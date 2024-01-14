Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю - 14.01.2024 Украина.ру
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Западная Украина за неделю
https://ukraina.ru/20240114/1052679602.html
Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю
Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю - 14.01.2024 Украина.ру
Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю
Львовские суды защищают мужчин от попадания в армию, отменяя решения военкоматов о мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку или непригоден к военной службе по состоянию здоровья
2024-01-14T05:55
2024-01-14T05:55
западная украина за неделю
эксклюзив
западная украина
сергей гайдай
упц
слуга народа
владимир зеленский
алексей резников
тернопольская область
львов
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Львовяне выигрывают суды за право не попасть в армиюЛьвовский окружной административный суд удовлетворил иск львовянина Владимира С. и отменил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о его пригодности к военной службе. Мужчина доказал, что решение ВВК было принято противоправно, сообщают местные СМИ.Как указано в решении суда, Владимир С. обратился в суд с иском к ВВК при Шевченковском районном ТЦК (военкомате) Львова. У мужчины — врожденный порок сердца, в начале августа 2023 года он прошёл медицинское освидетельствование, но ВВК признала его годным к военной службе.Владимир С. посчитал вывод противоправным и составленным без проведения должного осмотра. По мнению истца, ВВК не приняла во внимание все обстоятельства, и его заболевание было квалифицировано как «более лёгкое, чем на самом деле».Дело рассмотрел судья Роман Брилёвский. Он исследовал все материалы, в частности справку ВВК, в которой был указан «врожденный порок сердца и двустворчатый клапан аорты без нарушения функции».В то же время, согласно выписке из медицинской карты Владимира С., его диагноз – врожденный порок сердца, двустворчатый аортальный клапан с нарушениями функций. Ему было рекомендовано ограничить физические нагрузки и проходить осмотр кардиолога и эндокринолога.Комиссия не приняла во внимание осмотр кардиолога, во время которого были зафиксированы жалобы истца на дискомфорт в области сердца. Кроме того, в заключении ВВК отсутствуют какие-либо ссылки на обзор истца кардиологом, эндокринологом.Представитель ВВК не предоставил суду доказательств, что Владимира С. осматривали соответствующие специалисты. Также в документах не указано, что мужчину в военкомате осматривали хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог.Суд пришел к выводу, что комиссия не изучила все данные о состоянии здоровья Владимира С., поэтому вследствие такого осмотра отсутствуют основания ВВК выносить постановление о степени пригодности к военной службе.Судья Роман Брилёвский удовлетворил иск Владимира С. и признал противоправными действия ВВК при Шевченковском районном ТЦК Львова, и отменил постановление комиссии о пригодности истца к военной службе.Это далеко не первый случай, когда львовские суды защищают мужчин от попадания в армию. Так, Львовский окружной административный суд удовлетворил иск преподавателя технологического колледжа «Львовской политехники» к Золочевскому районному ТЦК об отмене его мобилизации.Мужчина в суде доказал, что имеет право на отсрочку.Свои исковые требования он обосновал тем, что он является преподавателем на 1,3 ставки, поэтому по закону имеет право на отсрочку от мобилизации. Представитель ТЦК заявил суду, что мужчина не предоставил подтверждения учёного звания или учёной степени, поэтому право на отсрочку на него не распространяется.Как указано в исковом заявлении преподавателя, он педагогический работник, поэтому на него не распространяется требование о наличии учёного звания или учёной степени, потому что он не обязан заниматься научной деятельностью. Однако, согласно закону, он должен быть трудоустроен не менее чем на 0,75 ставки.Дело рассмотрела судья Наталья Мричко, которая установила, что представитель ТЦК неправильно истолковал закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», из-за чего истцу не предоставили отсрочку. Судья полностью удовлетворила иск преподавателя к Золочевскому военкомату, отменила решение о мобилизации, а также обязала ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от призыва.А еще один житель Львовщины даже отсудил у государства компенсацию из-за отказа в пересечении границы. Как указано в решении суда, вынесенном в декабре 2023 года, случай произошел ещё в июне 2022 года в пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное (кстати, ныне заблокированном польскими перевозчиками).Житель Львовщины мобилизационного возраста вместе с подопечным (своим 82-летним дедом с инвалидностью II группы) ехали за границу рейсовым автобусом.Они представили необходимые документы для проверки. Но начальник группы инспекторов пограничного контроля отказал в пересечении границы мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью, за которым постоянно ухаживает.Муж вместе со своим дедом были вынуждены выйти из рейсового автобуса и добираться во Львов на такси.