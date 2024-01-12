Украина откроет пять предприятий ОПК совместно с Западом - министр экономики
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями, заявила 11 января министр экономики Украины Юлия Свириденко на вебинаре Центра экономической стратегии
"Если мы говорим про ОПК, то там есть конкретные цели и задачи: это создание пяти совместных предприятий с западными производителями вооружений", - сказала Свириденко.
Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.
В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".
По словам министра экономики, в бюджете на 2024 год выделено 40 миллиардов гривен. По её предположениям, это позволит обеспечить рост до 1% ВВП.
Ранее сообщалось о намерении создать на Украине совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall.
Немецкое издание Tagesschau в декабре опубликовало отчёт исследовательского института мира SIPRI в Стокгольме, в котором проанализировали спрос на оружие.
Отмечается, что конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение.В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, пишет Tagesschau.
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