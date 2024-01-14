100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля - 14.01.2024 Украина.ру
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100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля
100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля - 14.01.2024 Украина.ру
100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля
Мелочей у истории не бывает, и крутой поворот в судьбе одного даже человека может повлечь за собой события глобального масштаба. 95 лет тому назад, 14 января 1924 года, к смертной казни был приговорен некий Нафталий Френкель. Но вдруг расстрел был ему заменен 10 годами заключения. А за решеткой жулик смог превратиться в историческую персону
2024-01-14T19:47
2024-01-14T19:48
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эксклюзив, история
Эксклюзив, Мариуполь, Одесса, СССР, Иосиф Сталин, Руслан Мармазов, Константинополь, История, История, история СССР

100 лет со дня нерасстрела подельника Мишки Япончика и создателя ГУЛАГА Нафталия Френкеля

19:47 14.01.2024 (обновлено: 19:48 14.01.2024)
 
© пресс-служба государственного музея истории ГУЛАГа / Перейти в фотобанкГУЛАГ
ГУЛАГ
© пресс-служба государственного музея истории ГУЛАГа
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Руслан Мармазов авторы
Руслан Мармазов
Журналист, автор издания Украина.ру
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Мелочей у истории не бывает, и крутой поворот в судьбе одного даже человека может повлечь за собой события глобального масштаба. 95 лет тому назад, 14 января 1924 года, к смертной казни был приговорен некий Нафталий Френкель. Но вдруг расстрел был ему заменен 10 годами заключения. А за решеткой жулик смог превратиться в историческую персону

Константинополь Константинополю рознь

Даже немного странно, что невероятная биография Нафталия Ароновича Френкеля до сих пор не привлекла внимание кинематографистов. В ней столько всего накручено, что не надо напрягаться, придумывая заманчивые сюжетные зигзаги. Герой нашего сегодняшнего рассказа обладал недюжинным талантом, гибким финансовым умом, полным отсутствием нравственных тормозов, умением забираться в самые рискованные аферы и, что важно, выбираться из них живым и с дивидендами.

котовский - РИА Новости, 1920, 26.09.2018
26 сентября 2018, 18:12
За что украинские власти невзлюбили Григория КотовскогоВ украинских СМИ неоднократно сообщалось о предстоящем захоронении останков Григория Котовского и демонтаже его мавзолея. Может показаться что легендарный красный комбриг и комкор, бессарабский Робин Гуд просто стал очередной жертвой пресловутого закона о декоммунизации
Доподлинно неизвестно, где в 1883 году родился Нафталий Френкель. Исследователи говорят об Одессе, с которой действительно связаны серьезные этапы его жизни, о Москве толкуют еще. Но часто в качестве места появления на свет необычного персонажа называют Константинополь. Что, конечно, довольно экзотично. Причем последняя версия выглядит не такой уж и фантастической. Надо только верно уяснить географические тонкости. Вполне может быть, что Константинополь имелся в виду другой. Не будущий (с 1930 года) Стамбул, а поселок под Мариуполем с преимущественно греческим населением.

Путаница же и неразбериха в биографических данных вполне может свидетельствовать о том, что документы этого типажа в свое время старательно изымались из обращения. Почему именно, станет ясно чуть позже. Из того, что осталось, можно судить, что свою трудовую, а точнее оригинальную творческую деятельность Френкель начал в строительных предприятиях Николаева и Херсона. 21 года от роду толковый и перспективный менеджер отправился оттачивать мастерство в Германию, в строительный техникум.

Вернувшись с изрядным багажом знаний, помноженным на природные умения, Нафталий Френкель стал стремительно взбираться по карьерной лестнице, пока не стал правой рукой одного крупного николаевского предпринимателя. Когда началась Первая мировая, хозяин бизнеса решил от греха подальше отправиться за границу. Фирму оставил на своего верного помощника, и это была его роковая ошибка. Френкель получил прекрасную стартовую площадку для собственного дела, не воспользоваться которой было выше его сил. В 1916 году он перевел хозяйские активы за кордон, на свое, разумеется, имя и сам убыл подальше от тревожных российских реалий.

