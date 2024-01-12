Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей - 12.01.2024 Украина.ру
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Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей - 12.01.2024 Украина.ру
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
На контрольно-пропускном пункте украинско-польской границы "Краковец" пограничники задержали экс-чиновницу из Херсонской области. Об этом сообщили 12 января в Службе безопасности Украины (СБУ)
2024-01-12T13:30
2024-01-12T13:30
новости
сбу
херсон
скорая помощь
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Женщина, по информации СБУ, работала заместителем руководителя Херсонского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинские телеграм-каналы пишут, что имя задержанной – Инесса Чамлай.Преступление Чамлай заключалось в том, что она предоставила больницам и госпиталям доступ к каретам скорой помощи тогда, когда Херсон находился под контролем российских военных. Также она помогала местным жителям выезжать в Крым и другие регионы России.В СБУ также подозревают ее в медицинской и административной помощи российским военным.С лета 2023 года Чамлай находилась во Львове, оформив статус внутреннего переселенца. Потом она попыталась выехать в Евросоюз, но была задержана.Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за "пособничество государству-агрессору".В соцсетях Чамлай, напротив, опубликовано множество постов в поддержку украинской армии.
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новости, сбу, херсон, скорая помощь, репрессии
Новости, СБУ, Херсон, скорая помощь, репрессии

Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей

13:30 12.01.2024
 
© RedWolf/Telegram
© RedWolf/Telegram
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На контрольно-пропускном пункте украинско-польской границы "Краковец" пограничники задержали экс-чиновницу из Херсонской области. Об этом сообщили 12 января в Службе безопасности Украины (СБУ)
Женщина, по информации СБУ, работала заместителем руководителя Херсонского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинские телеграм-каналы пишут, что имя задержанной – Инесса Чамлай.
Преступление Чамлай заключалось в том, что она предоставила больницам и госпиталям доступ к каретам скорой помощи тогда, когда Херсон находился под контролем российских военных. Также она помогала местным жителям выезжать в Крым и другие регионы России.
В СБУ также подозревают ее в медицинской и административной помощи российским военным.
С лета 2023 года Чамлай находилась во Львове, оформив статус внутреннего переселенца. Потом она попыталась выехать в Евросоюз, но была задержана.
Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за "пособничество государству-агрессору".
В соцсетях Чамлай, напротив, опубликовано множество постов в поддержку украинской армии.
Пункт временного размещения для украинских граждан в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из УкраиныСколько беженцев из Украины находятся в России к концу 2023 года, как они живут, с какими сталкиваются проблемами и на что стоит обратить внимание государству, разобралось издание Украина.ру
 
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