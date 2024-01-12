Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена" - 12.01.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"
Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена" - 12.01.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"
Говоря о российской наступлении под Донецком, после освобождения Марьинки, нужно уже употреблять словосочетание "донецкий фронт", так как театр военных действий и задач расширился, считает донецкий волонтер Елена Бобкова
2024-01-12T05:02
2024-01-12T05:02
эксклюзив
авдеевка
донецк
марьинка
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Она рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР:"Наше медленное наступление идет по всей линии фронта. От Марьинки наши двинули на юг – в сторону Угледара. Идут бои на населенные пункты – Победа и Новомихайловку. Победа стоит прямо на дороге, ведущей непосредственно в Угледар. Новомихайловка – достаточно большой населенный пункт, находится к востоку на параллельной дороге. Мы ее уже окружили с трех сторон. Постепенно берем в кольцо. Вошли уже на окраину Новоселовки – в районе предприятия Агр-ФЕРМА. Что касается Победы, то ее тоже окружаем, продолжая брать опорники".Продолжается наступление и на Курахово, крупный город на запад от Марьинки. На пути к нему завязались бои за село Георгиевка, которое донецкие подразделения штурмуют как в лоб, так и обходя его вокруг со стороны полей, зачищая окрестные посадки.Движение идет и на северо-западе от Донецка – в сторону Нетайлово и Невельского. Село Первомайское, расположенное там же за Песками, которые контролируются ДНР, частично наше. От него практически ничего за два года боев не осталось: одни развалины и подвалы. Село было хорошо укреплено ВСУ, которые создали там серьезную сеть траншей."Что касается непосредственно Авдеевского фронта, там идут бои за поселок Северное, которое за украинцами. Овладение им очень важно для нас, так как это господствующая над этой местностью высота. Поэтому нам там трудно продвигаться. До Северного осталось примерно 800-1000 метров. Если возьмем его, то установим огневой контроль над поселками Ласточкино и Тоненьким. Это очень важно, потому что через Ласточкино идет дорога из Орловки, по которой снабжается гарнизон Авдеевки.Что касается Степного/Степового, то там всё сложно. ВСУ сначала оставили его, но потом, получив подкрепление, вернулись. Мы же закрепиться там не смогли, так как противник сильно бьет по нам со стороны Бердычей. Но и ВСУ серьезно там закрепится не могут, так как и мы в свою очередь крепко их кошмарим, обстреливая со стороны Красногоровки.Пытаемся закрепиться и на Авдеевском коксохиме, расширяя плацдарм, но там – очень и очень серьезные укрепления. Нашим там тяжело дается продвижение. Пытаемся мы расширять плацдарм и на окраинах самой Авдеевки в районе Ясиноватского переулка и улицы Колосова. Террикон – под нами. Двигаемся и на севере от Авдеевки вдоль железной дороги в сторону Очеретино", – рассказала Елена Бобкова.Если падение Авдеевки, по мнению донецкого волонтера, скорее будет информационной победой и возможностью отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы уменьшить обстрелы столицы ДНР, то освобождение Новомихайловки станет серьезным тактическим успехом, который, в свою очередь, приведет к овладению российской армией Угледаром. Поэтому, по сведениям фронтовой разведки, украинцы срочно перебрасывают под Новомихайловку резервы."Если нам после взятия Новомихайловки удастся освободить села на западе от нее – Константиновку, Антоновку, Елизаветовку и другие вплоть до Успеновки, то мы выйдем с юга на Курахово, окончательно отрезав его от Угледара", – говорит Бобкова.Также донецкий волонтер рассказала об активном применении российским командованием беспилотников на Авдеевской фронте:"Теперь наши успешно атакуют украинские опорники с помощью самых настоящих эскадрилий БПЛА. Теперь налет совершается не одним беспилотником, а пятью. Причем один БПЛА настолько мощный, что несет 2-3 боеприпаса – 82-мм минометные мины. Этого достаточно, чтобы за раз разнести украинскую позицию. Даже не надо авиации, так как 10-15 мин полностью точечно обрабатывают и зачищают определенный квадрат".Есть и еще одна новация на донецком фронте. Российская артиллерия, даже несмотря на то, что проигрывает ВСУ в дальнобойности и в контрбатарейной борьбе, начала тактику беспрерывных артиллерийских ударов: сначала украинские позиции отрабатывает одна батарея, потом сразу же другая, потом третья, потом снова первая и так по кругу. Начали активно применять новую 120-мм самоходку "Вена". Хотя дальность стрельбы у нее – 13 километров, но она разносит украинский опорник за 2-3 выстрела.
https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html
https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, донецк, марьинка
Эксклюзив, Авдеевка, Донецк, Марьинка

Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"

