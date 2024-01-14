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Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю

Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю - 14.01.2024 Украина.ру

Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю

Львовские суды защищают мужчин от попадания в армию, отменяя решения военкоматов о мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку или непригоден к военной службе по состоянию здоровья

2024-01-14T05:55

2024-01-14T05:55

2024-01-14T05:55

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Львовяне выигрывают суды за право не попасть в армиюЛьвовский окружной административный суд удовлетворил иск львовянина Владимира С. и отменил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о его пригодности к военной службе. Мужчина доказал, что решение ВВК было принято противоправно, сообщают местные СМИ.Как указано в решении суда, Владимир С. обратился в суд с иском к ВВК при Шевченковском районном ТЦК (военкомате) Львова. У мужчины — врожденный порок сердца, в начале августа 2023 года он прошёл медицинское освидетельствование, но ВВК признала его годным к военной службе.Владимир С. посчитал вывод противоправным и составленным без проведения должного осмотра. По мнению истца, ВВК не приняла во внимание все обстоятельства, и его заболевание было квалифицировано как «более лёгкое, чем на самом деле».Дело рассмотрел судья Роман Брилёвский. Он исследовал все материалы, в частности справку ВВК, в которой был указан «врожденный порок сердца и двустворчатый клапан аорты без нарушения функции».В то же время, согласно выписке из медицинской карты Владимира С., его диагноз – врожденный порок сердца, двустворчатый аортальный клапан с нарушениями функций. Ему было рекомендовано ограничить физические нагрузки и проходить осмотр кардиолога и эндокринолога.Комиссия не приняла во внимание осмотр кардиолога, во время которого были зафиксированы жалобы истца на дискомфорт в области сердца. Кроме того, в заключении ВВК отсутствуют какие-либо ссылки на обзор истца кардиологом, эндокринологом.Представитель ВВК не предоставил суду доказательств, что Владимира С. осматривали соответствующие специалисты. Также в документах не указано, что мужчину в военкомате осматривали хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог.Суд пришел к выводу, что комиссия не изучила все данные о состоянии здоровья Владимира С., поэтому вследствие такого осмотра отсутствуют основания ВВК выносить постановление о степени пригодности к военной службе.Судья Роман Брилёвский удовлетворил иск Владимира С. и признал противоправными действия ВВК при Шевченковском районном ТЦК Львова, и отменил постановление комиссии о пригодности истца к военной службе.Это далеко не первый случай, когда львовские суды защищают мужчин от попадания в армию. Так, Львовский окружной административный суд удовлетворил иск преподавателя технологического колледжа «Львовской политехники» к Золочевскому районному ТЦК об отмене его мобилизации.Мужчина в суде доказал, что имеет право на отсрочку.Свои исковые требования он обосновал тем, что он является преподавателем на 1,3 ставки, поэтому по закону имеет право на отсрочку от мобилизации. Представитель ТЦК заявил суду, что мужчина не предоставил подтверждения учёного звания или учёной степени, поэтому право на отсрочку на него не распространяется.Как указано в исковом заявлении преподавателя, он педагогический работник, поэтому на него не распространяется требование о наличии учёного звания или учёной степени, потому что он не обязан заниматься научной деятельностью. Однако, согласно закону, он должен быть трудоустроен не менее чем на 0,75 ставки.Дело рассмотрела судья Наталья Мричко, которая установила, что представитель ТЦК неправильно истолковал закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», из-за чего истцу не предоставили отсрочку. Судья полностью удовлетворила иск преподавателя к Золочевскому военкомату, отменила решение о мобилизации, а также обязала ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от призыва.А еще один житель Львовщины даже отсудил у государства компенсацию из-за отказа в пересечении границы. Как указано в решении суда, вынесенном в декабре 2023 года, случай произошел ещё в июне 2022 года в пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное (кстати, ныне заблокированном польскими перевозчиками).Житель Львовщины мобилизационного возраста вместе с подопечным (своим 82-летним дедом с инвалидностью II группы) ехали за границу рейсовым автобусом.Они представили необходимые документы для проверки. Но начальник группы инспекторов пограничного контроля отказал в пересечении границы мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью, за которым постоянно ухаживает.Муж вместе со своим дедом были вынуждены выйти из рейсового автобуса и добираться во Львов на такси.Мужчина не согласился с запретом пограничников на пересечение границы и обратился в суд. В ноябре 2022 года Львовский окружной админсуд признал противоправным и отменил запрет на пересечение границы для мужчины, в апреле 2023 года это решение поддержал Восьмой апелляционный административный суд.