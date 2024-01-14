100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля

Путаница же и неразбериха в биографических данных вполне может свидетельствовать о том, что документы этого типажа в свое время старательно изымались из обращения. Почему именно, станет ясно чуть позже. Из того, что осталось, можно судить, что свою трудовую, а точнее оригинальную творческую деятельность Френкель начал в строительных предприятиях Николаева и Херсона. 21 года от роду толковый и перспективный менеджер отправился оттачивать мастерство в Германию, в строительный техникум.

Вернувшись с изрядным багажом знаний, помноженным на природные умения, Нафталий Френкель стал стремительно взбираться по карьерной лестнице, пока не стал правой рукой одного крупного николаевского предпринимателя. Когда началась Первая мировая, хозяин бизнеса решил от греха подальше отправиться за границу. Фирму оставил на своего верного помощника, и это была его роковая ошибка. Френкель получил прекрасную стартовую площадку для собственного дела, не воспользоваться которой было выше его сил. В 1916 году он перевел хозяйские активы за кордон, на свое, разумеется, имя и сам убыл подальше от тревожных российских реалий.

Но вдали от родины предприимчивому деятелю было скучновато. В России вовсю полыхала Гражданская война, но это для кого-то беда, а кому-то — мать родная. Френкель был из того разряда людей, которые умели извлекать выгоду в самых гиблых ситуациях. Пока многие пытались просто выжить, Нафталий Аронович в Одессе превратился в миллионера. Он не брезговал никакими, даже самыми криминальными, схемами, чтобы обогащаться. На каком-то этапе интересы Френкеля совпали с устремлениями такой легендарной фигуры, как Мишка Япончик (Мойше Винницкий). Какое-то время у них были совместные проекты.