Мужчина не согласился с запретом пограничников на пересечение границы и обратился в суд. В ноябре 2022 года Львовский окружной админсуд признал противоправным и отменил запрет на пересечение границы для мужчины, в апреле 2023 года это решение поддержал Восьмой апелляционный административный суд.После этого мужчина обратился за компенсацией из-за противоправного запрета в пересечении границы. Он хотел взыскать с госбюджета 250 тысяч грн моральной компенсации и 4,4 тысячи гривен материального ущерба (расходы на билеты за границу, такси во Львов).Дело рассмотрел судья Лычаковского райсуда Львова Григорий Жовнир, который исследовал все материалы и частично удовлетворил иск. Мужчине должны выплатить из госбюджета 20 тыс. грн моральной компенсации, поскольку, по мнению судьи, сумма в 250 тыс. грн завышена. Также истцу должны компенсировать 2417 грн имущественного ущерба – стоимость автобусных билетов для двух человек. Расходы на такси во Львов ему не компенсируют из-за отсутствия квитанции.Стоит отметить, что, несмотря на решение судов, уехать за пределы Украины мужчине так и не удалось.Тернопольскую область может возглавить экс-губернатор ЛуганщиныТернопольскую область, которая встретила Новый год без губернатора – Владимир Труш был неожиданно уволен 29 декабря 2023 – может возглавить «парашютист» с Востока Украины.Кстати, ныне исполняющим обязанности начальника Тернопольской областной военной администрации (ОВА) является один из заместителей Труша – юрист Владимир Важинский. Об этом общественность узнала только 4 января 2024 года, и то не из распоряжения президента, а из новостей на сайте Тернопольской ОВА .А 9 января местный портал «Тернополяни» сообщил, что новым губернатором области может стать бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он – уроженец Северодонецка, однако с 2005 года занимался бизнесом в Киеве, а с 2008 года начал делать политическую карьеру в команде Алексея Резникова, тогда депутата Киевского городского совета.После государственного переворота в Украине в 2014 году Гайдай стал советником главы Обуховского района Киевской области, известного земельными скандалами. А осенью 2015 года партия тогдашнего президента Петра Порошенко отправила уроженца Луганщины в Закарпатье, где «парашютист» Сергей Гайдай возглавил Мукачевскую районную государственную администрацию.После прихода к власти Владимира Зеленского, в окружение которого входил Резников (был вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, позже министром обороны Украины), карьера Сергея Гайдая пошла в гору.Несколько месяцев он был советником нового губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко, а 28 октября 2019 года сам стал губернатором, возглавив Луганскую область. В этой должности он состоял до 15 марта 2023 года, когда почти вся Луганщина перешла под контроль России.С тех пор, по слухам, он не раз пытался перейти на дипломатическую работу, однако ему это не удалось. В частности, в мае 2023 года Казахстан не предоставил агреман на назначение Сергея Гайдая послом Украины (против этого резко выступала Россия). Однако Гайдай находится в кадровом резерве Банковой, несмотря на скандальное увольнение Резникова из Минобороны, и остается медийным персонажем, комментируя события на Донбассе.Причина для появления в Тернопольской области «парашютиста» на посту губернатора более чем очевидна. У местной верхушки партии «Слуга народа» просто нет таких лоббистских возможностей, чтобы навязать Киеву кандидата из своей среды.Во-первых, просто нет лиц, способных и желающих побороться за должность номер один в области. Это свидетельствует как о короткой скамье запасных, так и о низком уровне мотивации и договороспособности лиц, по воле обстоятельств оказавшихся в партии президента.Во-вторых, хотя некоторые провластные депутаты Верховной Рады от Тернопольщины занимают неплохие позиции в парламенте, эта ветвь власти не является ключевой в государстве. Все вопросы, и в первую очередь кадровые, решаются не на Грушевского, а на Банковой, в Офисе президента.А в главном здании страны совсем другие приоритеты и видения. Поэтому фигура проверенного, своего и сейчас формально не задействованного в государственном управлении Гайдая понятнее попыток продвинуть на должность ноунеймов из Тернополя, даже парламентского разлива.Тем более что Сергей Гайдай имеет репутацию искусного менеджера независимо от того, в какой политической команде играет.Понятно, что Тернопольщина – не вершина его амбиций, но это хорошая возможность напомнить о себе. Скорее всего, именно под вызовы настоящего времени его и планируют назначить.«Кому, как не бывшему руководителю фронтовой области знать и понимать важность мобилизации и мобилизационной работы для экономики государства. В конце концов, чужим всегда легче и проще выполнять такие непростые задачи», – написал тернопольский портал «За Збручем».Кроме мобилизации, Сергею Гайдаю будет гораздо легче, чем местным чиновникам, выполнить задачу Киева по захвату Свято-Успенской Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).Хотя Гайдай в 2017 году получил «Орден Святителя Николая Чудотворца» за заслуги перед УПЦ МП и благотворительность, однако с тех пор слишком многое изменилось.Если Сергей Гайдай будет назначен начальником Тернопольской ОВА, он станет вторым выходцем из Луганщины среди губернаторов в Западной Украине. Напомним, что Волынскую ОВА с декабря 2019 года возглавляет родившийся в Краснодонском районе Юрий Погуляйко.
