придумали пока другого способа, кроме как колоннами идти.- Просто есть некий кризис наступательных вооружений. Ну ,не перемещаются у нас танки на воздушной подушке. Это те же танки, которые были 50 лет назад, просто они с электронной начинкой.Конечно, этот видеоролик Украина подмонтировала, чтобы это убийство людей продлилось три минуты. Противник хочет испугать людей, чтобы они не записывались в нашу контрактную армию.Короче говоря, в этом виноваты не плохие генералы. Некомпетентность генералов может проявиться во время маневренной войны. А когда у вас позиционный фронт, то это третья причина.Повторюсь, всему виной – кризис наступательных вооружений. Возьмем тот же Израиль. Ему дали много денег, ЦАХАЛ позиционировался как самая высокотехнологичная армия мира, но ничего она с "Хамасом" сделать не может. Израиль даже начал тихую демобилизацию своих призывников, потому что содержать такое большое войско – дорого. Они уже разбомбили всю Газу, но они никак не могут взять этот несчастный анклав. То вводят войска, то выводят. А потери – большие.Так что старые платформы для штурмовых действий не годятся, а новые еще не изобрели.Я думаю, что будущее – за FPV-машинами, которые управляются человеком.Мы все время расхваливаем наш "Ланцет". В чем его основное преимущество? Он полуавтоматический. Оператор только задает ему программу уничтожить цель, и он сам это делает. Но это машина, в которой заложено несколько алгоритмов. Если возникает нештатная ситуация, то получается как в эпизоде из фильма "Отроки во Вселенной", когда роботы выводились из строя, потому что не могли решить загадку "А и Б сидели на трубе".- То есть "Ланцет" не выдерживает минимального отклонения от плана?- Да. Как только происходит минимальное отклонение от плана, "Ланцет" улетает вникуда.ВСУ же используют более простые дроны. Но ими даже на терминальной стадии управляет человек. Противник подготовил много опытных операторов. Они по классу превосходят наших. Потому что мы в этом вопросе придерживались лозунга: "И кухарка может управлять государством". Мол, нажал на пару кнопок – и все.В основном Украина эти FPV-дроны закупает. Причем, у нее есть разные отряды операторов БПЛА. У ВСУ – свои, у ГУР есть отряд "999", который выбивал наши "Панцири" в Белгородской области. У СБУ вообще есть морские дроны.- А правду ли говорят, что на Украине эти дроны чуть ли не в каждом гараже собирают?- Нет. Да, в одиночном варианте они что-то собирают. Но в основном они живут за счет массовой закупки.Но вернемся к фронту. К концу декабря российскому командованию стало ясно, что если мы продолжим штурмовые действия в том режиме, то потери у нас будут большие и никто у нас в 2024 году в контрактную армию не запишется. Поэтому мы перешли к методу бобра.У меня возле дома в парке расплодились бобры, которые каждую ночь грызут толстые деревья. Я сначала думал, что это коммунальщики их пилят, но оказались бобры. Вот и мы подтачиваем дерево украинской военной машины всеми имеющимися способами. Мы уже всех удивили, когда стали бить не по энергетике, а по заводам, где они могут хоть что-то собирать.- Главным нашим успехом считается поражение КБ "Луч", где Украина проектировала ракеты.- Киев представляет для нас серьезную проблему, потому он прикрыт американскими "Патриотами". А вопрос сбиваемости или несбиваемости "Кинжала" пока до конца не решен, потому что на войне все врут."Кинжал" – это аэробаллистическая звуковая ракета. Когда США создавали подобное оружие, они не могли решить двух вопросов. Их прямоточный воздушный двигатель плохо работал. Его надо было долго разгонять, прежде чем он набирал скорость. И их боеголовка не управлялась на гиперзвуковых скоростях. Американцы рвали на себе волосы, но у них ничего не получалось.Мы сказали, что у нас все получилось. А через некоторое время стала поэтапно выясняться правда, что никакого прямоточного воздушного реактивного двигателя на "Кинжале" нет. Это "Искандер-М", адаптированный для ударов с авиационной платформы. Только бьет он не на 500 километров, а на 2000.Да, эта ракета работает на гиперзвуковых скоростях, когда ее сбросили откуда-то сверху. А когда она непосредственно атакует противника в районе Киева, оказалось, что ее скорость составляет 3 маха. Это не гиперзвуковая скорость. И вопрос маневрирования боеголовки на таких суперскоростях мы так же, как и американцы, не решили.Мы нигде не соврали. Просто американские сверхманевренные ракеты PAC-3 буквально втыкаются в боеголовку. Они сбивают баллистические ракеты такого типа.