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Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД - 11.01.2024 Украина.ру
Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, заявила 11 января глава МВД Мари Рантанен на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства
2024-01-11T16:05
2024-01-11T16:05
2024-01-11T16:14
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россия
государственная граница
пересечение границы
пограничники
мвд
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"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные. – Ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала Рантанен.Принятое ранее решение правительства действовало до 14 января.В МВД Финляндии заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, россия, государственная граница, пересечение границы, пограничники, мвд
Новости, Финляндия, Россия, государственная граница, пересечение границы, пограничники, МВД
Финляндия закрыла границы с Россией до 11 февраля - МВД
16:05 11.01.2024 (обновлено: 16:14 11.01.2024)
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией до 11 февраля, заявила 11 января глава МВД Мари Рантанен на брифинге по итогам заседания кабмина. Трансляция велась на официальном YouTube-канале правительства
"Правительство сегодня приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля. Все пограничные переходы останутся закрытыми, не считая (железнодорожные. – Ред.) грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала", – сказала Рантанен.
Принятое ранее решение правительства действовало до 14 января.
В МВД Финляндии заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. Позднее Хельсинки принял решение о закрытии еще трех КПП до 23 декабря.
В МИД РФ заявили
, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила
, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.