https://ukraina.ru/20231231/1052513433.html
https://ukraina.ru/20231224/1052330404.html
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эксклюзив, западная украина, сергей гайдай, упц, слуга народа, владимир зеленский, алексей резников, тернопольская область, львов, мобилизация
Западная Украина за неделю, Эксклюзив, Западная Украина, Сергей Гайдай, УПЦ, Слуга народа, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Тернопольская область, Львов, мобилизация

Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю

05:55 14.01.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Львовские суды защищают мужчин от попадания в армию, отменяя решения военкоматов о мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку или непригоден к военной службе по состоянию здоровья
Львовяне выигрывают суды за право не попасть в армию
Львовский окружной административный суд удовлетворил иск львовянина Владимира С. и отменил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о его пригодности к военной службе. Мужчина доказал, что решение ВВК было принято противоправно, сообщают местные СМИ.
Как указано в решении суда, Владимир С. обратился в суд с иском к ВВК при Шевченковском районном ТЦК (военкомате) Львова. У мужчины — врожденный порок сердца, в начале августа 2023 года он прошёл медицинское освидетельствование, но ВВК признала его годным к военной службе.
Владимир С. посчитал вывод противоправным и составленным без проведения должного осмотра. По мнению истца, ВВК не приняла во внимание все обстоятельства, и его заболевание было квалифицировано как «более лёгкое, чем на самом деле».
Дело рассмотрел судья Роман Брилёвский. Он исследовал все материалы, в частности справку ВВК, в которой был указан «врожденный порок сердца и двустворчатый клапан аорты без нарушения функции».
В то же время, согласно выписке из медицинской карты Владимира С., его диагноз – врожденный порок сердца, двустворчатый аортальный клапан с нарушениями функций. Ему было рекомендовано ограничить физические нагрузки и проходить осмотр кардиолога и эндокринолога.
Комиссия не приняла во внимание осмотр кардиолога, во время которого были зафиксированы жалобы истца на дискомфорт в области сердца. Кроме того, в заключении ВВК отсутствуют какие-либо ссылки на обзор истца кардиологом, эндокринологом.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 05:57Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из АфрикиЛьвовский бизнесмен, с которым губернатор Максим Козицкий недавно подписал меморандум о создании детского центра, подозревается в невыполнении контрактов для Минобороны на 30 миллионов евро
Представитель ВВК не предоставил суду доказательств, что Владимира С. осматривали соответствующие специалисты. Также в документах не указано, что мужчину в военкомате осматривали хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог.
Суд пришел к выводу, что комиссия не изучила все данные о состоянии здоровья Владимира С., поэтому вследствие такого осмотра отсутствуют основания ВВК выносить постановление о степени пригодности к военной службе.
Судья Роман Брилёвский удовлетворил иск Владимира С. и признал противоправными действия ВВК при Шевченковском районном ТЦК Львова, и отменил постановление комиссии о пригодности истца к военной службе.
Это далеко не первый случай, когда львовские суды защищают мужчин от попадания в армию. Так, Львовский окружной административный суд удовлетворил иск преподавателя технологического колледжа «Львовской политехники» к Золочевскому районному ТЦК об отмене его мобилизации.
Мужчина в суде доказал, что имеет право на отсрочку.