США прямо сказали, что рассказы спикера ВВС Украины Игната, что они якобы сбили 23 ракеты, – это вранье в кубе. Это тот же "призрак Киева". Но пару ракет на определенных курсах они сбили.Короче говоря, под зонтиком "Патриотов" в Киеве располагались лучшие украинские заводы: КБ "Луч" (разрабатывал почти все ракеты и делал электронику) и "Артем" (делает ракеты Р-624 "Ольха" под РСЗО "Смерч", из которых обстреляли Белгород).Что они сделали? У них была ракета Р-624. Она была сверхманевренная и точная, но она била на 70 километров. Они уменьшили ее боевую часть, увеличили топливный бак, дотянули ее до 130 километров и выпустили опытную партию, которая упала на Белгород. Мы после этого этот завод заземлили.В Киеве еще есть завод "Маяк", который в советское время выпускал магнитофоны. Там выпускали все украинское стрелковое оружие. Мы его уничтожили. Мы взорвали завод "Импульс" в Шостке, где создавались капсулы взрыватели.Кроме того, противник в районе Коломыи (Львовская область) собирался разместить три аэродрома под F-16. Мы их тоже разбомбили.Мы стараемся этими ударами превентивно обессилить украинскую ПВО. И США сказали ВСУ больше не тратить ракеты от "Патриотов" на "Кинжалы", потому что они закидывают золотыми слитками одну нашу ракету. У американцев их больше нет. Поэтому надо объявить "Кинжал" несбиваемой русской ракетой, как Х-22.А Х-22 они действительно сбить не могут. Потому что она в самом деле летит на скорости, близкой к гиперзвуку. Но у нее точность ниже, чем у "Кинжала".Это первая ветка украинского военного дерева, которую должен отпилить наш православный русский бобр. Надо оставить киевский режим без какой-либо промышленности.- Это невозможно, потому что территория слишком большая.- Конечно, невозможно. Но мы можем выбить из цепи наиболее важные объекты, в результате чего производство остановится. Хотя она на Украине и так децентрализована. Основная ее задача – продержаться, пока демократы и республиканцы разберутся между собой. Потому что любая следующая администрация продолжит помогать Киеву. Америка в этом заинтересована.- А на земле какую "ветку" должен отпилить наш "бобер"?- Начну с Крынок. По подсчетам независимых наблюдателей, там погибло 6 тысяч украинских военнослужащих. Противник ушел почти со всех островов, потому что на этот плацдарм нужно регулярно подбрасывать войска.Недавно командующему группировкой "Днепр" Теплинскому исполнилось 55 лет. ТГ-канал "Рыбарь" в этот день написал пост, где "поздравил" его так, что после этого "Рыбаря" занесли "на карандаш". От Теплинского все время требуют сбросить противника в реку.- А Путин, наоборот, говорит, что не надо, мол, пусть и дальше туда бездумно бросают войска. Я не знаю, как правильно поступить.- Никто не знает.Немцы говорили, что лучший способ покончить с плацдармом – дождаться ледохода, когда невозможно снабжать плацдарм, а потом перейти в наступление и срезать его. Мы уже дважды пытались провести наземную операцию, когда танки и бронетехника вместе с морпехами и десантниками атаковали позиции ВСУ. Но на нас тут же налетали украинские дроны, выбивали технику, а мы опять становились в осаду.А у врага там лучшая ягер-группа – "птицы Мадяра".Так что надо заканчивать с постоянным шельмованием командующих оперативных групп. Наши неудачи связаны с недостатком личного состава и с кризисом техники, которая не может противостоять FPV-дронам.Нам с этим пора смириться и постепенно атаковать противника.Наша 810-я бригада морской пехоты опробовала следующее тактическое новшество. Наши штурмовые группы идут при поддержке дронов, которые бросают на противника слезоточивый газ. Пока украинцы в подвалах протирают глаза тряпками, мы бросаемся вперед. Это не химическое оружие, а средство для разгона демонстрантов. И такое стахановское нововведение распространилось на все фронты.Но дело идет тяжело. Наш основной расчет связан с тем, что на Украине постепенно иссякнет поток техники, когда противник потихоньку сам начнет что-то оставлять и отходить на заранее подготовленные оборонительные позиции.- Судя по карте, что-то они оставляют.- Пока ВСУ ничего не оставляют. Снарядов у них меньше, отвечают реже, но команды FPV-дронов у них очень эффективные. И тактически противник подготовлен. Эти четыре узла обороны держатся хорошо.Буквально два дня назад появилось видео, как две украинские "Брэдли" расстреляли наш танк Т-90М "Прорыв" в том самом Степовом, которое наши блогеры давным-давно "взяли". Причем на том же месте, что и месяц назад. Танк обманули, заставили подойти поближе и в упор расстреляли. Потому что на "Брэдли" есть хорошие пушки с бронебойными снарядами. Разбили ему привод на башне, она перестала вращаться, и наш экипаж танк покинул.