05:02 12.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / italy V. Kuzmin
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© commons.wikimedia.org / italy V. Kuzmin
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Говоря о российской наступлении под Донецком, после освобождения Марьинки, нужно уже употреблять словосочетание "донецкий фронт", так как театр военных действий и задач расширился, считает донецкий волонтер Елена Бобкова
Она рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР:
"Наше медленное наступление идет по всей линии фронта. От Марьинки наши двинули на юг – в сторону Угледара. Идут бои на населенные пункты – Победа и Новомихайловку.
Победа стоит прямо на дороге, ведущей непосредственно в Угледар. Новомихайловка – достаточно большой населенный пункт, находится к востоку на параллельной дороге. Мы ее уже окружили с трех сторон. Постепенно берем в кольцо. Вошли уже на окраину Новоселовки – в районе предприятия Агр-ФЕРМА.
Что касается Победы, то ее тоже окружаем, продолжая брать опорники".
Продолжается наступление и на Курахово, крупный город на запад от Марьинки. На пути к нему завязались бои за село Георгиевка, которое донецкие подразделения штурмуют как в лоб, так и обходя его вокруг со стороны полей, зачищая окрестные посадки.
Движение идет и на северо-западе от Донецка – в сторону Нетайлово и Невельского. Село Первомайское, расположенное там же за Песками, которые контролируются ДНР, частично наше. От него практически ничего за два года боев не осталось: одни развалины и подвалы.
Село было хорошо укреплено ВСУ, которые создали там серьезную сеть траншей.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 15:05
Донецкий фронт. После Марьинки российская армия наступает на Курахово и УгледарПосле освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт
"Что касается непосредственно Авдеевского фронта, там идут бои за поселок Северное, которое за украинцами. Овладение им очень важно для нас, так как это господствующая над этой местностью высота. Поэтому нам там трудно продвигаться.
До Северного осталось примерно 800-1000 метров. Если возьмем его, то установим огневой контроль над поселками Ласточкино и Тоненьким. Это очень важно, потому что через Ласточкино идет дорога из Орловки, по которой снабжается гарнизон Авдеевки.
Что касается Степного/Степового, то там всё сложно. ВСУ сначала оставили его, но потом, получив подкрепление, вернулись. Мы же закрепиться там не смогли, так как противник сильно бьет по нам со стороны Бердычей.
Но и ВСУ серьезно там закрепится не могут, так как и мы в свою очередь крепко их кошмарим, обстреливая со стороны Красногоровки.
Пытаемся закрепиться и на Авдеевском коксохиме, расширяя плацдарм, но там – очень и очень серьезные укрепления. Нашим там тяжело дается продвижение.
Пытаемся мы расширять плацдарм и на окраинах самой Авдеевки в районе Ясиноватского переулка и улицы Колосова. Террикон – под нами. Двигаемся и на севере от Авдеевки вдоль железной дороги в сторону Очеретино", – рассказала Елена Бобкова.
Если падение Авдеевки, по мнению донецкого волонтера, скорее будет информационной победой и возможностью отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы уменьшить обстрелы столицы ДНР, то освобождение Новомихайловки станет серьезным тактическим успехом, который, в свою очередь, приведет к овладению российской армией Угледаром.
Поэтому, по сведениям фронтовой разведки, украинцы срочно перебрасывают под Новомихайловку резервы.
"Если нам после взятия Новомихайловки удастся освободить села на западе от нее – Константиновку, Антоновку, Елизаветовку и другие вплоть до Успеновки, то мы выйдем с юга на Курахово, окончательно отрезав его от Угледара", – говорит Бобкова.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 12:32
ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение После провала украинского контрнаступления ситуация на фронте практически застыла, не считая, конечно, освобождения Марьинки. Сейчас многонедельные бои идут не за города, а за посадки, а продвижение составляет от 200 до 500 метров в сутки
Также донецкий волонтер рассказала об активном применении российским командованием беспилотников на Авдеевской фронте:
"Теперь наши успешно атакуют украинские опорники с помощью самых настоящих эскадрилий БПЛА. Теперь налет совершается не одним беспилотником, а пятью. Причем один БПЛА настолько мощный, что несет 2-3 боеприпаса – 82-мм минометные мины. Этого достаточно, чтобы за раз разнести украинскую позицию.
Даже не надо авиации, так как 10-15 мин полностью точечно обрабатывают и зачищают определенный квадрат".
Есть и еще одна новация на донецком фронте. Российская артиллерия, даже несмотря на то, что проигрывает ВСУ в дальнобойности и в контрбатарейной борьбе, начала тактику беспрерывных артиллерийских ударов: сначала украинские позиции отрабатывает одна батарея, потом сразу же другая, потом третья, потом снова первая и так по кругу.
Начали активно применять новую 120-мм самоходку "Вена". Хотя дальность стрельбы у нее – 13 километров, но она разносит украинский опорник за 2-3 выстрела.
 
ЭксклюзивАвдеевкаДонецкМарьинка
 
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