Свои исковые требования он обосновал тем, что он является преподавателем на 1,3 ставки, поэтому по закону имеет право на отсрочку от мобилизации. Представитель ТЦК заявил суду, что мужчина не предоставил подтверждения учёного звания или учёной степени, поэтому право на отсрочку на него не распространяется.
Как указано в исковом заявлении преподавателя, он педагогический работник, поэтому на него не распространяется требование о наличии учёного звания или учёной степени, потому что он не обязан заниматься научной деятельностью. Однако, согласно закону, он должен быть трудоустроен не менее чем на 0,75 ставки.
Дело рассмотрела судья Наталья Мричко, которая установила, что представитель ТЦК неправильно истолковал закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», из-за чего истцу не предоставили отсрочку. Судья полностью удовлетворила иск преподавателя к Золочевскому военкомату, отменила решение о мобилизации, а также обязала ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от призыва.
А еще один житель Львовщины даже отсудил у государства компенсацию из-за отказа в пересечении границы. Как указано в решении суда, вынесенном в декабре 2023 года, случай произошел ещё в июне 2022 года в пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное (кстати, ныне заблокированном польскими перевозчиками).
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря 2023, 03:09Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румынВ Закарпатье предложили запретить Партию венгров Украины, а в Черновицкой области лишили полномочий депутатов облсовета, представляющих румынскую общину.
Житель Львовщины мобилизационного возраста вместе с подопечным (своим 82-летним дедом с инвалидностью II группы) ехали за границу рейсовым автобусом.
Они представили необходимые документы для проверки. Но начальник группы инспекторов пограничного контроля отказал в пересечении границы мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью, за которым постоянно ухаживает.
Муж вместе со своим дедом были вынуждены выйти из рейсового автобуса и добираться во Львов на такси.
Мужчина не согласился с запретом пограничников на пересечение границы и обратился в суд. В ноябре 2022 года Львовский окружной админсуд признал противоправным и отменил запрет на пересечение границы для мужчины, в апреле 2023 года это решение поддержал Восьмой апелляционный административный суд.
После этого мужчина обратился за компенсацией из-за противоправного запрета в пересечении границы. Он хотел взыскать с госбюджета 250 тысяч грн моральной компенсации и 4,4 тысячи гривен материального ущерба (расходы на билеты за границу, такси во Львов).
Дело рассмотрел судья Лычаковского райсуда Львова Григорий Жовнир, который исследовал все материалы и частично удовлетворил иск. Мужчине должны выплатить из госбюджета 20 тыс. грн моральной компенсации, поскольку, по мнению судьи, сумма в 250 тыс. грн завышена. Также истцу должны компенсировать 2417 грн имущественного ущерба – стоимость автобусных билетов для двух человек. Расходы на такси во Львов ему не компенсируют из-за отсутствия квитанции.
Стоит отметить, что, несмотря на решение судов, уехать за пределы Украины мужчине так и не удалось.
Тернопольскую область может возглавить экс-губернатор Луганщины
Тернопольскую область, которая встретила Новый год без губернатора – Владимир Труш был неожиданно уволен 29 декабря 2023 – может возглавить «парашютист» с Востока Украины.
Кстати, ныне исполняющим обязанности начальника Тернопольской областной военной администрации (ОВА) является один из заместителей Труша – юрист Владимир Важинский. Об этом общественность узнала только 4 января 2024 года, и то не из распоряжения президента, а из новостей на сайте Тернопольской ОВА .
А 9 января местный портал «Тернополяни» сообщил, что новым губернатором области может стать бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он – уроженец Северодонецка, однако с 2005 года занимался бизнесом в Киеве, а с 2008 года начал делать политическую карьеру в команде Алексея Резникова, тогда депутата Киевского городского совета.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
17 декабря 2023, 11:40Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский во Львове и "взрывной депутат" в ЗакарпатьеПрезидент Украины, выступая во Львове перед представителями местных и региональных властей, пригрозил лишить должностей тех, кто не выделит как можно больше средств в местных бюджетах на оборонные нужды.
После государственного переворота в Украине в 2014 году Гайдай стал советником главы Обуховского района Киевской области, известного земельными скандалами. А осенью 2015 года партия тогдашнего президента Петра Порошенко отправила уроженца Луганщины в Закарпатье, где «парашютист» Сергей Гайдай возглавил Мукачевскую районную государственную администрацию.
После прихода к власти Владимира Зеленского, в окружение которого входил Резников (был вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, позже министром обороны Украины), карьера Сергея Гайдая пошла в гору.