В украинских штурмовых бригадах – чрезвычайно грамотный, подготовленный и мотивированный личный состав. Мы смеялись над ними по поводу "контрнаступа". Но их потери связаны были с тем, что их просто гнали на наши оборонительные позиции. А так мы уже испытываем те же самые проблемы, что и враг.Мы рассчитываем на большее количество людей. На Западе активно продвигается информация, что Россия готова открыть второй фронт, двинувшись на Харьков со стороны Белгородской области. Перед выборами это был бы неплохой вариант.- Насколько я понимаю, это слишком сложный план для наступления.- По прямой от Купянска до Харькова – 118 километров. Но если посмотреть на линию фронта, которая изогнута в нашу сторону, то там километров 250.Ясно, что оборону границы, которая формально не пересекается по требованию стран Запада, держат срочники, пограничники и народные дружины. И если мы продвинемся к Харькову, чтобы его обстреливать из артиллерии, то ВСУ смогут сконцентрировать за Купянском несколько танковых бригад и ударом пройти на нашу территорию.То, что противник может быстро проломить нашу неподготовленную оборону, мы все видели. Если враг начнет боевые действия на территории "старой" России, тут начнется жуткая паника.Эти варианты надо просчитывать. ВСУ могут разрешить нам обстреливать Харьков, но ударят через границу в другом направлении. И тогда мы уже будем бегать с бледным видом. Так что надо смотреть, сможем ли мы защитить границу на определенных позициях, чтобы потом продвигаться к Харькову.Теперь поговорим о Новомихайловке. Мы ее несколько раз брали, а ВСУ несколько раз нас отбрасывали. Сам населенный пункт они держат четко.Рядом с населенным пунктом проходит дорога, которая обеспечивает снабжение угледарской группировки. Возьмем Новомихайловку – перережем эту дорогу.- А вбить клин между Угледаром и Курахово мы можем?- Как только мы начинаем вбивать клин, у нас начинаются проблемы. Так что нам надо продолжать метод бобра, чтобы не дать противнику возможности маневрировать войсками.Если ВСУ везде равномерно расставят свои лучшие войска, мы где-то прорвемся.Мы же в районе Северского выступа атаковали в новом месте.- Веселое?- Нет. Веселое мы практически окружили, но ВСУ оттуда почему-то не уходят. Мы неожиданно выстрелили где-то в другом месте и с ходу прошли несколько километров.Ничего другого, кроме постоянного давления на фронте и уничтожения ВПК Украины, мы пока придумать не можем. Пока эта схема работает. Мы с ограниченными потерями утилизируем большое количество личного состава противника.Зеленский сказал: "Мы успешно держим оборону, и я этому рад". Возразить ему нечего. Поэтому нам надо и дальше наращивать численность личного состава на ЛБС и выкашивать противника.Как ни крути, у нас есть авиация. Например, 7 января в районе Донецка мы произвели налет вертолетами Ми-28, которые ракетами "Вихрь" расстреляли ряд укрепрайонов ВСУ. 300 вражеских бойцов сразу погибли. Их пришлось поменять.Мы используем новые тактические новации. Бомба "Дрель" у нас готова. У нее 15 суббоеприпасов, которая может за один раз уничтожить батарею ЗРК. Мы будем бросать на ВСУ все возможное, чтобы посмотреть, что у них останется.Противника нельзя недооценивать. У него есть в резерве несколько механизированных бригад. У него есть "Абрамсы" с системой динамической защиты в условиях городского боя. Американцы пытаются защитить свои танки. Контрудары враг наносить может.Наши планы неизвестны. Это хорошо. Не надо ничего анонсировать, чтобы потом краснеть за то, что мы чего-то не достигли.Я думаю, что до конца марта противник серьезных наступательных операций проводить не будет. Это будет или вынужденный контрудар, если мы начнем наступление по границам Харьковской области или где-то прорвем фронт. Но наиболее вероятное развитие событий – это наше продвижение то тут на километр, то там на километр. Например, мы не спеша срежем Работинский выступ.У нас есть преимущество в людях и техники, но нет громких побед и взятых населенных пунктов. Тем не менее, я бы не стал говорить, что все плохо. Надо дальше грызть это гигантское дерево ВСУ, пока оно не упадет. Надо не терять надежды и не искать виноватых.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20240115/1052669443.html

https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html

https://ukraina.ru/20240115/1052704300.html

https://ukraina.ru/20240112/1052644351.html

россия

киев

харьков

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, киев, ракеты, беспилотники, харьков, сша, "кинжал", зрк patriot