https://ukraina.ru/20240112/1052652667.html
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей - 12.01.2024 Украина.ру
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
На контрольно-пропускном пункте украинско-польской границы "Краковец" пограничники задержали экс-чиновницу из Херсонской области. Об этом сообщили 12 января в Службе безопасности Украины (СБУ)
2024-01-12T13:30
2024-01-12T13:30
2024-01-12T13:30
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херсон
скорая помощь
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Женщина, по информации СБУ, работала заместителем руководителя Херсонского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинские телеграм-каналы пишут, что имя задержанной – Инесса Чамлай.Преступление Чамлай заключалось в том, что она предоставила больницам и госпиталям доступ к каретам скорой помощи тогда, когда Херсон находился под контролем российских военных. Также она помогала местным жителям выезжать в Крым и другие регионы России.В СБУ также подозревают ее в медицинской и административной помощи российским военным.С лета 2023 года Чамлай находилась во Львове, оформив статус внутреннего переселенца. Потом она попыталась выехать в Евросоюз, но была задержана.Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за "пособничество государству-агрессору".В соцсетях Чамлай, напротив, опубликовано множество постов в поддержку украинской армии.
https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сбу, херсон, скорая помощь, репрессии
Новости, СБУ, Херсон, скорая помощь, репрессии
Передала больницам кареты скорой помощи: СБУ задержала "изменщицу" на границе с Польшей
На контрольно-пропускном пункте украинско-польской границы "Краковец" пограничники задержали экс-чиновницу из Херсонской области. Об этом сообщили 12 января в Службе безопасности Украины (СБУ)
Женщина, по информации СБУ, работала заместителем руководителя Херсонского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинские телеграм-каналы пишут, что имя задержанной – Инесса Чамлай.
Преступление Чамлай заключалось в том, что она предоставила больницам и госпиталям доступ к каретам скорой помощи тогда, когда Херсон находился под контролем российских военных. Также она помогала местным жителям выезжать в Крым и другие регионы России.
В СБУ также подозревают ее в медицинской и административной помощи российским военным.
С лета 2023 года Чамлай находилась во Львове, оформив статус внутреннего переселенца. Потом она попыталась выехать в Евросоюз, но была задержана.
Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за "пособничество государству-агрессору".
В соцсетях Чамлай, напротив, опубликовано множество постов в поддержку украинской армии.