Но вдали от родины предприимчивому деятелю было скучновато. В России вовсю полыхала Гражданская война, но это для кого-то беда, а кому-то — мать родная. Френкель был из того разряда людей, которые умели извлекать выгоду в самых гиблых ситуациях. Пока многие пытались просто выжить, Нафталий Аронович в Одессе превратился в миллионера. Он не брезговал никакими, даже самыми криминальными, схемами, чтобы обогащаться. На каком-то этапе интересы Френкеля совпали с устремлениями такой легендарной фигуры, как Мишка Япончик (Мойше Винницкий). Какое-то время у них были совместные проекты.

Репродукция иллюстрации художников Кукрыниксов - РИА Новости, 1920, 25.08.2018
25 августа 2018, 08:00
Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добилиЗнаменитый советский плутовской роман «Двенадцать стульев» был опубликован 90 лет тому назад, пережил множество экранизаций, где угодно, но только не на родине
И вот ведь что интересно — Мишку Япончика и теперь, через 100 лет после его смерти, знают многие. Причем не только любители блатной одесской романтики. Френкель же — фигура куда менее популярная. И это притом что он оказался куда ловчее Япончика. Во всяком случае, когда знаменитый главарь одесских налетчиков уже прекратил свой земной путь, Нафталий Френкель только развернулся в полную мощь.

Контрабанда, подпольная торговля, подделка изделий популярных европейских марок, валютные махинации — вот самый краткий перечень направлений деятельности «концерна» Френкеля в Одессе в 20-е годы минувшего века.

Воротила бизнеса на нарах

Интересный момент. Писатель Александр Солженицын прямо указывал, что Нафталий Френкель торговал лесом через Мариуполь. В этом же городе он якобы издавал газету "Копейка", главной задачей которой было порочить конкурентов. Тамошние краеведы бросились изучать архивные документы, пересматривать списки предпринимателей и домовладельцев, но ничего об этом воротиле времен НЭП найти не смогли. Но, с другой стороны, на чем-то Солженицын ведь основывал свое утверждение. Зачем ему выдумывать?

Впрочем, не суть важно, занимался Френкель торговлей лесом в Мариуполе или ему было достаточно сомнительного, но тучного одесского бизнеса. Куда принципиальней, что масштабы его художеств оказались такими, что их уже не могли не замечать компетентные органы.

Поговаривали даже, что лично товарищ Дзержинский дал команду разобраться с зарвавшимся пройдохой. В 1923 году Френкель загудел на нары и, как уже было говорено выше, суд приговорил его к высшей мере. Причем все, кто шел с ним по данному делу, были расстреляны. Но Френкелю «вышку» заменили 10 годами заключения. Как это вышло? Теперь уже тяжело сказать, свидетелей тех событий давно не осталось.

В «клифту лагерном» бывший миллионер высадился на Соловках. Казалось бы, конец всему. Так для многих и сталось, но только не для Френкеля.

Нафталий Аронович Френкель
Нафталий Аронович Френкель

В 1927 году его досрочно освободили и назначили, кто бы мог подумать, начальником производственного отдела УСЛОН (управления Соловецких лагерей особого назначения). Вот это, согласитесь, крутой поворот.

Нафталий Френкель, оказавшись в лагере, быстро сориентировался и обнаружил, что трудовые ресурсы там используются крайне скверно. Никакой же эффективности, одно сплошное расточительство. Френкель азартно взялся за дело и создал фундаментальный труд, согласно которому заключенные становились одной из важнейших движущих сил в народном хозяйстве страны.

Большевистская листовка в поддержку продразвёрстки
12 января, 08:22
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Это ему принадлежала идея сделать лагеря «исправительно-трудовыми», с четкими нормами выработки, жесткой мотивационной системой. Нафталий Френкель прикинул и обмозговал все детали. Вплоть до того, как следует кормить заключенных, чтобы те не выходили из строя раньше времени.

