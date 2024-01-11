Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД - 11.01.2024 Украина.ру
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Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД - 11.01.2024 Украина.ру
Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, заявила 11 января глава МВД Мари Рантанен на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства
2024-01-11T16:05
2024-01-11T16:14
новости
финляндия
россия
государственная граница
пересечение границы
пограничники
мвд
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"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные. – Ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала Рантанен.Принятое ранее решение правительства действовало до 14 января.В МВД Финляндии заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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новости, финляндия, россия, государственная граница, пересечение границы, пограничники, мвд
Новости, Финляндия, Россия, государственная граница, пересечение границы, пограничники, МВД

Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД

16:05 11.01.2024 (обновлено: 16:14 11.01.2024)
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, заявила 11 января глава МВД Мари Рантанен на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства
"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные. – Ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала Рантанен.
Принятое ранее решение правительства действовало до 14 января.
В МВД Финляндии заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.
В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 08:29
Почему Финляндия в очередной раз стала врагом РоссииНа днях Финляндия, только что вступившая в НАТО, поразила своих геополитических соседей очередным откровенно враждебным России шагом: приняла в парламенте закон, согласно которому на территории страны будет расположено 15 военных баз США. Притом что сама Финляндия — государство небольшое и численность его населения чуть выше 5 миллионов человек
 
НовостиФинляндияРоссиягосударственная границапересечение границыпограничникиМВД
 
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