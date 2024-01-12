Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами - 12.01.2024 Украина.ру
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Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами - 12.01.2024 Украина.ру
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
Власти Львова доплатят каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 12 января сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2024-01-12T13:15
2024-01-12T13:15
мобилизация
львов
новости
всу
садовой
мэр
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"Пятьдесят тысяч гривен (около 116,2 тыс. руб. - Ред.) от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - заверил Садовой.Он пояснил, что решение о выплатах было принято в пятницу местным исполкомом. Указанная сумма якобы должна послужить "дополнительной мотивацией и поддержкой" для новобранцев.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Британская газета Times описывала, как украинцы пытаются сохранить жизни и платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за возможность бежать из страны и уклониться от мобилизации.
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мобилизация, львов, новости, всу, садовой, мэр
мобилизация, Львов, Новости, ВСУ, Садовой, мэр

Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами

13:15 12.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Власти Львова доплатят каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 12 января сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
"Пятьдесят тысяч гривен (около 116,2 тыс. руб. - Ред.) от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - заверил Садовой.
Он пояснил, что решение о выплатах было принято в пятницу местным исполкомом. Указанная сумма якобы должна послужить "дополнительной мотивацией и поддержкой" для новобранцев.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Британская газета Times описывала, как украинцы пытаются сохранить жизни и платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за возможность бежать из страны и уклониться от мобилизации.
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