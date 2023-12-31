https://ukraina.ru/20231231/1052513433.html

Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки

Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки - 31.12.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки

Львовский бизнесмен, с которым губернатор Максим Козицкий недавно подписал меморандум о создании детского центра, подозревается в невыполнении контрактов для Минобороны на 30 миллионов евро

2023-12-31T05:57

2023-12-31T05:57

2023-12-31T05:57

эксклюзив

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африка

закарпатье

ровно

тернополь

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В двух областях региона – смена губернаторовВ последние дни 2023 года был назначен новый глава Ровенской областной военной администрации (ОВА) и уволен глава Тернопольской ОВА. При этом в Ровенской области кадровые изменения произошли в штатном режиме, а вот отставка губернатора Тернопольщины стала неожиданностью.Должность главы Ровенской ОВА была вакантна с 21 ноября 2023 года, когда Верховная Рада Украины проголосовала за назначение тогдашнего губернатора Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины.Виталий Коваль принадлежит к "первому призыву" губернаторов Владимира Зеленского – он был назначен ещё в сентябре 2019 года.12 декабря Кабинет министров согласовал на должность председателя Ровенской ОВА еще одного Коваля – Александра, который до административной реформы 2020 возглавлял Костопольскую районную администрацию, а с тех пор – Ровенскую.Стоит отметить, что новый Ровенский район объединил Здолбуновский, Острожский, Костопольский, Ровенский, Березновский, Гощанский и Корецкий районы, и стал территориально крупнейшим в области.Замена Коваля на Коваля вызвала в Ровно шутки о губернаторской династии, однако ещё в декабре 2019 Александр Коваль заявил, что с Виталием Ковалем он имеет одну фамилию, но они не являются родственниками, даже далёкими (это действительно так).При этом оба Коваля принадлежат президентской партии "Слуга народа", причём Александр Коваль является депутатом Ровенского областного совета от этой партии.А вот еще один выдвиженец партии "Слуга народа" – Владимир Труш – лишился должности главы Тернопольской ОВА. Кабинет министров Украины неожиданно согласовал его увольнение 27 декабря, а через два дня был опубликован указ президента о том, что Труш уволен "согласно поданному им заявлению".Сам чиновник публично ничего не заявлял, а местные комментаторы рассматривают две основные версии отставки губернатора Тернопольщины.Первая – чисто политическая. Владимир Труш был единственным главой ОВА на Западной Украине, который обязан своим назначением нынешнему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.Дело в том, что, когда Шмыгаль был губернатором Прикрапатья, Труш возглавлял там Рогатинскую районную администрацию, и чиновники находились в дружеских отношениях. Через две недели после того, как Шмыгаль возглавил правительство, Труш был назначен губернатором Тернопольщины. Но сейчас, по слухам в Киеве, позиции премьера ослабли, поэтому его друг лишился должности.Вторая – традиционно коррупционная, и она гораздо вероятнее. Дело в том, что 26 июня 2023 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко при получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух вице-губернаторов – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.По данным следствия, они требовали около 2,4 миллиона гривен у предпринимателя за подписание коммунальным предприятием Тернопольского областного совета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.По информации правоохранителей, за эти деньги чиновники обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед фирмой заявителя за работы, которые уже выполнили и приняли в 2022 году."Это был их откат за возврат долгов перед предприятием", – говорилось тогда в сообщении НАБУ.Демьянчук и Гайдук были уволены задним числом, якобы до задержания, а Головко лишился должности 9 ноября 2023 года, и вся троица пребывает ныне в статусе подозреваемых.При этом Владимир Труш свою причастность к совершенному отрицает и проходит по делу, рассматриваемому Высшим антикоррупционным судом, в качестве свидетеля. В Тернополе не исключают, что после увольнения экс-губернатор тоже может стать подозреваемым.Поставщик из Львова "нагрел" Минобороны на 30 миллионов евроЧёрные тучи собираются и над главой Львовской ОВА Максимом Козицким, и вовсе не потому, что в 2023 году на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество коррупционных правонарушений среди всех областей страны.Близкий к губернатору львовский бизнесмен, с которым Козицкий в начале ноября подписал соглашение о создании детского центра, нанес ущерб Министерству обороны Украины на 1,2 миллиарда гривен (30 миллионов евро).Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 29 декабря задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны Украины, предлагавшего полмиллиона долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.За взятку предприниматель хотел вернуть имущество подконтрольных ему компаний, изъятое в рамках уголовного производства.