https://ukraina.ru/20240111/1052639510.html

Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД

Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД - 11.01.2024 Украина.ру

Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД

Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, заявила 11 января глава МВД Мари Рантанен на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства

2024-01-11T16:05

2024-01-11T16:05

2024-01-11T16:14

новости

финляндия

россия

государственная граница

пересечение границы

пограничники

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051188730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7062cdc4f745392e9a3471cd9bc38a2d.jpg

"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные. – Ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала Рантанен.Принятое ранее решение правительства действовало до 14 января.В МВД Финляндии заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.

https://ukraina.ru/20231221/1052263415.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, государственная граница, пересечение границы, пограничники, мвд