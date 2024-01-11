https://ukraina.ru/20240111/1052642749.html

Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ

Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ - 11.01.2024 Украина.ру

Зеленский после Таллина направился в Ригу - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в Эстонию и вылетел в Ригу, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR

2024-01-11T17:51

2024-01-11T17:51

2024-01-11T17:51

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, спикером парламента Лаури Хуссаром.Вместе с президентом в Таллин прилетел глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Сообщается, что обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины.Накануне Зеленский посетил Вильнюс, где встретился с руководством страны. Сегодня он в Таллине, затем прибудет в Ригу.Ранее он написал в своем телеграм -канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Балтии со стороны Украины.

https://ukraina.ru/20240111/1052640210.html

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новости, эстония, латвия, рига, украина, владимир зеленский, визит