Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР - 15.01.2024 Украина.ру
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Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР - 15.01.2024 Украина.ру
Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
Один из главных вопросов начавшегося года — когда Донбасс будет полностью очищен от ВСУ, а также по каким направлениям будет продвигаться российская армия и 1-й (Донецкий) корпус
2024-01-15T04:51
2024-01-15T04:51
сво
угледар
краматорск
славянск
купянск
днр
эксклюзив
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Своим прогнозом с изданием Украина.ру делится донецкий волонтер, воюющий с 2014 года старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Его прогноз — не оптимистический, но реалистический. Освобождение подконтрольной Украине части ДНР не будет легким:"Не надо никаких шапкозакидательских прогнозов, мол, всё у Украины плохо. Мол, снабжения нет. Снабжение есть. Дроны еще у них есть. Мы это на себе ощущаем. Наших ребят-наблюдателей, которые сидят наверху в церкви в Георгиевке (это поселок на пути между Марьинкой и Курахово, которое еще контролируют ВСУ) постоянно атакуют дронами.Сроки освобождения будут зависеть то того, насколько Запад и дальше сможет помогать Украине оружием и б/к. Если не будет, то, как прогнозируют некоторые военные эксперты, ДНР будет полностью освобождена к декабрю 2024. Для таких предположений есть основания. Начинает серьезно полыхать Ближний Восток: Газа, Ирак и йеменские хуситы... Возможно, американцы и НАТО именно туда, а не на Украину, направят основные военные ресурсы.Но если же снабжение Украины сохранится, война может закончиться только к началу 2026 года".По словам Матюшина, есть несколько направлений, по которым будет осуществляться освобождение ДНР. Главное из них это, как это ни странно, не Авдеевка, овладение которой прогнозируют к маю, а Угледар."Если падет Угледар, то на западе ДНР под ВСУ останется только Красноармейский район (Красноармейск — теперь Покровск). Сейчас, как я уже вам говорил, идет наше наступление на Угдер с севера через Новомихайловку и Победу. Если мы возьмем их и населённые пункты, расположенные рядом, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ должны будут отступить на запад — к Красноармейску/Покровску, Новогродовке, Курахово и Селидово.После этого украинская оборона переместится именно в Красноармейский район. Главная трудность овладения им — в том, что там и на подходе к нему расположено много водохранилищ (Кураховское, Карловское и т.д.) и речка Волчья. Это помогает лучше обороняться", — указывает на проблемы российского наступления Матюшин.Что касается продвижения от Горловки, то оно затруднено тем, что ВСУ создавали там серьезную линию обороны, как и в Авдеевке, в течение 8 лет. Поэтому, чтобы не тратить резервы в лобовых боях, сейчас и идет российское наступление в обход — на Часов Яр и Константиновку."Там не такие серьезные укрепления и, по всей вероятности, украинцы не успеют создать их. Если падет Константиновка, то от нее до Краматорско-Славянской агломерации будет 6-9 километров.Освобождение Константиновки — очень важно, так как это крупный узловой транспортный центр: от него дороги ведут и к Горловке, и к Красноармейску/Покровску, и к Краматорску. Поэтому, чтобы опять же не попасть в окружение, ВСУ вынуждены будут отвести свою группировку из-под Горловки к Красноармейску", — полагает Матюшин.Падение серьезного укрепрайона в районе Краматорска и Славянска будет зависеть от успешности действий российской армии и 2-го (Луганского) армейского корпуса, которые наступают на Купянск.Но весь указанный прогноз, по словам собеседника издания Украина.ру, окажется реалистичен, если рассматривать донецкую карту боевых действий в отрыве от ситуации на других фронтах."Вполне возможно, что может произойти наш глубокий прорыв на Запорожском направлении, и противник вынужден будет сам выводить войска из Донбасса, чтобы не попасть в котел.Может быть, кстати, и нанесен наш удар в Харьковской области (по неподтвержденным данным, сейчас в Харькове идёт украинская эвакуация; видимо, в ожидании нашей атаки).Опять-таки противник вынужден будет оттянуть часть своих сил с донецкого направления, чтобы задержать наше продвижение на Харьковщине. Поэтому он и будет в итоге вынужден оставить часть территории ДНР, что облегчит нам полное освобождение Донбасса.Вообще, война с украинцами — вещь трудно предсказуемая, мы делаем свои прогнозы, исходя из нормальной, человеческой логики, ВСУ же действуют вопреки ей. Образно говоря, мы садимся играть с ними в шахматы, а они с нами — в шашки, причем в "Чапаева"...", — подытожил Александр Матюшин.
https://ukraina.ru/20240112/1052637470.html
https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, угледар, краматорск, славянск, купянск, днр, эксклюзив
СВО, Угледар, Краматорск, Славянск, Купянск, ДНР, Эксклюзив

Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР

04:51 15.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из главных вопросов начавшегося года — когда Донбасс будет полностью очищен от ВСУ, а также по каким направлениям будет продвигаться российская армия и 1-й (Донецкий) корпус
Своим прогнозом с изданием Украина.ру делится донецкий волонтер, воюющий с 2014 года старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
Его прогноз — не оптимистический, но реалистический. Освобождение подконтрольной Украине части ДНР не будет легким:
"Не надо никаких шапкозакидательских прогнозов, мол, всё у Украины плохо. Мол, снабжения нет. Снабжение есть. Дроны еще у них есть. Мы это на себе ощущаем.
Наших ребят-наблюдателей, которые сидят наверху в церкви в Георгиевке (это поселок на пути между Марьинкой и Курахово, которое еще контролируют ВСУ) постоянно атакуют дронами.
Сроки освобождения будут зависеть то того, насколько Запад и дальше сможет помогать Украине оружием и б/к. Если не будет, то, как прогнозируют некоторые военные эксперты, ДНР будет полностью освобождена к декабрю 2024.
Для таких предположений есть основания. Начинает серьезно полыхать Ближний Восток: Газа, Ирак и йеменские хуситы... Возможно, американцы и НАТО именно туда, а не на Украину, направят основные военные ресурсы.
Но если же снабжение Украины сохранится, война может закончиться только к началу 2026 года".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 05:02
Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"Говоря о российской наступлении под Донецком после освобождения Марьинки, нужно уже употреблять словосочетание "донецкий фронт", так как театр военных действий и задач расширился, считает донецкий волонтер Елена Бобкова
По словам Матюшина, есть несколько направлений, по которым будет осуществляться освобождение ДНР. Главное из них это, как это ни странно, не Авдеевка, овладение которой прогнозируют к маю, а Угледар.
"Если падет Угледар, то на западе ДНР под ВСУ останется только Красноармейский район (Красноармейск — теперь Покровск).
Сейчас, как я уже вам говорил, идет наше наступление на Угдер с севера через Новомихайловку и Победу. Если мы возьмем их и населённые пункты, расположенные рядом, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ должны будут отступить на запад — к Красноармейску/Покровску, Новогродовке, Курахово и Селидово.
После этого украинская оборона переместится именно в Красноармейский район. Главная трудность овладения им — в том, что там и на подходе к нему расположено много водохранилищ (Кураховское, Карловское и т.д.) и речка Волчья. Это помогает лучше обороняться", — указывает на проблемы российского наступления Матюшин.
Что касается продвижения от Горловки, то оно затруднено тем, что ВСУ создавали там серьезную линию обороны, как и в Авдеевке, в течение 8 лет. Поэтому, чтобы не тратить резервы в лобовых боях, сейчас и идет российское наступление в обход — на Часов Яр и Константиновку.
"Там не такие серьезные укрепления и, по всей вероятности, украинцы не успеют создать их. Если падет Константиновка, то от нее до Краматорско-Славянской агломерации будет 6-9 километров.
Освобождение Константиновки — очень важно, так как это крупный узловой транспортный центр: от него дороги ведут и к Горловке, и к Красноармейску/Покровску, и к Краматорску. Поэтому, чтобы опять же не попасть в окружение, ВСУ вынуждены будут отвести свою группировку из-под Горловки к Красноармейску", — полагает Матюшин.
Падение серьезного укрепрайона в районе Краматорска и Славянска будет зависеть от успешности действий российской армии и 2-го (Луганского) армейского корпуса, которые наступают на Купянск.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 15:05
Донецкий фронт. После Марьинки российская армия наступает на Курахово и УгледарПосле освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт
Но весь указанный прогноз, по словам собеседника издания Украина.ру, окажется реалистичен, если рассматривать донецкую карту боевых действий в отрыве от ситуации на других фронтах.
"Вполне возможно, что может произойти наш глубокий прорыв на Запорожском направлении, и противник вынужден будет сам выводить войска из Донбасса, чтобы не попасть в котел.
Может быть, кстати, и нанесен наш удар в Харьковской области (по неподтвержденным данным, сейчас в Харькове идёт украинская эвакуация; видимо, в ожидании нашей атаки).
Опять-таки противник вынужден будет оттянуть часть своих сил с донецкого направления, чтобы задержать наше продвижение на Харьковщине. Поэтому он и будет в итоге вынужден оставить часть территории ДНР, что облегчит нам полное освобождение Донбасса.
Вообще, война с украинцами — вещь трудно предсказуемая, мы делаем свои прогнозы, исходя из нормальной, человеческой логики, ВСУ же действуют вопреки ей. Образно говоря, мы садимся играть с ними в шахматы, а они с нами — в шашки, причем в "Чапаева"...", — подытожил Александр Матюшин.
 
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04:51Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
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