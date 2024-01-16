https://ukraina.ru/20240116/1052711993.html

Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУ

Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУ - 16.01.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУ

Российская армия и Первый (донецкий) корпус продолжают медленное наступление на Курахово и Угледар, отодвигая врага от столицы ДНР все дальше и дальше. Эти направления признаны более перспективными, чем достаточно хорошо укрепленная Авдеевка

2024-01-16T10:35

2024-01-16T10:35

2024-01-16T10:35

эксклюзив

донецк

авдеевка

марьинка

угледар

спецоперация

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Поселок Георгиевку, который лежит на пути к Курахово, российские бойцы обходят с двух сторон, но штурмовые группы действуют уже и в самом поселке. Есть продвижение и по трассе Н-15.К югу от нее армия продолжает брать по 5-7 опорников в сутки вокруг поселка Победа в направлении Угледара, и охватывать с трех сторон Новомихайловку. С запада это сделать пока не получается из-за того, что рядом с ней находится поселок Парасковеевка, который контролируется украинцами."В этом месте наши разгромили украинский укрепрайон "Зверинец", но из-за того, что закончилось б/к пришлось из него уйти, но и украинцы туда уже не вернулись. Теперь это серая зона. Новомихайловка - это теперь руины и развалины в заснеженной степи, настолько там сильна интенсивность боевых действий.Наша артиллерия каждый божий день долбит Георгиевку, при этом "Солнцепеками" выжигая позиции врага. Мы продолжаем брать посадки и в районе Невельского, из которого ВСУ бьют по Кировскому и частично по Петровскому районам, и в районе Нетайлово", - рассказал о ситуации на донецком фронте волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Постепенное отодвигание украинцев от Донецка, конечно, уменьшило количество обстрелов города, но проблему пока еще не сняло."На 5 км отбросили от столицы, да, но украинская артиллерия может бить по городской застройке с расстояния в 10-15 км. Поэтому надо отодвигать ВСУ и дальше.И вообще украинцы стали компенсировать недостаток артиллерийский снарядов ударами по Донецку с помощью БПЛА, к которым они крепят ВОГ-40 или 82-мм мины и сбрасывают их на головы горожан. Так сейчас пострадал опять торговый центр "Галактика" и район шахты им. Абакумова. Есть жертвы среди гражданского населения.Сейчас с БПЛА над Донецком можно бороться двумя способами. Первый, это РЭБ, но тут есть и оборотная сторона: эти системы подавляют и наши беспилотники.Второй способ, это возвращение зениток в качестве именно ПВО. Раньше они использовались как крупнокалиберные пулеметы. Их ставили на "Уралы", "ЗИЛы" и "ГАЗы" и вперед, а теперь ими бьют по тяжелым украинским беспилотникам "Баба-Яга" и по FPV-дронам"- сообщил Матюшин.Идут тяжелые бои за поселок Первомайский, который также превращен в руины. На него наступают от Песок. От Песок идет наступление на поселок Северное рядом с Авдеевкой."Степное тоже всё в развалинах. ВСУ там действуют с помощью американских "Брэдли" и остатками "Леопардов", которые переброшены с запорожского фронта на авдеевский вместе с 47-й бригадой ВСУ. Продолжаем также наступать на Новокалиново в сторону Очеретино, откуда идет снабжение Авдеевского гарнизона.Что касается самой Авдеевки, то мы сейчас заходим туда в районе очистительных сооружений рядом с Коксохимом.Наши армейские кулибины, кстати, научились с помощью 3-D принтеров, которые им привозят волонтеры или они сами их покупают в складчину, делать специальные переходники, чтобы с их помощью из РПГ-7 стрелять 82-мм минами. Приспособления легкие. Не надо с собой таскать миномет, чтобы уничтожить пулеметную точку или засевших в блиндажах всушников. Наши с помощью закупаемых на плейсмаркетах компонентах даже научились делась свои собственные РЭБы", - завершил свой рассказ Матюшин.

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https://ukraina.ru/20240112/1052637470.html

https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html

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авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, донецк, авдеевка, марьинка, угледар, спецоперация