Как сообщило ДБР, несколько месяцев назад было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на их поставку Министерству обороны более чем на 1,5 млрд грн.Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.Также установлено, что восемь договоров выполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся исключительно строительством.Они не имели надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для Минобороны. Это привело к ущербу бюджета, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн, и срыву поставок.При этом в последние месяцы Игорь Гринкевич позиционировал себя в СМИ как человека, помогающего армии, и щедрого мецената. Так, 6 ноября 2023 года он в качестве соучредителя благотворительного фонда HopeUA подписал с Максимом Козицким и исполняющим обязанности председателя Львовского областного совета Юрием Холодом меморандум о реставрации аварийного дворца магнатов Скшинских-Чарторыйских в Журавно.Речь также шла о создании в нём Центра социальной реабилитации детей и первого на Украине Центра психологической помощи для детей войны "Hope for Kids"После задержания бизнесмена некоторые львовские порталы и телеграм-каналы разместили коллаж из двух фото: на одном Гринкевич с Козицким и Холодом, на втором – с сотрудниками ДБР."На обоих фото Игорь Гринкевич между двумя представителями власти. Но есть один нюанс…", – иронизируют комментаторы.Следует отметить, что это дело может ударить не только по губернатору Львовщины. Многолетним деловым партнером Игоря Гринкевича в ряде строительных компаний является Елена Сапига – дочь начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.Закарпатская соль проигрывает конкуренцию африканскойБуштинское месторождение соли в Закарпатской области пока не работает на полную мощность. Поэтому страна вынуждена закупать техническую соль в Африке, в том числе и для областей Западной Украины. Об этом 26 декабря сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.По его словам, предприятие начало разрабатывать месторождение в 2022 году очень быстрыми темпами, из-за чего постоянно возникали проблемы."Проблема заключалась в том, что на момент запуска разработки месторождения не была должным образом проведена геодезия.Они сначала не планировали бетонировать шахту, со временем, когда проход начал осыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново рыли, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.",– объяснил чиновник.А когда дошли до породы и убедились, что соль есть, начали усиливать вход в шахту. Он прорыт на длину более 200 м и имеет глубину 70 м. На эти укрепления ушло много времени."В то же время, мы говорили, что мощности этой шахты должны обеспечивать все потребности страны в технической соли. А это – 400 тысяч тонн в год. Теперь представьте себе, что эти 400 тысяч тонн поедут с места добычи грузовыми автомобилями...", – отметил он.Из-за риска уничтожить грузовиками трассы Мукачево-Рогатин и Киев-Чоп власти Закарпатья начали договариваться с Укрзализныцей о прокладке отдельного железнодорожного пути к месторождению."Договоренности есть, но этот вопрос не закрыт на сегодняшний день, потому что предприятие использовало все инвестиции на строительство тоннеля и прохода в шахту.Там строят два тоннеля, один резервный, чтобы в случае повреждения первого работа продолжалась и не останавливалось производство. Второй тоннель пока недостроен. Поэтому мы говорим, что предприятие добралось до породы, начали отбирать техническую соль", – рассказал глава ОВА.По его словам, чтобы наладить инфраструктуру, провести доразведку месторождения, доделать проход, нужен ещё год.Пока Буштинское месторождение не ведёт постоянной добычи в промышленных масштабах, там сейчас добывают около 45 тонн технической соли в месяц. При необходимости могут увеличить объемы до 200 тонн – это значит 600 тонн смеси для посыпания дорог.Этого хватит Закарпатью для себя и соседних областей, но такое количество технической соли не покроет все потребности страны, подчеркнул Виктор Никита.Кроме того, практически всю добытую в ноябре соль передали в Одесскую область во время снежного фронта, остановившего движение транспорта."Инвестор предоставил эту соль бесплатно, в Одесскую область поехало 54 тонны технической закарпатской соли, из которой вышло около 150 тонн смеси для посыпания дорог", – отметил губернатор Закарпатья.Техническую соль сейчас доставляют в Украину из Африки по 2500 грн. за тонну. Стоимость закарпатской соли из Буштинского месторождения сейчас составляет 3000 грн., но ее качество – на порядок выше африканского, утверждает глава ОВА."Производитель проводил экспертизы, она отлично растворяется. Потому закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то поступающая в порты соль где-то там на Юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности Запада и Центра", – отметил он.Однако разница в 500 гривен на тоне является для Киева аргументом за то, чтобы импортировать соль из Африки, а не инвестировать в добычу и инфраструктуру в Закарпатье. Возможно, киевские власти уже подсознательно не считают эту территорию своей.

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, украина, львов, львовская область, африка, закарпатье, ровно, тернополь