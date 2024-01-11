https://ukraina.ru/20240111/1052638324.html

Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто

Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто - 11.01.2024 Украина.ру

Марсиане и Украина не должны помешать Венгрии получить деньги от ЕС - Сийярто

Венгрия должна получить положенные ей деньги вне зависимости "от Украины, положения Луны или марсиан", заявил 11 января премьер-министр Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции

2024-01-11T15:32

2024-01-11T15:32

2024-01-11T15:50

новости

венгрия

украина

зарубежье

еврокомиссия

петер сийярто

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051725766_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_549f5e34ea8e42fb959c9d8abc2d41fa.jpg

Журналисты попросили главу венгерского МИДа прокомментировать информацию о том, что премьер-министр страны Виктор Орбан якобы готов одобрить выделение Украине 50 миллиардов евро в обмен на продление срока использования средств из фондов восстановления с 2026 до 2028 года, чтобы удерживаемые деньги не были потеряны для Венгрии.Сийярто подчеркнул, что необходимо избегать "базарной атмосферы", так как речь идёт не о торге.Сийярто подчеркнул, что у Еврокомиссии нет никакого правового основания удерживать средства для Венгрии.Деньги из европейских фондов сплочения и восстановления "не падают с неба", а распределяются исходя из вкладов всех 27 стран, в том числе венгерских налогоплательщиков.В декабре в Брюсселе прошёл саммит, на котором Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.Орбан объяснил, что ЕС не сможет наказать Венгрию за отказ помогать Украине. "По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".

https://ukraina.ru/20240109/1052596318.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, украина, зарубежье, еврокомиссия, петер сийярто, виктор орбан