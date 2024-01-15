https://ukraina.ru/20240115/1052657683.html

Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР

Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР - 15.01.2024 Украина.ру

Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР

Один из главных вопросов начавшегося года — когда Донбасс будет полностью очищен от ВСУ, а также по каким направлениям будет продвигаться российская армия и 1-й (Донецкий) корпус

2024-01-15T04:51

2024-01-15T04:51

2024-01-15T04:51

сво

угледар

краматорск

славянск

купянск

днр

эксклюзив

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Своим прогнозом с изданием Украина.ру делится донецкий волонтер, воюющий с 2014 года старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Его прогноз — не оптимистический, но реалистический. Освобождение подконтрольной Украине части ДНР не будет легким:"Не надо никаких шапкозакидательских прогнозов, мол, всё у Украины плохо. Мол, снабжения нет. Снабжение есть. Дроны еще у них есть. Мы это на себе ощущаем. Наших ребят-наблюдателей, которые сидят наверху в церкви в Георгиевке (это поселок на пути между Марьинкой и Курахово, которое еще контролируют ВСУ) постоянно атакуют дронами.Сроки освобождения будут зависеть то того, насколько Запад и дальше сможет помогать Украине оружием и б/к. Если не будет, то, как прогнозируют некоторые военные эксперты, ДНР будет полностью освобождена к декабрю 2024. Для таких предположений есть основания. Начинает серьезно полыхать Ближний Восток: Газа, Ирак и йеменские хуситы... Возможно, американцы и НАТО именно туда, а не на Украину, направят основные военные ресурсы.Но если же снабжение Украины сохранится, война может закончиться только к началу 2026 года".По словам Матюшина, есть несколько направлений, по которым будет осуществляться освобождение ДНР. Главное из них это, как это ни странно, не Авдеевка, овладение которой прогнозируют к маю, а Угледар."Если падет Угледар, то на западе ДНР под ВСУ останется только Красноармейский район (Красноармейск — теперь Покровск). Сейчас, как я уже вам говорил, идет наше наступление на Угдер с севера через Новомихайловку и Победу. Если мы возьмем их и населённые пункты, расположенные рядом, то, чтобы не попасть в котел, ВСУ должны будут отступить на запад — к Красноармейску/Покровску, Новогродовке, Курахово и Селидово.После этого украинская оборона переместится именно в Красноармейский район. Главная трудность овладения им — в том, что там и на подходе к нему расположено много водохранилищ (Кураховское, Карловское и т.д.) и речка Волчья. Это помогает лучше обороняться", — указывает на проблемы российского наступления Матюшин.Что касается продвижения от Горловки, то оно затруднено тем, что ВСУ создавали там серьезную линию обороны, как и в Авдеевке, в течение 8 лет. Поэтому, чтобы не тратить резервы в лобовых боях, сейчас и идет российское наступление в обход — на Часов Яр и Константиновку."Там не такие серьезные укрепления и, по всей вероятности, украинцы не успеют создать их. Если падет Константиновка, то от нее до Краматорско-Славянской агломерации будет 6-9 километров.Освобождение Константиновки — очень важно, так как это крупный узловой транспортный центр: от него дороги ведут и к Горловке, и к Красноармейску/Покровску, и к Краматорску. Поэтому, чтобы опять же не попасть в окружение, ВСУ вынуждены будут отвести свою группировку из-под Горловки к Красноармейску", — полагает Матюшин.Падение серьезного укрепрайона в районе Краматорска и Славянска будет зависеть от успешности действий российской армии и 2-го (Луганского) армейского корпуса, которые наступают на Купянск.Но весь указанный прогноз, по словам собеседника издания Украина.ру, окажется реалистичен, если рассматривать донецкую карту боевых действий в отрыве от ситуации на других фронтах."Вполне возможно, что может произойти наш глубокий прорыв на Запорожском направлении, и противник вынужден будет сам выводить войска из Донбасса, чтобы не попасть в котел.Может быть, кстати, и нанесен наш удар в Харьковской области (по неподтвержденным данным, сейчас в Харькове идёт украинская эвакуация; видимо, в ожидании нашей атаки).Опять-таки противник вынужден будет оттянуть часть своих сил с донецкого направления, чтобы задержать наше продвижение на Харьковщине. Поэтому он и будет в итоге вынужден оставить часть территории ДНР, что облегчит нам полное освобождение Донбасса.Вообще, война с украинцами — вещь трудно предсказуемая, мы делаем свои прогнозы, исходя из нормальной, человеческой логики, ВСУ же действуют вопреки ей. Образно говоря, мы садимся играть с ними в шахматы, а они с нами — в шашки, причем в "Чапаева"...", — подытожил Александр Матюшин.

https://ukraina.ru/20240112/1052637470.html

https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, угледар, краматорск, славянск, купянск, днр, эксклюзив