Несколько месяцев он был советником нового губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко, а 28 октября 2019 года сам стал губернатором, возглавив Луганскую область. В этой должности он состоял до 15 марта 2023 года, когда почти вся Луганщина перешла под контроль России.
С тех пор, по слухам, он не раз пытался перейти на дипломатическую работу, однако ему это не удалось. В частности, в мае 2023 года Казахстан не предоставил агреман на назначение Сергея Гайдая послом Украины (против этого резко выступала Россия). Однако Гайдай находится в кадровом резерве Банковой, несмотря на скандальное увольнение Резникова из Минобороны, и остается медийным персонажем, комментируя события на Донбассе.
Причина для появления в Тернопольской области «парашютиста» на посту губернатора более чем очевидна. У местной верхушки партии «Слуга народа» просто нет таких лоббистских возможностей, чтобы навязать Киеву кандидата из своей среды.
Во-первых, просто нет лиц, способных и желающих побороться за должность номер один в области. Это свидетельствует как о короткой скамье запасных, так и о низком уровне мотивации и договороспособности лиц, по воле обстоятельств оказавшихся в партии президента.
Во-вторых, хотя некоторые провластные депутаты Верховной Рады от Тернопольщины занимают неплохие позиции в парламенте, эта ветвь власти не является ключевой в государстве. Все вопросы, и в первую очередь кадровые, решаются не на Грушевского, а на Банковой, в Офисе президента.
А в главном здании страны совсем другие приоритеты и видения. Поэтому фигура проверенного, своего и сейчас формально не задействованного в государственном управлении Гайдая понятнее попыток продвинуть на должность ноунеймов из Тернополя, даже парламентского разлива.
Тем более что Сергей Гайдай имеет репутацию искусного менеджера независимо от того, в какой политической команде играет.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
10 декабря 2023, 06:23Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во ЛьвовеВоенкомы в Закарпатской и Львовской областях начали облавы на посетителей спортзалов и фитнес-центров. А в закарпатском комплексе "Косино" мужчин вытаскивали из саун и термальных ванн.
Понятно, что Тернопольщина – не вершина его амбиций, но это хорошая возможность напомнить о себе. Скорее всего, именно под вызовы настоящего времени его и планируют назначить.
«Кому, как не бывшему руководителю фронтовой области знать и понимать важность мобилизации и мобилизационной работы для экономики государства. В конце концов, чужим всегда легче и проще выполнять такие непростые задачи», – написал тернопольский портал «За Збручем».
Кроме мобилизации, Сергею Гайдаю будет гораздо легче, чем местным чиновникам, выполнить задачу Киева по захвату Свято-Успенской Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Хотя Гайдай в 2017 году получил «Орден Святителя Николая Чудотворца» за заслуги перед УПЦ МП и благотворительность, однако с тех пор слишком многое изменилось.
Если Сергей Гайдай будет назначен начальником Тернопольской ОВА, он станет вторым выходцем из Луганщины среди губернаторов в Западной Украине. Напомним, что Волынскую ОВА с декабря 2019 года возглавляет родившийся в Краснодонском районе Юрий Погуляйко.
 
Западная Украина за неделюЭксклюзивЗападная УкраинаСергей ГайдайУПЦСлуга народаВладимир ЗеленскийАлексей РезниковТернопольская областьЛьвовмобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
05:55Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю
05:13"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в стране
04:37Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос
04:26Алексей Мухин: США создали еще три армии, которые вместе с ВСУ попытаются нанести России удар весной
18:25Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
18:16Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине
18:00"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину
17:49Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия
16:58Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил
16:25"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
16:03Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
15:48"Тебе просто скучно": немка перекрыла себе доступ к еде с помощью Зеленского
15:20О пользе, вреде и населении новых российских регионов
14:01Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУ
13:41На выборах в Тайване лидирует противник Пекина и сторонник дружбы с США. Что это значит
13:01Взрывы, обстановка на Краснолиманском направлении, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 января
12:24До тысячи обстрелов в день: Маляр пожаловалась, что Россия "морально ломает" ВСУ
12:05На какой отчаянный шаг идёт Зеленский, кто его последняя надежда и где на Украине место силы - Царёв
12:00"Национализм возрождается": пенсионер, высланный из Латвии, расплакался в России, рассказывая о семье
11:01"Активизировалась польская и союзная авиация": Варшава подняла в воздух самолеты из-за России
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