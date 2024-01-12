https://ukraina.ru/20240112/1052652667.html

Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей

Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей - 12.01.2024 Украина.ру

Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей

На контрольно-пропускном пункте украинско-польской границы "Краковец" пограничники задержали экс-чиновницу из Херсонской области. Об этом сообщили 12 января в Службе безопасности Украины (СБУ)

2024-01-12T13:30

2024-01-12T13:30

2024-01-12T13:30

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Женщина, по информации СБУ, работала заместителем руководителя Херсонского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинские телеграм-каналы пишут, что имя задержанной – Инесса Чамлай.Преступление Чамлай заключалось в том, что она предоставила больницам и госпиталям доступ к каретам скорой помощи тогда, когда Херсон находился под контролем российских военных. Также она помогала местным жителям выезжать в Крым и другие регионы России.В СБУ также подозревают ее в медицинской и административной помощи российским военным.С лета 2023 года Чамлай находилась во Львове, оформив статус внутреннего переселенца. Потом она попыталась выехать в Евросоюз, но была задержана.Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за "пособничество государству-агрессору".В соцсетях Чамлай, напротив, опубликовано множество постов в поддержку украинской армии.

https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html

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новости, сбу, херсон, скорая помощь, репрессии