После этого мужчина обратился за компенсацией из-за противоправного запрета в пересечении границы. Он хотел взыскать с госбюджета 250 тысяч грн моральной компенсации и 4,4 тысячи гривен материального ущерба (расходы на билеты за границу, такси во Львов).Дело рассмотрел судья Лычаковского райсуда Львова Григорий Жовнир, который исследовал все материалы и частично удовлетворил иск. Мужчине должны выплатить из госбюджета 20 тыс. грн моральной компенсации, поскольку, по мнению судьи, сумма в 250 тыс. грн завышена. Также истцу должны компенсировать 2417 грн имущественного ущерба – стоимость автобусных билетов для двух человек. Расходы на такси во Львов ему не компенсируют из-за отсутствия квитанции.Стоит отметить, что, несмотря на решение судов, уехать за пределы Украины мужчине так и не удалось.Тернопольскую область может возглавить экс-губернатор ЛуганщиныТернопольскую область, которая встретила Новый год без губернатора – Владимир Труш был неожиданно уволен 29 декабря 2023 – может возглавить «парашютист» с Востока Украины.Кстати, ныне исполняющим обязанности начальника Тернопольской областной военной администрации (ОВА) является один из заместителей Труша – юрист Владимир Важинский. Об этом общественность узнала только 4 января 2024 года, и то не из распоряжения президента, а из новостей на сайте Тернопольской ОВА .А 9 января местный портал «Тернополяни» сообщил, что новым губернатором области может стать бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Он – уроженец Северодонецка, однако с 2005 года занимался бизнесом в Киеве, а с 2008 года начал делать политическую карьеру в команде Алексея Резникова, тогда депутата Киевского городского совета.После государственного переворота в Украине в 2014 году Гайдай стал советником главы Обуховского района Киевской области, известного земельными скандалами. А осенью 2015 года партия тогдашнего президента Петра Порошенко отправила уроженца Луганщины в Закарпатье, где «парашютист» Сергей Гайдай возглавил Мукачевскую районную государственную администрацию.После прихода к власти Владимира Зеленского, в окружение которого входил Резников (был вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, позже министром обороны Украины), карьера Сергея Гайдая пошла в гору.Несколько месяцев он был советником нового губернатора Закарпатья Игоря Бондаренко, а 28 октября 2019 года сам стал губернатором, возглавив Луганскую область. В этой должности он состоял до 15 марта 2023 года, когда почти вся Луганщина перешла под контроль России.С тех пор, по слухам, он не раз пытался перейти на дипломатическую работу, однако ему это не удалось. В частности, в мае 2023 года Казахстан не предоставил агреман на назначение Сергея Гайдая послом Украины (против этого резко выступала Россия). Однако Гайдай находится в кадровом резерве Банковой, несмотря на скандальное увольнение Резникова из Минобороны, и остается медийным персонажем, комментируя события на Донбассе.Причина для появления в Тернопольской области «парашютиста» на посту губернатора более чем очевидна. У местной верхушки партии «Слуга народа» просто нет таких лоббистских возможностей, чтобы навязать Киеву кандидата из своей среды.Во-первых, просто нет лиц, способных и желающих побороться за должность номер один в области. Это свидетельствует как о короткой скамье запасных, так и о низком уровне мотивации и договороспособности лиц, по воле обстоятельств оказавшихся в партии президента.Во-вторых, хотя некоторые провластные депутаты Верховной Рады от Тернопольщины занимают неплохие позиции в парламенте, эта ветвь власти не является ключевой в государстве. Все вопросы, и в первую очередь кадровые, решаются не на Грушевского, а на Банковой, в Офисе президента.А в главном здании страны совсем другие приоритеты и видения. Поэтому фигура проверенного, своего и сейчас формально не задействованного в государственном управлении Гайдая понятнее попыток продвинуть на должность ноунеймов из Тернополя, даже парламентского разлива.Тем более что Сергей Гайдай имеет репутацию искусного менеджера независимо от того, в какой политической команде играет.Понятно, что Тернопольщина – не вершина его амбиций, но это хорошая возможность напомнить о себе. Скорее всего, именно под вызовы настоящего времени его и планируют назначить.«Кому, как не бывшему руководителю фронтовой области знать и понимать важность мобилизации и мобилизационной работы для экономики государства. В конце концов, чужим всегда легче и проще выполнять такие непростые задачи», – написал тернопольский портал «За Збручем».Кроме мобилизации, Сергею Гайдаю будет гораздо легче, чем местным чиновникам, выполнить задачу Киева по захвату Свято-Успенской Почаевской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).Хотя Гайдай в 2017 году получил «Орден Святителя Николая Чудотворца» за заслуги перед УПЦ МП и благотворительность, однако с тех пор слишком многое изменилось.Если Сергей Гайдай будет назначен начальником Тернопольской ОВА, он станет вторым выходцем из Луганщины среди губернаторов в Западной Украине. Напомним, что Волынскую ОВА с декабря 2019 года возглавляет родившийся в Краснодонском районе Юрий Погуляйко.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, сергей гайдай, упц, слуга народа, владимир зеленский, алексей резников, тернопольская область, львов, мобилизация