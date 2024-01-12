https://ukraina.ru/20240112/1052652521.html
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами - 12.01.2024 Украина.ру
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
Власти Львова доплатят каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 12 января сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
2024-01-12T13:15
2024-01-12T13:15
2024-01-12T13:15
мобилизация
львов
новости
всу
садовой
мэр
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"Пятьдесят тысяч гривен (около 116,2 тыс. руб. - Ред.) от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - заверил Садовой.Он пояснил, что решение о выплатах было принято в пятницу местным исполкомом. Указанная сумма якобы должна послужить "дополнительной мотивацией и поддержкой" для новобранцев.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Британская газета Times описывала, как украинцы пытаются сохранить жизни и платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за возможность бежать из страны и уклониться от мобилизации.
https://ukraina.ru/20240111/1052620214.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, львов, новости, всу, садовой, мэр
мобилизация, Львов, Новости, ВСУ, Садовой, мэр
Мэр Львова заманивает жителей города на войну деньгами
Власти Львова доплатят каждому, кто подпишет контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 12 января сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале
"Пятьдесят тысяч гривен (около 116,2 тыс. руб. - Ред.) от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой", - заверил Садовой.
Он пояснил, что решение о выплатах было принято в пятницу местным исполкомом. Указанная сумма якобы должна послужить "дополнительной мотивацией и поддержкой" для новобранцев.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Британская газета Times описывала, как украинцы пытаются сохранить жизни и платят от 3,5 до 5 тысяч долларов за возможность бежать из страны и уклониться от мобилизации.