Главное, чем проект Френкеля впечатлил руководство, причем самое высокое, — новая концепция обещала стремительный рост экономики. Автор смело сулил серьезные результаты, которых можно добиться буквально за две пятилетки. Практика превзошла даже эти дерзкие прикидки. Через 3 года рост объективных промышленных показателей не заметить было решительно невозможно. Но для все этого, понятно, нужна была команда из Кремля. И она последовала.

Черная звезда генерала

В биографии Френкеля много удивительного и таинственного. Например, крайне сложно представить, как он исхитрился, чтобы его разработка попала лично в руки товарищу Сталину. С Соловецких островов в Кремль — как? Тем не менее, в 1929 году Иосиф Виссарионович труд изучил и приказал срочно доставить Френкеля в Москву. Вождь и одесский ловкач беседовали 4 часа, после чего было решено провести эксперимент по внедрению передового опыта в производство.

Френкель занял пост начальника представительства УСЛОН в Москве, а на Соловках возникло нечто вроде творческой лаборатории, прямо скажем, не самой гуманной в мире. Теория Нафталия Ароновича проходила обкатку на практике. Заключенных загружали различными нормами выработки, задавали режим отдыха и просчитывали калорийность питания.
В 1930 году директивами из Кремля была полностью преобразована лагерная система. Проект Френкеля был распространен на всю страну. Автор идеи дорос до начальника производственного отдела ГУЛАГ.

Вот как охарактеризовал этот момент Александр Солженицын в своем произведении «Архипелаг ГУЛАГ»: «Всходила чёрная звезда идеолога этой эры Нафталия Френкеля, и стала высшим законом Архипелага его формула: «От заключённого нам надо взять всё в первые три месяца, а потом он нам не нужен!»

А, скажем, начальник Соловецких лагерей Федор Эйхманс увидел ситуацию с другого ракурса: «ОГПУ оторвало Френкеля от его прошлого, ОГПУ дало ему будущее».

- РИА Новости, 1920, 11.12.2018
11 декабря 2018, 18:03
Игрунов: Солженицын помог меня вытащить из психушки, я его уважаю, но не люблюОдессит, известный советский диссидент и экс-депутат Государственной Думы (фракция «Яблоко») Вячеслав Игрунов поделился с изданием Украина.ру своими размышлениями о роли великого писателя и его месте в жизни современной России
Нафталий Френкель сделал трудовые будни сутью пребывания заключенных в лагерях. Жесткость системы диктовалась необходимостью выполнять производственные планы. Методы, которыми этого добивались, мало кого интересовали. На повестку дня выходила «хлебная шкала» и «шкала приварок». Здесь уж не до деликатных тонкостей человеческих отношений, выжить — вот задача. Под воздействием реалий, вызванных к жизни проектом Френкеля, на нарах сформировалась лагерная иерархия.

Но промышленность переживала подъем, пятилетки выполнялись досрочно.

Между прочим, наработки Френкеля пришли ко двору в Германии, когда Генрих Гиммлер взялся организовывать немецкие концлагеря. Из СССР поступил доклад резидентуры Третьего рейха об экономических концепциях, взятых на вооружение в лагерях. Гиммлер был удивлен, причем приятно. Ничего не надо придумывать, все расписано до мелочей. Оставалось только доработать систему в немецком стиле. Службы Гиммлера подошли к теме педантично. Использовалась не только рабочая сила как таковая, но и одежда, волосы, кожа уже погибших заключенных.

Что касается Нафталия Френкеля, то после внедрения его проекта в жизнь и создания ГУЛАГа в современном его понимании он был очень востребован. Руководил строительством Беломорканала и БАМЛАГом. А в 1940 году придумал и возглавил особое подразделения ГУЛАГа — Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). На этом посту находился 7 лет, был удостоен множества правительственных наград, в том числе трех орденов Ленина. В 1947 году ушел в отставку «по болезни» в чине генерал-лейтенанта и спокойно жил в Москве, получая персональную пенсию. Тихо скончался в 1960 году в возрасте 77 лет. Похоронен на Введенском кладбище.

 
 
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