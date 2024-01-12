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Украина откроет пять предприятий ОПК совместно с Западом - министр экономики

Украина откроет пять предприятий ОПК совместно с Западом - министр экономики - 12.01.2024 Украина.ру

Украина откроет пять предприятий ОПК совместно с Западом - министр экономики

Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями, заявила 11 января министр экономики Украины Юлия Свириденко на вебинаре Центра экономической стратегии

2024-01-12T11:33

2024-01-12T11:33

2024-01-12T11:33

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Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".По словам министра экономики, в бюджете на 2024 год выделено 40 миллиардов гривен. По её предположениям, это позволит обеспечить рост до 1% ВВП.Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.Немецкое издание Tagesschau в декабре опубликовало отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.Отмечается, что конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение.В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.

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новости, украина, запад, rheinmetall ag, оружие, опк